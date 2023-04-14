Обзор LT L16-360B. Лазерный нивелир для профессиональных и домашних работ

Лазерный нивелир – это универсальный инструмент, позволяющий ускорить и повысить качество строительных и отделочных работ. Как пример, с помощью изучаемого сегодня LT L16-360B можно решать целый спектр задач, включая разметку инженерных коммуникаций, монтаж гипсокартонных и натяжных потолков, отделку стеновых покрытий, выравнивание стен и пола, соблюдение правильной геометрии откосов, прием отремонтированной или построенной квартиры и др.

Комплектация

Эта модель выстраивает 4 плоскости в 360 градусов с двумя вертикальными плоскостями с пересечением под прямым углом, две горизонтальные линии снизу и сверху, поддерживает автономную работу до 8 часов при постоянном свечении луча, управляется с кнопок на корпусе и пульте ДУ, сопровождается целым набором полезных аксессуаров.

Поставляется в картонной коробке, на ее гранях нанесена информация по техническим характеристикам и особенностям исполнения.

Внутри нее находится пластиковый противоударный кейс с ручкой для удобной переноски. В этом кейсе можно будет безопасно хранить и переносить лазерный нивелир и все комплектующие.

Комплект включает большое количество аксессуаров, это два аккумулятора, зарядный кабель и адаптер для них, мишень с магнитом, поворотная тренога, микролифт, переходник для крепления на штатив, защитные очки.

Внешний вид

Корпус выполнен из качественного пластика с матовым покрытием, защищен от пыли и влаги, соответствуя требованиям класса IP54. Основа черная, две полосы зеленого цвета будут выделять его на общем фоне во время проведения ремонта. Эксплуатировать его можно в диапазоне от -10 до +45 градусов.

Четыре смотровых окна размещены на разных гранях корпуса, одно из которых на нижней грани. Суммарно выводит 16 линий, с минимальным расстоянием от пола – 11 мм и от стены – 10 мм. Больше, чем у моделей конкурентов.

Оснащается эта модель лазерными излучателями SHARP со строгим заводским контролем.

На боковой грани панель с тремя сенсорными кнопками и цифровым дисплеем, наглядно отображающим уровень заряда аккумулятора. Сенсорные кнопки, в отличие от механических, дают преимущество в виде отсутствия смещения при нажатиях. Ниже блокиратор подвеса.

На основании платформа для установки на ровной поверхности с винтом 1/4 по центру. Есть возможность вращения на 360 градусов.

Аккумулятор съемный, в комплекте с LT L16-360B их два. Заряжать их можно будет прямо во время работы, например, от внешней батарейки.

Аксессуары

Рассмотрим аксессуары и их исполнение отдельно. Начнем с микролифта, выполнен он из стали, с помощью барашка на боковой грани можно плавно регулировать высоту подъема.

Для того чтобы установленный на него лазерный нивелир не смещался, рабочая поверхность шероховатая.

Подвесной кронштейн с магнитным креплением, поддерживающий регулировку по вертикали и горизонтали. Для него в комплекте добавлена металлическая пластина, которую можно будет временно установить на неметаллическую поверхность.

Металлическая тренога с поворотной головкой и тремя регулировочными ножками. За счет веса она дает хорошую устойчивость при размещении.

Помимо этого есть несколько переходников для установки LT L16-360B на разные типы крепления, включая напольные треноги.

Пульт управления с ушком для фиксации на карабин или цепочку. На нем продублированы кнопки с основной части корпуса.

Тесты

Защитные очки, в которых рекомендуется проводить работы.Как и рассмотренные ранее модели этого производителя, выводит лучи зеленого цвета. Этот цвет лучше виден на стенах и объектах, на которые наносится, не раздражает глаза и не создает усталости.

Дальность вывода луча до 50 метров без потери видимости, конечно, это зависит от освещения в помещении. Отмечается высокая точность, погрешность у LT L16-360B на расстоянии 10 метров менее 1 мм. Используемый тип лазерного излучателя не требует дополнительной настройки и юстировки.

Удобен в работе, даже с учетом отсутствия профессиональных навыков. Достаточно просто установить его на ровную поверхность, треногу или другой тип крепежа. После этого включить тумблер блокировки подвеса лазеров. С помощью кнопок H и V выбираются необходимые вертикальные и горизонтальные линии. Эта модель поддерживает вывод 12 горизонтальных и 4 вертикальных линий.

Есть диммируемая регулировка яркости лучей. Отдельно отметим совместимость с ресивером STN.

Итоги

Два аккумулятора с емкостью 6000 мАч, обеспечивающие до 8 часов работы без потери качества свечения и яркости. При более длительных работах можно как сменить аккумулятор, так и зарядить установленный, не прерывая работы.LT L16-360B – лазерный нивелир для профессиональных и домашних строительных и отделочных работ. Высокое качество исполнения, защита IP54, длительное время автономной работы и два аккумулятора в комплекте с возможностью зарядки во время работы, 16 линий, зеленый цвет луча, высокая точность на большом расстоянии, противоударный кейс.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".