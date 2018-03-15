Обзор Magma W5. GPS видеорегистратор с Super HD

Водителей на дороге постоянно подстерегают опасности и риск нештатных ситуациях. Неудивительно, что видеорегистраторы получили повсеместное распостранение у российских автомобилистов, обеспечивая наглядными доказательствами правоты и невиновности. Современные модели шагнули заметно вперед, предлагая детализированную съемку и дополнительный функционал. Как пример, тестируемый сегодня Magma W5, построенный на базе флагманской платформы, сможет помочь сэкономить на штрафах, оповещая о камерах контроля скорости.

Magma W5 обзор

Продукты этого производителя имеют мощную техническую поддержку и экспертизу. Упор делается на предложение оптимального соотношения цены и качества. К моменту публикации эта модель уже находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Magma W5 в коробке из плотного картона с темным оформлением. Приведены основные данные по техническим характеристикам.

Внешний вид

Комплектация включает крепление на лобовое стекло, основной блок, картридер, USB-кабель, инструкцию и гарантийный талон.Выполнен Magma W5 в компактном корпусе из черного пластика. Лицевую сторону практически полностью занимает, выступающий объектив, собранный из шести стеклянных линз.

За счет того, что внешняя линза утоплена и есть небольшой бортик, она не будет царапаться во время транспортировки. Изображение выводится на 2-дюймовый цветной дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. Картинка читаема под разными углами обзора.

Помимо изображения с камеры выводятся техническая информация, данные по скорости движения. При появлении по ходу движения стационарной камеры, отображаются данные по этому комплексу, дальности и разрешенной скорости.

Все важные уведомления видеорегистратор дублирует при помощи голосовых подсказок, внятным женским голосом.

На правой и нижних гранях расположены механические кнопки, маркировка которых нанесена на рамке вокруг дисплея. Кнопки хорошо зафиксированы в корпусе, не дребезжат и не люфтят. Слева у Magma W5 microUSB разъем, используемый для обновления прошивки и обновления базы камер, а также слот для карты памяти с поддержкой емких накопителей.

Предусмотрена возможность скрытого монтажа под обшивкой и боковой стойкой. Длина кабеля комплектного зарядного устройства будет с запасом. На стекле эта модель занимает только ограниченное пространство, не отнимая заметной площади обзора. Со стороны улицы не привлекает к себе повышенного внимания. Настройки Меню реализовано в виде последовательного переключения категории: радар-детектор, видеорегистратор, параметры системы. Также часть функций распределена по горячим клавишам. Так в один клик модно выключить дисплей, микрофон, изменить яркость экрана и громкость динамиков, защитить ролик от перезаписи. Меняются разрешение съемки, длительность роликов, битрейт, качество. Включаются дополнительные функции, проводится ручная корректировка экспозиции. Выбирается дальность вывода оповещения и скоростные лимиты. GPS информатор Последняя актуальная база камер на сайте доступна от 28 февраля, обновления выходят регулярно. Наполнение базы хорошее. В Казани и близлежайших окрестностях нам не удалось найти комплекс, который отсутствовал в базе информатора. Поведение устройства детально настраивается в меню. Magma W5 при движении на участке контроля АВТОДОРИЯ ведет расчет средней скорости и фиксирует точки входа и выхода. Сам пользователь сможет самостоятельно добавлять точки по ходу движения в базу видеорегистратора. Видеозапись Работает новинка на базе флагманского процессора Ambarella A12 с матрицей OmniVision OV4689. Угол обзора 170 по диагонали. Поддерживается запись в разрешении Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. Super HD день Magma W5 Full HD день Magma W5 Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Шумы и артефакты не наблюдаются. Super HD ночь Magma W5 Full HD ночь Magma W5 Видеорегистратор хорошо себя показал во время ночной съемки. Степень освещенности идентична тому, что видит человеческий глаз. Дальность чтения номеров ночью близка к дневному периоду. Итоги по Magma W5 Magma W5 станет удачным выбором при поиске видеорегистратора с поддержкой съемки высокодетализированного видео. К плюсам отнесем компактные габариты, поддержку емких накопителей, удобное крепление, частое обновление базы камер, интуитивное управление, вывод голосовых уведомлений по камерам контроля скорости, качество исполнения.

Magma W5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Фиксируется на зарядный кредл, ножка которого выполняет функцию внешней GPS-антенны. Подключается кабель к этой ножке.