Обзор Lexand LR150. Компактный Full HD видеорегистратор

Не так давно компания Lexand расширила модельный ряд видеорегистраторов, представив сразу ряд интересных моделей, две из них мы уже детально изучили. Сегодня продолжая изучение, в центре внимания будет видеорегистратор Lexand LR150 с большим дисплеем и поддержкой съемки в Full HD разрешении.

Комплектация

Средняя стоимость – 3290 рублей.Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, картридер, руководство пользователя на русском языке. Упаковано в коробке с изображением устройства и данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе с закругленными боковыми гранями. Он немногим больше выведенного на фронтальную сторону объектива.

На стекле занимает минимальную площадь, не ограничивая обзор и не отвлекая во время движения.

Также его можно будет спрятать в зоне за салонным зеркалом, организовав скрытый подвод кабеля питания. Комплектный адаптер позволит это сделать.

Для крепления используется классический вариант с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Он поддерживает поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

Оснащен Lexand LR150 объективом, собранным из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов по диагонали.

На стороне водителя цветной 2.2-дюймовый дисплей. С помощью него можно проводить взаимодействие с интерфейсом, просматривать отснятые файлы и контролировать направление съемки. Разрешение экрана 320х240 пикселей.

Под экраном четыре механические клавиши с нанесенной на них маркировкой. Управление системой интуитивное.

На верхнем торце у видеорегистратора гнездо питания. Поворотам устройства в стороны коннектор не мешает.

Здесь же есть вход для второй камеры. Она не входит в комплект, но ее поддержка реализована.

Справа слот для карты памяти. Тесты велись с накопителем объемом 64 Гбайт. Настройки Интерфейс на русском языке. Опции настроек распределены по двум вкладкам. В основной меняются разрешение и длительность циклов. Включается HDR. Корректируется экспозиция и яркость.

Есть поддержка режима парковки, в котором устройство включается для записи короткого ролика при срабатывании датчика удара или появлении движения в кадре.

Корректируются общие параметры системы.

Тесты

Дневная съемка Lexand LR150

Ночная съемка Lexand LR150

Итоги

Установлен процессор JL5213, обрабатывающий информацию с матрицы GC1054. Пишет видео в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.Кодек H.264, расширение AVI. Дневные и ночные ролики с хорошим уровнем детализации.Lexand LR150 – недорогой Full HD видеорегистратор, выполненный в компактном корпусе. Информативный дисплей, детальные настройки, поддержка емких карт памяти, поворотное крепление, аккуратный внешний вид.