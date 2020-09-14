Обзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркало

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Его средняя стоимость составляет 3990 рублей.
LEXAND LR90 DUAL обзор
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона продолговатой формы. Изучив нанесенную информацию, можно будет составить полное представление по техническим характеристикам и оcобенностям его работы. Набор включает внешнюю камеру с кабелем подключения, пару резиновых скоб, адаптер питания, а также набор документации.
Внешний видВ качестве опоры для установки видеорегистратора выступает салонное зеркало. Прижимается к нему с помощью двух резиновых скоб.
После установки он не занимает полезной площади лобового стекла. При движении по неровным дорогам не дребезжит. В направлении дороги выведен объектив с шарнирным креплением.
Есть возможность изменения линии горизонта и угла съемки. На внутренней стороне корпуса нанесены мягкие уплотнители, предотвращающие появление царапин на салонном зеркале.
Сторона водителя у LEXAND LR90 DUAL полностью занята зеркальным элементом. Ровное. Присутствует антибликовое покрытие.
Информация выводится на 4.7-дюймовый дисплей. Реализовано сенсорное управление. На нажатия экран реагирует точно. Такой способ удобнее, чем распространенный вариант с кнопками.
С помощью экрана можно контролировать изображение с двух камер. Поддерживается возможность автоматического перевода приоритета на вторую камеру при включении задней передачи. Для этого нужно будет провести предварительную подготовку с подключением дополнительной линии к фонарю заднего хода.
Такой формат исполнения также позволяет организовать скрытый подвод питающего и интерфейсного кабеля. Длина 3 метра у зарядного устройства и 5 метров для подключения второй камеры дают запас для автомобилей с разным типом кузова.
Разъемы сосредоточены на верхней грани. Тут гнездо подключения второй камеры и miniUSB, используемый для подачи питания. Запись ведется на карту памяти формата microSD.
Дополнительная камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно будет установить в районе номерного знака, обеспечив улучшенный обзор происходящего позади автомобиля.
Нас также спрашивали о возможности использования камеры для использования происходящего в салоне. Такая задача актуальна с учетом распространения сервисов такси. Да, с этим регистратором это можно будет сделать.
НастройкиВ LEXAND LR90 DUAL предлагается быстрый доступ к настройкам параметров съемки в один клик. Тут можно будет изменить дополнительные параметры, включить датчики, выбрать разрешение и длительность роликов.
Также есть экран с полными настройками в виде плиток. Просмотр отснятых файлов. Фотосъемка.
С него, в свою очередь, переход на детальные настройки работы системы.