Обзор LT L16-360Z. Лазерный нивелир с 16 линиями

Долгое время лазерные нивелиры с вертикальными и горизонтальными плоскостями из-за высокой стоимости были доступны только профессионалам. Но ремонт делается часто самостоятельно, да и те, кто занимается исполнением заказов, не всегда располагают большим бюджетом на покупку дорогостоящего инструмента. Тестируемый сегодня LT L16-360Z с двумя вертикальными и двумя горизонтальными линия представлен в недорогом ценовом сегменте .

LT L16-360Z

Компания одна из немногих на российском рынке, кто сертифицировал свою продукцию и осуществил официальный легальный ввоз. В отличие от аналогичных устройств на российском рынке, есть гарантия производителя, сервисная поддержка, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Это означает, что данные устройства можно приобрести для госучереждений, где применяется только сертифицированная продукция.

Комплектация

Поставляется в жесткой противоударном и влагозащищенном кейсе с замками, на внутренней стенке которой размещены вставки из губчатого материала, предотвращающего тряску и получение повреждений при переноске. Только в моделях бренда LT используется толщина внутренного модуля, что является дополнительной гарантией сохранности устройства и аксессуаров при транспортировке.

LT L16-360Z

Комплект помимо лазерного нивелира включает два аккумулятора, зарядное устройство, пульт ДУ, подставку с подъемным механизмом, магнитный держатель, набор крепежа для штатива, очки с защитным чехлом, руководство пользователя на русском языке, проверочную пластину.

LT L16-360Z обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из износоустойчивого пластика. Оформление нейтральное, сочетаются поверхности зеленого и черного цвета. Практично, немаркий.

LT L16-360Z

На нем размещено четыре окна в разных плоскостях, через которые при работе проходят лучи. Лазеры защищены прозрачным стеклом.

LT L16-360Z

Панель управления включает три механические кнопки. С помощью них можно изменять количество вертикальных и горизонтальных полос в отдельности, а также проводить и другие настройки.

LT L16-360Z

В комплекте с LT L16-360Z идет компактный пульт управления, который можно будет зафиксировать на карабине или брелоке. Он дублирует эти клавиши, а также имеет отдельные для изменения яркости в широком диапазоне.

LT L16-360Z

На одной из боковых граней ниша и направляющие для установки аккумулятора. Владелец получает сразу две батареи, зарядный кабель и блок питания.

LT L16-360Z

Контролировать уровень оставшегося заряда можно через цифровой дисплей на боковой грани. Наглядно и информативно.

LT L16-360Z

В основании массивная металлическая пластина с винтовым отверстием. Она дает устойчивое размещение на ровной плоскости.

LT L16-360Z

Исполнение механического тумблера питания исключает случайное включение при переноске или хранении в кейсе.

Аксессуары

Как и отмечали выше, в комплекте идет расширенный набор аксессуаров. Предлагаем рассмотреть их в отдельности. Начнем с трехточечной подставки из металла. На ней есть пузырьковый уровень.

LT L16-360Z

По краям три поворотных регулятора, с помощью которых идет корректировка в разных плоскостях, а также вращение вокруг оси с малым шагом.

LT L16-360Z

Кронштейн с двумя неодимовыми магнитами для фиксации на металлической поверхности. Отдельно к нему в комплекте идет металлическая пластина для временной установки на стену во время монтажа на стену, потолок или другие поверхности.

Набор винтовых переходников для установки на треногу.

LT L16-360Z

Также есть металлическая площадка, на боковой стороне которой находится подъемный механизм. Шаг от 1.5 до 20 сантиметров.

Аккумулятор можно заряжать от любого источника питания, способного производить заряд: будь то телефонная зарядка или повербэнк. Более того, в момент заряда устройством можно пользоваться, даже если зарядка осуществляется через повербэнк (аналогичная ситуация с ноутбуком). Бренд LT единственный производитель на российском рынке, который предусмотрел необходимость заряда аккумуляторных батарей от любого источника питания, поэтому, для удобства и универсальности заряда аккумулятора, производитель предусмотрел разделение кабеля зарядки от блока питания.

Тесты

LT L16-360Z поддерживает две горизонтальные и две вертикальные линии. Включать и выключать их можно в разном сочетании. Лучи зеленого цвета хорошо заметны при разном уровне освещения в помещении. Дальность в зависимости от освещения до 50 метров. Угол развертки 360 градусов. Эксплуатироваться он может в температурном диапазоне от -10 до +45 градусов. В отличие от аналогичных устройств на российском рынке, бренд LT использует японские лазерные излучатели производства компании SHARP, а не более дешевые китайские аналоги.

LT L16-360Z

Точность в пределах 1 миллиметра. Каждый лазерный нивелир проходит контроль проверки качества сборки и инспекционный контроль проверки качества сборки, инспекционный контроль, а так же полную проверку перед отправкой конечному потребителю.

LT L16-360Z

Встроенного заряда от одного аккумулятора хватает до 8 часов беспрерывной работы. Время зависит от количества активных лучей. Напомним, в комплекте идет сменный. Таким образом, получаем до 16 часов с запасом, закрывая время на выполнение строительных и отделочных работ.

Устройство умеет строить линии под наклоном, для этого достаточно установить устройство на штатив с переходником, позволяющем задать угол наклона.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorLT L16-360Z – лазерный нивелир, представленный в доступном ценовом сегменте, предлагающий при этом 16 линий в 4 плоскостях, расширенную комплектацию с крепежом и магнитным подвесом, два съемных аккумулятора с длительным временем автономной работы, жесткую сумку для переноски, пульт ДУ. Подойдет как профессионалам, так и тем, кто планирует самостоятельный ремонт в доме или квартире, заметно ускоряя и повышая качество исполняемых работ.
LT L16-360Z получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы LT L16-360Z
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