Обзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркало

Тестируемый сегодня видеорегистратор LEXAND LR90 DUAL выполнен в виде накладки на салонное зеркало. Такой формат исполнения дает сразу ряд преимуществ, среди которых надежный способ фиксации, отсутствие необходимости съема на время длительной парковки и улучшение обзора. А с учетом того, что он поддерживает двухканальную съемку, он еще и выступает помощником во время движения задним ходом, решая эффективно вопрос мертвой зоны.

LEXAND LR90 DUAL

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Его средняя стоимость составляет 3990 рублей.

LEXAND LR90 DUAL обзор

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона продолговатой формы. Изучив нанесенную информацию, можно будет составить полное представление по техническим характеристикам и оcобенностям его работы. Набор включает внешнюю камеру с кабелем подключения, пару резиновых скоб, адаптер питания, а также набор документации.

LEXAND LR90 DUAL

Внешний вид

В качестве опоры для установки видеорегистратора выступает салонное зеркало. Прижимается к нему с помощью двух резиновых скоб.

LEXAND LR90 DUAL

После установки он не занимает полезной площади лобового стекла. При движении по неровным дорогам не дребезжит. В направлении дороги выведен объектив с шарнирным креплением.

LEXAND LR90 DUAL

Есть возможность изменения линии горизонта и угла съемки. На внутренней стороне корпуса нанесены мягкие уплотнители, предотвращающие появление царапин на салонном зеркале.

LEXAND LR90 DUAL

Сторона водителя у LEXAND LR90 DUAL полностью занята зеркальным элементом. Ровное. Присутствует антибликовое покрытие.

LEXAND LR90 DUAL

Информация выводится на 4.7-дюймовый дисплей. Реализовано сенсорное управление. На нажатия экран реагирует точно. Такой способ удобнее, чем распространенный вариант с кнопками.

LEXAND LR90 DUAL

С помощью экрана можно контролировать изображение с двух камер. Поддерживается возможность автоматического перевода приоритета на вторую камеру при включении задней передачи. Для этого нужно будет провести предварительную подготовку с подключением дополнительной линии к фонарю заднего хода.

LEXAND LR90 DUAL

Такой формат исполнения также позволяет организовать скрытый подвод питающего и интерфейсного кабеля. Длина 3 метра у зарядного устройства и 5 метров для подключения второй камеры дают запас для автомобилей с разным типом кузова.

LEXAND LR90 DUAL

Разъемы сосредоточены на верхней грани. Тут гнездо подключения второй камеры и miniUSB, используемый для подачи питания. Запись ведется на карту памяти формата microSD.

LEXAND LR90 DUAL

Дополнительная камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно будет установить в районе номерного знака, обеспечив улучшенный обзор происходящего позади автомобиля.

LEXAND LR90 DUAL

Нас также спрашивали о возможности использования камеры для использования происходящего в салоне. Такая задача актуальна с учетом распространения сервисов такси. Да, с этим регистратором это можно будет сделать.

LEXAND LR90 DUAL

Настройки

В LEXAND LR90 DUAL предлагается быстрый доступ к настройкам параметров съемки в один клик. Тут можно будет изменить дополнительные параметры, включить датчики, выбрать разрешение и длительность роликов.

LEXAND LR90 DUAL

Также есть экран с полными настройками в виде плиток. Просмотр отснятых файлов. Фотосъемка.

LEXAND LR90 DUAL

С него, в свою очередь, переход на детальные настройки работы системы.

LEXAND LR90 DUAL

Тесты

Построен на базе платформы AC5211. Основной канал пишет в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Второй канал 640x480.

Дневная съемка LEXAND LR90 DUAL

На карте памяти ролики распределяются по отдельным папкам, соответствующим каналам. Для просмотра не потребуется установка дополнительного программного обеспечения. Важные файлы можно будет защитить от перезаписи.

Ночная съемка LEXAND LR90 DUAL

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Кадры резкие и четкие в дневное и ночное время. Угол обзора 140 градусов.

Вторая камера LEXAND LR90 DUAL

Итоги по LEXAND LR90 DUAL

LEXAND LR90 DUAL – недорогой двухканальный видеорегистартор, выполненный в виде накладки на салонное зеркало. Детальные настройки, сенсорное управление и увеличенная диагональ экрана, датчики движения и удара, хорошее качество съемки и возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля.
Комментарии и отзывы LEXAND LR90 DUAL
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