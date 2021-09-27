Обзор Lexand LR150. Компактный Full HD видеорегистратор

Не так давно компания Lexand расширила модельный ряд видеорегистраторов, представив сразу ряд интересных моделей, две из них мы уже детально изучили. Сегодня продолжая изучение, в центре внимания будет видеорегистратор Lexand LR150 с большим дисплеем и поддержкой съемки в Full HD разрешении.

Lexand LR150

Средняя стоимость – 3290 рублей.

Комплектация

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, картридер, руководство пользователя на русском языке. Упаковано в коробке с изображением устройства и данными по техническим характеристикам.

Lexand LR150

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе с закругленными боковыми гранями. Он немногим больше выведенного на фронтальную сторону объектива.

Lexand LR150

На стекле занимает минимальную площадь, не ограничивая обзор и не отвлекая во время движения.

Lexand LR150

Также его можно будет спрятать в зоне за салонным зеркалом, организовав скрытый подвод кабеля питания. Комплектный адаптер позволит это сделать.

Lexand LR150

Для крепления используется классический вариант с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Он поддерживает поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

Lexand LR150

Оснащен Lexand LR150 объективом, собранным из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов по диагонали.

Lexand LR150

На стороне водителя цветной 2.2-дюймовый дисплей. С помощью него можно проводить взаимодействие с интерфейсом, просматривать отснятые файлы и контролировать направление съемки. Разрешение экрана 320х240 пикселей.

Lexand LR150

Под экраном четыре механические клавиши с нанесенной на них маркировкой. Управление системой интуитивное.

Lexand LR150

На верхнем торце у видеорегистратора гнездо питания. Поворотам устройства в стороны коннектор не мешает.

Lexand LR150

Здесь же есть вход для второй камеры. Она не входит в комплект, но ее поддержка реализована.

Lexand LR150

Справа слот для карты памяти. Тесты велись с накопителем объемом 64 Гбайт. Настройки Интерфейс на русском языке. Опции настроек распределены по двум вкладкам. В основной меняются разрешение и длительность циклов. Включается HDR. Корректируется экспозиция и яркость.

Lexand LR150

Есть поддержка режима парковки, в котором устройство включается для записи короткого ролика при срабатывании датчика удара или появлении движения в кадре.

Lexand LR150

Корректируются общие параметры системы.

Lexand LR150

Тесты

Установлен процессор JL5213, обрабатывающий информацию с матрицы GC1054. Пишет видео в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная съемка Lexand LR150

Кодек H.264, расширение AVI. Дневные и ночные ролики с хорошим уровнем детализации.

Ночная съемка Lexand LR150

Итоги

Lexand LR150 – недорогой Full HD видеорегистратор, выполненный в компактном корпусе. Информативный дисплей, детальные настройки, поддержка емких карт памяти, поворотное крепление, аккуратный внешний вид.
Комментарии и отзывы Lexand LR150
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