Обзор LT L16-360S. Лазерный нивелир с 16 линиями

Эта модель представлена на российском рынке официально с полной сертификацией, гарантийным и постгарантийным обслуживанием, а также сервисной поддержкой. Ее можно использовать в рамках выполнения работ в госучреждениях.
Упаковано все в жесткий противоударный кейс. На нем есть удобные и надежные замки, а внутренняя часть заполнена губчатым материалом, предотвращающим тряску.
В оформлении корпуса используется сочетание черного и зеленого цветов. Внешние поверхности не маркие, есть текстурное покрытие, уменьшающее риск выскальзывания из рук при переноске на объекте.
На одной из боковых граней отсек с направляющими для установки аккумулятора. Этот нивелир получил сразу две батареи.
Данные по оставшемуся заряду на них выводятся с помощью группы светодиодных индикаторов. На внешней стороне USB-разъем Type C, используемый для зарядки.
LT L16-360S поддерживает также вариант сквозной зарядки во время работы. И очень практично, когда пользователь может зарядить устройство как с помощью комплектного адаптера питания, так и с помощью PowerBank. Аккумуляторы данной модели можно будет зарядить даже в машине по пути из дома на работу или на обьект строительства.Удобно, практично, экономит время.
Рамки окон с лазерами размещены на четырех гранях в разных плоскостях. На внешнюю сторону их нанесен логотип бренда.
Сам лазер внутри них дополнительно защищен прозрачными стеклами. В этой модели используются лазерные излучатели SHARP, на них экономить не стали.
На одной из боковых граней три механические кнопки управления, с помощью которых можно включить или выключить, а также изменить количество вертикальных и горизонтальных линий. Ниже поворотный фиксатор.
А благодаря технологическому отверстию которое находится под аккумуляторной батареей и скрыто под наклейкой кнопок управления, продвинутый пользователь, при необходимости, может произвести калибровку нижнего горизонта без разбора корпуса устройства.
Контролировать же правильность установки лазерного уровня можно и с помощью пузырькового уровня на верхней грани. Помимо этого, устройство поддерживает автоматическое определение, выводя звуковое предупреждение при отклонении. Есть встроенный компенсатор в пределах 3 градусов.
С помощью комплектного винтового адаптера можно будет выводить линии под углом, например, 45 градусов.
Основание выполнено из окрашенной в черный цвет стали. На нем есть три винтовых отверстия под установку комплектных ножек. Это же основание используется для установки на крепеж.
Этот пульт можно зафиксировать на карабине. Разобраться с управлением будет несложно, плюс сам процесс подробно описан в комплектной инструкции.
Металлическая площадка с ровным основанием. С помощью регулировочного винта на ней меняется высота от 1.5 до 20 сантиметров.
Три ножки с заостренным концами. Они используются для установки на ровной поверхности.
Есть винтовой переходник для установки на треногу или другой тип строительного инвентаря.
Кронштейн с магнитным креплением. Два неодимовых магнита надежно фиксируют лазерный уровень на металлической поверхности. Для обычных стен можно будет временно установить на дюбеля комплектную пластину.
У него 16 линий. Две горизонтальные и две вертикальные, направляются они в зависимости от выбранного режима на 360 градусов. Зеленый цвет лучей хорошо заметен под разным уровнем освещения в помещении, как искусственного, так и естественного света. Такой цвет еще и менее вреден для глаз.
Время автономной работы зависит от количества линий и выбранного уровня яркости, комплектная батарея с емкостью 6000 мАч дает до 8 часов работы. Длительные рабочие смены можно будет проводить как заменяя комплектные две батареи между собой, так и запитав устройство от внешнего источника питания или сети
С помощью этого лазерного уровня мы проводили самостоятельную укладку плитки в ванной комнате. Процесс работы заметно ускорился и повысилось качество выполненных работ, в сравнение с использованием пузырькового и ниточного уровня на том же обьекте.Прогресс налицо ! Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.