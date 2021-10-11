Обзор Lexand LR400 Dual. Двухканальный видеорегистратор…

Средняя стоимость – 4990 рублей.
В его схеме используются стеклянные линзы. Угол обзора 130 градусов по диагонали.
Интересная текстура лицевой панели. Она не только улучшила внешнее восприятие, но и не создает проблем с загрязнением следами пальцев и пылью.
На правой и левой грани у Lexand LR400 Dual механические клавиши управления круглой формы. Освоение особенностей взаимодействия с интерфейсом не заняло много времени, также сам производитель подробно описал этот процесс в комплектной инструкции на русском языке.
Выводится изображение на 3-дюймовый дисплей. Тут используется качественная IPS-матрица с высокой яркостью и широкими углами обзора.
Экран позволяет просматривать отснятые ранее файлы, настраивать работу системы, а также контролировать текущее направление съемки. Интерфейс не перегружен, интуитивный.
Запись устройство ведет на карту памяти объемом до 32 Гбайт. В комплекте для удобства предусмотрен картридер в виде флешки с защитной крышкой.
Питающий и интерфейсный разъемы у видеорегистратора на верхней грани. Для подачи питания в комплекте идет адаптер питания с 3-метровым кабелем и miniUSB разъемом.
Внешняя камера выполнена в защищенном корпусе, ее можно будет поставить в районе номерного знака. Владелец Lexand LR400 Dual сможет организовать скрытый монтаж в салоне автомобилей с разным типом кузова.
На кабеле ее подключения можно обратить внимание на дополнительный кабель с красной оплеткой. Он используется для подключения к питанию фонаря заднего хода.
Само его подключение не обязательно, но оно дает автоматический перевод изображения на вторую камеру вместе с парковочной разметкой. Хорошая помощь как начинающим, так и опытным водителям. Также можно переключаться между камерами и вручную с помощью клавиш. Из дополнительных функций также поддерживает съемку в режиме парковки по срабатыванию датчиков движения или удара.
На стекле фиксируется с помощью вакуумной присоски, поддерживающей поворот на 360 градусов.
Система предлагает детальные возможности настройки. Начиная от базовых с выбором разрешения и длительности циклов.
И завершая включением и отключением датчиков, выбором типа штампа записи и другими дополнительными параметрами.