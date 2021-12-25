Обзор LT L16-360Z. Лазерный нивелир с 16 линиями…

Долгое время лазерные нивелиры с вертикальными и горизонтальными плоскостями из-за высокой стоимости были доступны только профессионалам. Но ремонт делается часто самостоятельно, да и те, кто занимается исполнением заказов, не всегда располагают большим бюджетом на покупку дорогостоящего инструмента. Тестируемый сегодня LT L16-360Z с двумя вертикальными и двумя горизонтальными линия представлен в недорогом ценовом сегменте .

Комплектация

Компания одна из немногих на российском рынке, кто сертифицировал свою продукцию и осуществил официальный легальный ввоз. В отличие от аналогичных устройств на российском рынке, есть гарантия производителя, сервисная поддержка, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Это означает, что данные устройства можно приобрести для госучереждений, где применяется только сертифицированная продукция.Поставляется в жесткой противоударном и влагозащищенном кейсе с замками, на внутренней стенке которой размещены вставки из губчатого материала, предотвращающего тряску и получение повреждений при переноске. Только в моделях бренда LT используется толщина внутренного модуля, что является дополнительной гарантией сохранности устройства и аксессуаров при транспортировке.

LT L16-360Z обзор

Внешний вид

Комплект помимо лазерного нивелира включает два аккумулятора, зарядное устройство, пульт ДУ, подставку с подъемным механизмом, магнитный держатель, набор крепежа для штатива, очки с защитным чехлом, руководство пользователя на русском языке, проверочную пластину.Корпус выполнен из износоустойчивого пластика. Оформление нейтральное, сочетаются поверхности зеленого и черного цвета. Практично, немаркий.

На нем размещено четыре окна в разных плоскостях, через которые при работе проходят лучи. Лазеры защищены прозрачным стеклом.

Панель управления включает три механические кнопки. С помощью них можно изменять количество вертикальных и горизонтальных полос в отдельности, а также проводить и другие настройки.

В комплекте с LT L16-360Z идет компактный пульт управления, который можно будет зафиксировать на карабине или брелоке. Он дублирует эти клавиши, а также имеет отдельные для изменения яркости в широком диапазоне.

На одной из боковых граней ниша и направляющие для установки аккумулятора. Владелец получает сразу две батареи, зарядный кабель и блок питания.

Контролировать уровень оставшегося заряда можно через цифровой дисплей на боковой грани. Наглядно и информативно.

В основании массивная металлическая пластина с винтовым отверстием. Она дает устойчивое размещение на ровной плоскости.

Аксессуары

Исполнение механического тумблера питания исключает случайное включение при переноске или хранении в кейсе.Как и отмечали выше, в комплекте идет расширенный набор аксессуаров. Предлагаем рассмотреть их в отдельности. Начнем с трехточечной подставки из металла. На ней есть пузырьковый уровень.

По краям три поворотных регулятора, с помощью которых идет корректировка в разных плоскостях, а также вращение вокруг оси с малым шагом.

Кронштейн с двумя неодимовыми магнитами для фиксации на металлической поверхности. Отдельно к нему в комплекте идет металлическая пластина для временной установки на стену во время монтажа на стену, потолок или другие поверхности.

Набор винтовых переходников для установки на треногу.

Также есть металлическая площадка, на боковой стороне которой находится подъемный механизм. Шаг от 1.5 до 20 сантиметров.

Аккумулятор можно заряжать от любого источника питания, способного производить заряд: будь то телефонная зарядка или повербэнк. Более того, в момент заряда устройством можно пользоваться, даже если зарядка осуществляется через повербэнк (аналогичная ситуация с ноутбуком). Бренд LT единственный производитель на российском рынке, который предусмотрел необходимость заряда аккумуляторных батарей от любого источника питания, поэтому, для удобства и универсальности заряда аккумулятора, производитель предусмотрел разделение кабеля зарядки от блока питания.

Тесты

LT L16-360Z поддерживает две горизонтальные и две вертикальные линии. Включать и выключать их можно в разном сочетании. Лучи зеленого цвета хорошо заметны при разном уровне освещения в помещении. Дальность в зависимости от освещения до 50 метров. Угол развертки 360 градусов. Эксплуатироваться он может в температурном диапазоне от -10 до +45 градусов. В отличие от аналогичных устройств на российском рынке, бренд LT использует японские лазерные излучатели производства компании SHARP, а не более дешевые китайские аналоги.

Точность в пределах 1 миллиметра. Каждый лазерный нивелир проходит контроль проверки качества сборки и инспекционный контроль проверки качества сборки, инспекционный контроль, а так же полную проверку перед отправкой конечному потребителю.

Встроенного заряда от одного аккумулятора хватает до 8 часов беспрерывной работы. Время зависит от количества активных лучей. Напомним, в комплекте идет сменный. Таким образом, получаем до 16 часов с запасом, закрывая время на выполнение строительных и отделочных работ.

Устройство умеет строить линии под наклоном, для этого достаточно установить устройство на штатив с переходником, позволяющем задать угол наклона.

Итоги

LT L16-360Z – лазерный нивелир, представленный в доступном ценовом сегменте, предлагающий при этом 16 линий в 4 плоскостях, расширенную комплектацию с крепежом и магнитным подвесом, два съемных аккумулятора с длительным временем автономной работы, жесткую сумку для переноски, пульт ДУ. Подойдет как профессионалам, так и тем, кто планирует самостоятельный ремонт в доме или квартире, заметно ускоряя и повышая качество исполняемых работ.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".