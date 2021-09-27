Обзор Lexand LR150. Компактный Full HD видеорегистратор

Средняя стоимость – 3290 рублей.
На стекле занимает минимальную площадь, не ограничивая обзор и не отвлекая во время движения.
Также его можно будет спрятать в зоне за салонным зеркалом, организовав скрытый подвод кабеля питания. Комплектный адаптер позволит это сделать.
Для крепления используется классический вариант с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Он поддерживает поворот вокруг оси и изменение угла наклона.
Оснащен Lexand LR150 объективом, собранным из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов по диагонали.
На стороне водителя цветной 2.2-дюймовый дисплей. С помощью него можно проводить взаимодействие с интерфейсом, просматривать отснятые файлы и контролировать направление съемки. Разрешение экрана 320х240 пикселей.
Под экраном четыре механические клавиши с нанесенной на них маркировкой. Управление системой интуитивное.
На верхнем торце у видеорегистратора гнездо питания. Поворотам устройства в стороны коннектор не мешает.
Здесь же есть вход для второй камеры. Она не входит в комплект, но ее поддержка реализована.
Справа слот для карты памяти. Тесты велись с накопителем объемом 64 Гбайт. Настройки Интерфейс на русском языке. Опции настроек распределены по двум вкладкам. В основной меняются разрешение и длительность циклов. Включается HDR. Корректируется экспозиция и яркость.
Есть поддержка режима парковки, в котором устройство включается для записи короткого ролика при срабатывании датчика удара или появлении движения в кадре.
Корректируются общие параметры системы.