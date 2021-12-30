Обзор LT L16-360S. Лазерный нивелир с 16 линиями

Мы продолжаем изучение инструментов, используемых в строительстве, ремонте и DIY. Изучаемый сегодня лазерный нивелир LT L16-360S может использоваться как профессионалами, так и любителями. Эта модель комплектуется двумя аккумуляторами с индикаторами уровня заряда батарей, зарядным устройством с USB-кабелем Type C, сопровождается расширенным стартовым комплектом аксессуаров и поддерживает две вертикальные и две горизонтальные линии в 360 градусов.

Комплектация

Эта модель представлена на российском рынке официально с полной сертификацией, гарантийным и постгарантийным обслуживанием, а также сервисной поддержкой. Ее можно использовать в рамках выполнения работ в госучреждениях.Комплект включает кронштейн с магнитным креплением, пульт ДУ, переходники для треноги, мишень , металлический адаптер на стену, два аккумулятора, защитные очки с чехлом, подставку с подъемным механизмом, блок питания и USB-кабель, документацию на русском языке.

Внешний вид

Упаковано все в жесткий противоударный кейс. На нем есть удобные и надежные замки, а внутренняя часть заполнена губчатым материалом, предотвращающим тряску.Выполнен в традиционном формате из износоустойчивого пластика. Качество исполнения соответствует продукту премиального уровня. Защита от строительной пыли и воды по классу IP54

В оформлении корпуса используется сочетание черного и зеленого цветов. Внешние поверхности не маркие, есть текстурное покрытие, уменьшающее риск выскальзывания из рук при переноске на объекте.

На одной из боковых граней отсек с направляющими для установки аккумулятора. Этот нивелир получил сразу две батареи.

Данные по оставшемуся заряду на них выводятся с помощью группы светодиодных индикаторов. На внешней стороне USB-разъем Type C, используемый для зарядки.

LT L16-360S поддерживает также вариант сквозной зарядки во время работы. И очень практично, когда пользователь может зарядить устройство как с помощью комплектного адаптера питания, так и с помощью PowerBank. Аккумуляторы данной модели можно будет зарядить даже в машине по пути из дома на работу или на обьект строительства.Удобно, практично, экономит время.

Рамки окон с лазерами размещены на четырех гранях в разных плоскостях. На внешнюю сторону их нанесен логотип бренда.

Сам лазер внутри них дополнительно защищен прозрачными стеклами. В этой модели используются лазерные излучатели SHARP, на них экономить не стали.

На одной из боковых граней три механические кнопки управления, с помощью которых можно включить или выключить, а также изменить количество вертикальных и горизонтальных линий. Ниже поворотный фиксатор.

А благодаря технологическому отверстию которое находится под аккумуляторной батареей и скрыто под наклейкой кнопок управления, продвинутый пользователь, при необходимости, может произвести калибровку нижнего горизонта без разбора корпуса устройства.

Контролировать же правильность установки лазерного уровня можно и с помощью пузырькового уровня на верхней грани. Помимо этого, устройство поддерживает автоматическое определение, выводя звуковое предупреждение при отклонении. Есть встроенный компенсатор в пределах 3 градусов.

С помощью комплектного винтового адаптера можно будет выводить линии под углом, например, 45 градусов.

Аксессуары

Основание выполнено из окрашенной в черный цвет стали. На нем есть три винтовых отверстия под установку комплектных ножек. Это же основание используется для установки на крепеж.В комплекте с LT L16-360S есть расширенный набор аксессуаров, рассмотрим их в отдельности, начав с пульта ДУ. На нем дублируются кнопки с панели управления, так можно будет изменить яркость или количество линий на расстоянии, не отвлекаясь от работы.

Этот пульт можно зафиксировать на карабине. Разобраться с управлением будет несложно, плюс сам процесс подробно описан в комплектной инструкции.

Металлическая площадка с ровным основанием. С помощью регулировочного винта на ней меняется высота от 1.5 до 20 сантиметров.

Три ножки с заостренным концами. Они используются для установки на ровной поверхности.

Есть винтовой переходник для установки на треногу или другой тип строительного инвентаря.

Кронштейн с магнитным креплением. Два неодимовых магнита надежно фиксируют лазерный уровень на металлической поверхности. Для обычных стен можно будет временно установить на дюбеля комплектную пластину.

Тесты

Лазерный нивелир изначально готов к эксплуатации после распаковки, потребоваться может только зарядка аккумуляторов. LT L16-360S прошел инспекционный контроль качества сборки и полную проверку производителем. Точность+- 2 мм на расстоянии 10 метров.

У него 16 линий. Две горизонтальные и две вертикальные, направляются они в зависимости от выбранного режима на 360 градусов. Зеленый цвет лучей хорошо заметен под разным уровнем освещения в помещении, как искусственного, так и естественного света. Такой цвет еще и менее вреден для глаз.

Время автономной работы зависит от количества линий и выбранного уровня яркости, комплектная батарея с емкостью 6000 мАч дает до 8 часов работы. Длительные рабочие смены можно будет проводить как заменяя комплектные две батареи между собой, так и запитав устройство от внешнего источника питания или сети

Итоги

С помощью этого лазерного уровня мы проводили самостоятельную укладку плитки в ванной комнате. Процесс работы заметно ускорился и повысилось качество выполненных работ, в сравнение с использованием пузырькового и ниточного уровня на том же обьекте.Прогресс налицо ! Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.LT L16-360S проецирует две горизонтальные и две вертикальные линии с высокой точностью. Благодаря техническому оснащению, контролю качества и поддерживаемым возможностям подойдет как специалистам, выполняющим строительные и отделочные работы, так и для бытового применения. Незаменимый инструмент для повышения качества и скорости выполняемых работ, позволяя проводить разметку с высокой точностью. Хороший стартовый набор аксессуаров, жесткий кейс, USB-порт для зарядки и использования внешнего источника питания, защита от пыли и воды по классу IP54, лазерные излучатели SHARP.