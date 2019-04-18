Обзор LINZA 4G. Видеорегистратор с голосовым помощником и облачным сервисом

Сегодня в центре внимания у нас умный видеорегистратор LINZA 4G с целым рядом дополнительных опций, встречаемых редко в этом сегменте. Среди них встроенный LTE-модуль с поддержкой удаленного управления и облачного сервиса, а также взаимодействие со внешним OBD-2 для дополнительного мониторинга параметров работы двигателя.

LINZA 4G обзор

Средняя стоимость составляет 13990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, крепежную рамку, пульт ДУ и ленту с двухсторонним скотчем.

Внешний вид

Выполнен LINZA 4G в корпусе вытянутой формы. В основе корпуса используется пластик с матовым покрытием.

На фронтальной стороне по центру расположен объектив с хромированной окантовкой. Используется группа стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов по диагонали, диафрагма F/1.8.

Рядом находится отверстие микрофона. В самом видеорегистраторе есть еще дополнительный микрофон. Необходима эта группа для распознавания речи.

Экрана не предусмотрено. Со стороны водителя находится съемная крышка, скрывающая microUSB, слот для карты памяти формата microSD и SIM-карты. Они защищены от случайного извлечения.

По краям кнопка включения и микрофона. Они со светодиодной подсветкой.

Сверху и снизу вентиляционные отверстия, обеспечивающие эффективное охлаждение.

Справа и слева контактные группы под комплектную лапку крепления. Фиксируется в рамке плотно, при движении по неровным дорогам не дребезжит.

Сама рамка уже фиксируется в креплении с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона.

В основании находится microUSB разъем, используемый для подачи питания. Так упрощается скрытый монтаж в салоне автомобиля.

В комплекте с LINZA 4G идет зарядное устройство с USB-разъемом. Длина у съемного кабеля с хорошим запасом.

Дополнительно пользователь получает дистанционный пульт управления, с помощью которого можно запускать и останавливать видео, делать фотоснимки.

Софт

В качестве аксессуара предлагается адаптер OBD-2 его можно будет подключить к шине автомобиля. Связь осуществляется по Bluetooth.Важной составляющей этого видеорегистратора является программное обеспечение. Для взаимодействие с облачным сервисом используя SIM-карту одного из операторов сотовой связи. Приложение доступно для устройств, работающих на базе Android и iOS.

При первом подключении проводится регистрация учетной записи и сопряжение с устройством. Связь между видеорегистратором и смартфоном проходит по Wi-Fi. В ходе эксплуатации эту сеть можно использовать для раздачи интернета другим устройствам в автомобиле.

В главном окне отображается местоположение автомобиля на карте, потоковое изображение с камеры и кнопки управления. В один клик можно посмотреть видео и сделать фото.

В меню выводятся записи маршрутов, отмеченные точки, события, данные по модему, диагностика.

Отсюда же проводятся тонкие настройки видеорегистратором. Задаются экстренные контакты, параметры облачного хранения, уведомления, выставляются детали по пульту ДУ и OBD. Разрешение и качество съемки, длительность роликов. Проводится обновление прошивки.

Видеорегистратор LINZA 4G при повороте ключа в замке зажигания запускает видеозапись и начинает передавать данные в облачные сервис. Владелец удаленно сможет просматривать трансляцию с камеры и проводить отслеживание маршрута.

При срабатывании датчиков выводятся предупреждающие уведомления. Из любопытного есть выгрузка файлов в Youtube, Вконтакте или Facebook.

Уникальным видеорегистратор LINZA делает наличие голосового ассистента, с помощью которого можно управлять основным функционалом (отметить видео или фото, включить режим парковки).

Тесты съемки

Дневная съемка LINZA 4G

Голосовой помощник работает при наличии интернета на SIM карте, которая используется в регистраторе. Кроме того, он выполняет ряд дополнительных развлекательных и полезных функций: может рассказать о погоде, курсах валют, ответить на интересующий вопрос из википедии и даже поиграть с вами в вербальные игры, например, в “Города”.Запись с видеорегистратора ведется на внешнюю microSD карту, но помимо этого у LINZA есть собственное облачное хранилище. В облако сохраняются все самые важные события (отмеченные фото и видео), а также информация о поездках с сортировкой по маршрутам. Удобно, что доступ в облако возможен с любого устройства при наличии интернета. Каждому пользователю по умолчанию дается 3 бесплатных ГБ, но уже в ближайшем будущем на официальном сайте производителя появятся дополнительные тарифы для увеличения объема хранилища.Просмотреть файлы можно будет и классическим способом, сняв карты памяти и просмотрев с экрана ПК. Поддерживается съемка в Full HD разрешении со скоростью 25 кадров в секунду. Ролики с хорошей резкостью и детализацией по всей площади кадра.

Ночная съемка LINZA 4G

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии, как в дневное, так и ночное время.

Итоги по LINZA 4G

LINZA 4G будет интересен тем, кто ставит приоритетом удаленный контроль и возможность хранения отснятых видео в облаке. Встроенный 4G-модем, интуитивное приложение с широкими опциями настроек, четкий микрофон, высокое качество съемки, поддержка внешнего OBD-2 адаптера, интересный дизайн.