Обзор Magma W3. Компактный видеорегистратор с CPL-фильтром

Героем нашего обзора будет компактный видеорегистратор Magma W3 с матрицей SONY и процессором NOVATEK NTK96650. Одной из его особенностью является комплектный CPL-фильтр. Вместо аккумулятора тут установлен конденсатор, повышающий надежность эксплуатации. Рекомендованная стоимость составляет 5490 рублей.
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Magma W3 обзор
КомплектацияКрепление на лобовое стекло с присоской, крепление с двухсторонним скотчем, зарядное устройство в прикуриватель, кабель USB, основное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с качественной полиграфией.
Внешний видВыполнен Magma W3 в компактном корпусе из черного пластика. Внешний вид строгий и аскетичный.
На лицевой стороне нанесена накладка с текстурным рисунком. По центру логотип производителя и название модели.
Объектив смещен правее. Изначально на него зафиксирован CPL-фильтр, крепится при помощи винтового соединения, при необходимости его можно будет снять.
Используется группа стеклянных линз с углом обзора в 170 градусов.
Разъем питания miniUSB находится на правом торце. Комплектный адаптер с Г-образным коннектором, так упрощается скрытая подводка питания.
Адаптер питания с запасом по длине кабеля. Лишнюю длину можно будет спрятать под обшивкой и боковой стойкой.
С обратной стороны HDMI, позволяющий вывести изображение на внешний монитор.
На стороне водителя у Magma W3 находится 1.5-дюймовый экран с разрешением 960 на 240 пикселей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона.
По краям от экрана по три механических кнопки с нанесенной маркировкой. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.
Разобраться с управлением будет не сложно, во время движения в один клик можно будет защитить ролик от перезаписи, выключить микрофон.
На верхнем торце крепление под кронштейн. Владелец сможет выбрать между вакуумной присоской и площадкой с двухсторонним скотчем.
Оба варианта позволяют поворачивать вокруг оси и изменять угла наклона. Выбранное положение при движении по неровным дорогам не смещается.
Претензий по качеству сборки и внешнему виду нет. Видеорегистратор гармонично впишется в салон автомобиля.
НастройкаВ настройках видеорегистратора меняется разрешение съемки, длительность роликов, дополнительные опции. Заводские настройки позволяет начать эксплуатацию сразу после покупки. С экрана видеорегистратора можно будет просмотреть ранее отснятые файлы.