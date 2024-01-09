Двухканальный видеорегистратор с высоким разрещением. Обзор Mio Mivue C420D

Для крепления на лобовом стекле устанавливается при помощи крепежа с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Оно позволяет поворачивать видеорегистратор на 360 градусов и наклонять в стороны, подбирая оптимальный ракурс для съемки.
В основании крепления есть паз в котором можно будет зафиксировать питающий кабель. У комплектного адаптера питания длина кабеля 3 метра, этого будет достаточно для проведения аккуратного монтажа, спрятав лишнюю длину проводки под обшивкой.
На лицевой стороне выведен объектив, оптическая группа которого состоит из шести стеклянных линз с углом обзора 135 градусов.
Контроль видеосъемки и взаимодействие с интерфейсом в Mio Mivue C420D идет через цветной 2-дюймовый дисплей, расположенный на стороне водителя.
Четыре механические кнопки находятся под дисплеем. С помощью них также можно будет в один клик защитить ролик от перезаписи.
На левой грани слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители, мы тесты вели с картой объемом 128 Гбайт. Здесь же кнопка отключения микрофона.
С противоположной стороны гнездо питания и разъем для подключения второй камеры. Длина кабеля для ее подключения составляет 6.5 метров, этого будет достаточно даже трехрядных автомобилей.
Сама камера выполнена из пластика. Для нее возможна установка только в салоне автомобиля. Крепится при помощи площадки с 3М-скотчем. Для нее возможен поворот вокруг оси крепления. Оснащена оптикой с углом обзора 130 градусов.
Включение или отключение G-сенсора.
Системные настройки. Здесь же доступна опция автоматического отключения дисплея.