Обзор LT L16-360B. Лазерный нивелир для профессиональных и домашних работ

Эта модель выстраивает 4 плоскости в 360 градусов с двумя вертикальными плоскостями с пересечением под прямым углом, две горизонтальные линии снизу и сверху, поддерживает автономную работу до 8 часов при постоянном свечении луча, управляется с кнопок на корпусе и пульте ДУ, сопровождается целым набором полезных аксессуаров.
Поставляется в картонной коробке, на ее гранях нанесена информация по техническим характеристикам и особенностям исполнения.
Внутри нее находится пластиковый противоударный кейс с ручкой для удобной переноски. В этом кейсе можно будет безопасно хранить и переносить лазерный нивелир и все комплектующие.
Комплект включает большое количество аксессуаров, это два аккумулятора, зарядный кабель и адаптер для них, мишень с магнитом, поворотная тренога, микролифт, переходник для крепления на штатив, защитные очки.
Четыре смотровых окна размещены на разных гранях корпуса, одно из которых на нижней грани. Суммарно выводит 16 линий, с минимальным расстоянием от пола – 11 мм и от стены – 10 мм. Больше, чем у моделей конкурентов.
Оснащается эта модель лазерными излучателями SHARP со строгим заводским контролем.
На боковой грани панель с тремя сенсорными кнопками и цифровым дисплеем, наглядно отображающим уровень заряда аккумулятора. Сенсорные кнопки, в отличие от механических, дают преимущество в виде отсутствия смещения при нажатиях. Ниже блокиратор подвеса.
На основании платформа для установки на ровной поверхности с винтом 1/4 по центру. Есть возможность вращения на 360 градусов.
Аккумулятор съемный, в комплекте с LT L16-360B их два. Заряжать их можно будет прямо во время работы, например, от внешней батарейки.
Для того чтобы установленный на него лазерный нивелир не смещался, рабочая поверхность шероховатая.
Подвесной кронштейн с магнитным креплением, поддерживающий регулировку по вертикали и горизонтали. Для него в комплекте добавлена металлическая пластина, которую можно будет временно установить на неметаллическую поверхность.
Металлическая тренога с поворотной головкой и тремя регулировочными ножками. За счет веса она дает хорошую устойчивость при размещении.
Помимо этого есть несколько переходников для установки LT L16-360B на разные типы крепления, включая напольные треноги.
Пульт управления с ушком для фиксации на карабин или цепочку. На нем продублированы кнопки с основной части корпуса.
Защитные очки, в которых рекомендуется проводить работы.
Дальность вывода луча до 50 метров без потери видимости, конечно, это зависит от освещения в помещении. Отмечается высокая точность, погрешность у LT L16-360B на расстоянии 10 метров менее 1 мм. Используемый тип лазерного излучателя не требует дополнительной настройки и юстировки.
Удобен в работе, даже с учетом отсутствия профессиональных навыков. Достаточно просто установить его на ровную поверхность, треногу или другой тип крепежа. После этого включить тумблер блокировки подвеса лазеров. С помощью кнопок H и V выбираются необходимые вертикальные и горизонтальные линии. Эта модель поддерживает вывод 12 горизонтальных и 4 вертикальных линий.
Есть диммируемая регулировка яркости лучей. Отдельно отметим совместимость с ресивером STN.
Два аккумулятора с емкостью 6000 мАч, обеспечивающие до 8 часов работы без потери качества свечения и яркости. При более длительных работах можно как сменить аккумулятор, так и зарядить установленный, не прерывая работы.