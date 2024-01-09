Двухканальный видеорегистратор с высоким разрещением. Обзор Mio Mivue C420D

Изучаемый сегодня видеорегистратор Mio Mivue C420D поддерживает двухканальную съемку в высоком разрешении. Вторая камера позволяет фиксировать происходящее позади автомобиля, уменьшая слепую зону. Из его особенностей отмечаются качественная оптика, 2-дюймовый дисплей и поворотное крепление.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с традиционным для производителя оформлением. Комплект включает адаптер питания в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, дополнительную камеру с кабелем подключения, дополнительный 3М-скотч, руководство пользователя и гарантийный талон.

Mio Mivue C420D обзор

Внешний вид

Выполнен видеорегистартор в компактном корпусе из прочного пластика черного цвета с акцентной вставкой оранжевого цвета.

Для крепления на лобовом стекле устанавливается при помощи крепежа с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Оно позволяет поворачивать видеорегистратор на 360 градусов и наклонять в стороны, подбирая оптимальный ракурс для съемки.

В основании крепления есть паз в котором можно будет зафиксировать питающий кабель. У комплектного адаптера питания длина кабеля 3 метра, этого будет достаточно для проведения аккуратного монтажа, спрятав лишнюю длину проводки под обшивкой.

На лицевой стороне выведен объектив, оптическая группа которого состоит из шести стеклянных линз с углом обзора 135 градусов.

Контроль видеосъемки и взаимодействие с интерфейсом в Mio Mivue C420D идет через цветной 2-дюймовый дисплей, расположенный на стороне водителя.

Четыре механические кнопки находятся под дисплеем. С помощью них также можно будет в один клик защитить ролик от перезаписи.

На левой грани слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители, мы тесты вели с картой объемом 128 Гбайт. Здесь же кнопка отключения микрофона.

С противоположной стороны гнездо питания и разъем для подключения второй камеры. Длина кабеля для ее подключения составляет 6.5 метров, этого будет достаточно даже трехрядных автомобилей.

Сама камера выполнена из пластика. Для нее возможна установка только в салоне автомобиля. Крепится при помощи площадки с 3М-скотчем. Для нее возможен поворот вокруг оси крепления. Оснащена оптикой с углом обзора 130 градусов.

Настройка

Меню управления Mio Mivue C420D структурировано и переведено на русский язык. Меняются разрешение съемки, длина роликов. Ручное изменение экспозиции и яркости.

Включение или отключение G-сенсора.

Тесты

Дневная съемка Mio Mivue C420D

Ночная съемка Mio Mivue C420D

Вторая камера день Mio Mivue C420D

Вторая камера ночь Mio Mivue C420D

Итоги

Системные настройки. Здесь же доступна опция автоматического отключения дисплея.Основной и дополнительный канал Mio Mivue C420D пишет с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Ролики с высокой детализацией по всей площади кадра. Номерные знаки различимы в своем и соседних потоках.Mio Mivue C420D – двухканальный видеорегистратор с высокой детализацией снимаемых видео на основном и дополнительном каналах. Широкий угол обзора, запись по датчику удара, поворотное крепление, возможность скрытого монтажа в салоне, поддержка емких накопителей, аккуратное внешнее исполнение.