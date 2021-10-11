Обзор Lexand LR400 Dual. Двухканальный видеорегистратор…

Тестируемый сегодня видеорегистратор Lexand LR400 Dual поддерживает двухканальную съемку в высоком разрешении. Из его особенностей производитель отмечает дисплей IPS, поворотное крепление, режим парковки, датчик движения и G-сенсор.

Комплектация

Средняя стоимость – 4990 рублей.Упакован в коробку с изображением видеорегистратора в нескольких ракурсах, а также список с ключевыми особенностями. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, картридер, внешнюю камеру с кабелем подключения, монтажный комплект для нее, гарантийный талон.

Lexand LR400 Dual обзор

Внешний вид

Внешне напоминает компактную цифровую камеру. В центре, выступающий над поверхностью, объектив со стилизацией.

В его схеме используются стеклянные линзы. Угол обзора 130 градусов по диагонали.

Интересная текстура лицевой панели. Она не только улучшила внешнее восприятие, но и не создает проблем с загрязнением следами пальцев и пылью.

На правой и левой грани у Lexand LR400 Dual механические клавиши управления круглой формы. Освоение особенностей взаимодействия с интерфейсом не заняло много времени, также сам производитель подробно описал этот процесс в комплектной инструкции на русском языке.

Выводится изображение на 3-дюймовый дисплей. Тут используется качественная IPS-матрица с высокой яркостью и широкими углами обзора.

Экран позволяет просматривать отснятые ранее файлы, настраивать работу системы, а также контролировать текущее направление съемки. Интерфейс не перегружен, интуитивный.

Запись устройство ведет на карту памяти объемом до 32 Гбайт. В комплекте для удобства предусмотрен картридер в виде флешки с защитной крышкой.

Питающий и интерфейсный разъемы у видеорегистратора на верхней грани. Для подачи питания в комплекте идет адаптер питания с 3-метровым кабелем и miniUSB разъемом.

Внешняя камера выполнена в защищенном корпусе, ее можно будет поставить в районе номерного знака. Владелец Lexand LR400 Dual сможет организовать скрытый монтаж в салоне автомобилей с разным типом кузова.

На кабеле ее подключения можно обратить внимание на дополнительный кабель с красной оплеткой. Он используется для подключения к питанию фонаря заднего хода.

Само его подключение не обязательно, но оно дает автоматический перевод изображения на вторую камеру вместе с парковочной разметкой. Хорошая помощь как начинающим, так и опытным водителям. Также можно переключаться между камерами и вручную с помощью клавиш. Из дополнительных функций также поддерживает съемку в режиме парковки по срабатыванию датчиков движения или удара.

Настройки

На стекле фиксируется с помощью вакуумной присоски, поддерживающей поворот на 360 градусов.

Система предлагает детальные возможности настройки. Начиная от базовых с выбором разрешения и длительности циклов.

И завершая включением и отключением датчиков, выбором типа штампа записи и другими дополнительными параметрами.

Тесты

Дневная съемка Lexand LR400 Dual

Ночная съемка Lexand LR400 Dual

Вторая камера Lexand LR400 Dual

Итоги

За обработку изображения в Lexand LR400 Dual отвечает процессор JL5211. Основной канал записывается в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду.Детализация снимаемых роликов высокая. Номерные знаки читаемы включая и те, что установлены на участниках дорожного движения в соседнем потоке.Второй канал с разрешением 480p. Файлы с двух каналов можно просматривать в предустановленном плеере в операционных системах Windows и MacOS. Это расширение AVI с кодеком H.264.Lexand LR400 Dual – двухканальный видеорегистратор с поддержкой режима съемки во время парковки, а также решающий вопрос наличия слепой зоны позади бампера автомобиля во время проведения маневров. Помимо этого его отличает аккуратный внешний вид, хорошая комплектация и поворотный крепеж.