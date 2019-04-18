Обзор LINZA 4G. Видеорегистратор с голосовым помощником и облачным сервисом

2019-04-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - LINZA 4G; [449]
Сегодня в центре внимания у нас умный видеорегистратор LINZA 4G с целым рядом дополнительных опций, встречаемых редко в этом сегменте. Среди них встроенный LTE-модуль с поддержкой удаленного управления и облачного сервиса, а также взаимодействие со внешним OBD-2 для дополнительного мониторинга параметров работы двигателя.

LINZA 4G

Средняя стоимость составляет 13990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

LINZA 4G обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, крепежную рамку, пульт ДУ и ленту с двухсторонним скотчем.

LINZA 4G

Внешний вид

Выполнен LINZA 4G в корпусе вытянутой формы. В основе корпуса используется пластик с матовым покрытием.

LINZA 4G

На фронтальной стороне по центру расположен объектив с хромированной окантовкой. Используется группа стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов по диагонали, диафрагма F/1.8.

LINZA 4G

Рядом находится отверстие микрофона. В самом видеорегистраторе есть еще дополнительный микрофон. Необходима эта группа для распознавания речи.

LINZA 4G

Экрана не предусмотрено. Со стороны водителя находится съемная крышка, скрывающая microUSB, слот для карты памяти формата microSD и SIM-карты. Они защищены от случайного извлечения.

LINZA 4G

По краям кнопка включения и микрофона. Они со светодиодной подсветкой.

LINZA 4G

Сверху и снизу вентиляционные отверстия, обеспечивающие эффективное охлаждение.

LINZA 4G

Справа и слева контактные группы под комплектную лапку крепления. Фиксируется в рамке плотно, при движении по неровным дорогам не дребезжит.

LINZA 4G

Сама рамка уже фиксируется в креплении с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона.

LINZA 4G

В основании находится microUSB разъем, используемый для подачи питания. Так упрощается скрытый монтаж в салоне автомобиля.

LINZA 4G

В комплекте с LINZA 4G идет зарядное устройство с USB-разъемом. Длина у съемного кабеля с хорошим запасом.

LINZA 4G

Дополнительно пользователь получает дистанционный пульт управления, с помощью которого можно запускать и останавливать видео, делать фотоснимки.

LINZA 4G

В качестве аксессуара предлагается адаптер OBD-2 его можно будет подключить к шине автомобиля. Связь осуществляется по Bluetooth.

Софт

Важной составляющей этого видеорегистратора является программное обеспечение. Для взаимодействие с облачным сервисом используя SIM-карту одного из операторов сотовой связи. Приложение доступно для устройств, работающих на базе Android и iOS.

LINZA 4G

При первом подключении проводится регистрация учетной записи и сопряжение с устройством. Связь между видеорегистратором и смартфоном проходит по Wi-Fi. В ходе эксплуатации эту сеть можно использовать для раздачи интернета другим устройствам в автомобиле.

LINZA 4G

В главном окне отображается местоположение автомобиля на карте, потоковое изображение с камеры и кнопки управления. В один клик можно посмотреть видео и сделать фото.

LINZA 4G

В меню выводятся записи маршрутов, отмеченные точки, события, данные по модему, диагностика.

LINZA 4G

Отсюда же проводятся тонкие настройки видеорегистратором. Задаются экстренные контакты, параметры облачного хранения, уведомления, выставляются детали по пульту ДУ и OBD. Разрешение и качество съемки, длительность роликов. Проводится обновление прошивки.

LINZA 4G

Видеорегистратор LINZA 4G при повороте ключа в замке зажигания запускает видеозапись и начинает передавать данные в облачные сервис. Владелец удаленно сможет просматривать трансляцию с камеры и проводить отслеживание маршрута.

LINZA 4G

При срабатывании датчиков выводятся предупреждающие уведомления. Из любопытного есть выгрузка файлов в Youtube, Вконтакте или Facebook.

LINZA 4G

Уникальным видеорегистратор LINZA делает наличие голосового ассистента, с помощью которого можно управлять основным функционалом (отметить видео или фото, включить режим парковки).

LINZA 4G

Голосовой помощник работает при наличии интернета на SIM карте, которая используется в регистраторе. Кроме того, он выполняет ряд дополнительных развлекательных и полезных функций: может рассказать о погоде, курсах валют, ответить на интересующий вопрос из википедии и даже поиграть с вами в вербальные игры, например, в “Города”.

Запись с видеорегистратора ведется на внешнюю microSD карту, но помимо этого у LINZA есть собственное облачное хранилище. В облако сохраняются все самые важные события (отмеченные фото и видео), а также информация о поездках с сортировкой по маршрутам. Удобно, что доступ в облако возможен с любого устройства при наличии интернета. Каждому пользователю по умолчанию дается 3 бесплатных ГБ, но уже в ближайшем будущем на официальном сайте производителя появятся дополнительные тарифы для увеличения объема хранилища.

Тесты съемки

Просмотреть файлы можно будет и классическим способом, сняв карты памяти и просмотрев с экрана ПК. Поддерживается съемка в Full HD разрешении со скоростью 25 кадров в секунду. Ролики с хорошей резкостью и детализацией по всей площади кадра.

Дневная съемка LINZA 4G

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии, как в дневное, так и ночное время.

Ночная съемка LINZA 4G

Итоги по LINZA 4G

LINZA 4G будет интересен тем, кто ставит приоритетом удаленный контроль и возможность хранения отснятых видео в облаке. Встроенный 4G-модем, интуитивное приложение с широкими опциями настроек, четкий микрофон, высокое качество съемки, поддержка внешнего OBD-2 адаптера, интересный дизайн.

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