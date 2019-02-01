Обзор Magma W3. Компактный видеорегистратор с CPL-фильтром

2019-02-01, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Magma W3; [251]
Героем нашего обзора будет компактный видеорегистратор Magma W3 с матрицей SONY и процессором NOVATEK NTK96650. Одной из его особенностью является комплектный CPL-фильтр. Вместо аккумулятора тут установлен конденсатор, повышающий надежность эксплуатации. Рекомендованная стоимость составляет 5490 рублей.

Magma W3

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Magma W3 обзор

Комплектация

Крепление на лобовое стекло с присоской, крепление с двухсторонним скотчем, зарядное устройство в прикуриватель, кабель USB, основное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с качественной полиграфией.

Magma W3

Внешний вид

Выполнен Magma W3 в компактном корпусе из черного пластика. Внешний вид строгий и аскетичный.

Magma W3

На лицевой стороне нанесена накладка с текстурным рисунком. По центру логотип производителя и название модели.

Magma W3

Объектив смещен правее. Изначально на него зафиксирован CPL-фильтр, крепится при помощи винтового соединения, при необходимости его можно будет снять.

Magma W3

Используется группа стеклянных линз с углом обзора в 170 градусов.

Magma W3

Разъем питания miniUSB находится на правом торце. Комплектный адаптер с Г-образным коннектором, так упрощается скрытая подводка питания.

Magma W3

Адаптер питания с запасом по длине кабеля. Лишнюю длину можно будет спрятать под обшивкой и боковой стойкой.

Magma W3

С обратной стороны HDMI, позволяющий вывести изображение на внешний монитор.

Magma W3

На стороне водителя у Magma W3 находится 1.5-дюймовый экран с разрешением 960 на 240 пикселей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона.

Magma W3

По краям от экрана по три механических кнопки с нанесенной маркировкой. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.

Magma W3

Разобраться с управлением будет не сложно, во время движения в один клик можно будет защитить ролик от перезаписи, выключить микрофон.

Magma W3

На верхнем торце крепление под кронштейн. Владелец сможет выбрать между вакуумной присоской и площадкой с двухсторонним скотчем.

Magma W3

Оба варианта позволяют поворачивать вокруг оси и изменять угла наклона. Выбранное положение при движении по неровным дорогам не смещается.

Magma W3

Претензий по качеству сборки и внешнему виду нет. Видеорегистратор гармонично впишется в салон автомобиля.

Настройка

В настройках видеорегистратора меняется разрешение съемки, длительность роликов, дополнительные опции. Заводские настройки позволяет начать эксплуатацию сразу после покупки. С экрана видеорегистратора можно будет просмотреть ранее отснятые файлы.

Magma W3

Тесты

Максимально разрешение съемки Full HD со скоростью 30 в секунду. За обработку видео в Magma W3 с матрицы Sony IMX323 отвечает процессор NOVATEK NTK96650. Ролики в расширении MOV с кодеком H.264.

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Хорошая читаемость сохраняется и в ночное время. Записанные ролики могут использоваться в качестве доказательной базы.

Итоги по Magma W3

Magma W3 – хорошо сбалансированный видеорегистратор с высоким качеством съемки. Компактные габариты, комплектный CPL-фильтр, конденсатор, два варианта крепления и возможность скрытой установки.

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