Обзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с 2K QHD и GPS-информатором

Продолжая изучение обновленной модельной линейки видеорегистраторов Mio, в центре внимания будет MiVue 812. Из его ключевых особенностей отмечается поддержка предупреждений о камерах и радарах, установленных на дороге, с 60 различными комбинациями. Владелец этого устройства сможет выбрать между съемкой в 2К со скоростью 30 кадров в секунду и Full HD с увеличенной до 60 кадров.

Mio MiVue 812 обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 8 490 рублей.

Комплектация

Упаковано в коробку, оформленную в сочно-оранжевых цветах. Приведены ключевые ее особенности. Стартовый набор включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен в корпусе с привлекательным внешним видом. Плавные линии и компактные габариты.

Основу составляет пластик черного цвета. Качество сборки высокое. Внешний вид премиального уровня.

По центру фронтальной стороны расположен объектив. Собран он из группы стеклянных линз с углом обзора 140 градусов.

Изображение выводится на 2.7-дюймовый цветной дисплей с высокой яркостью. На него при движении помимо потоковой картинки с камеры, при приближении к точкам из базы данных выводится подробная информация по объекту.

Поддерживается более 60 различных комбинаций о камерах и радарах. Эти данные дополняются в Mio MiVue 812 голосовыми и звуковыми подсказками.

База данных обновляется регулярно. Поведение информатора можно детально настроить под свои предпочтения.

Наполнение хорошее, за время тестирования мы не встречали камер, по которым не было предупреждений. С учетом текущего смещения акцента с переносных систем на стационарные, вполне может заменить отдельный радар-детектор для тех, кто не злоупотребляет скоростными нарушениями.

Управляется при помощи группы механических кнопок на правой рамке дисплея. Маркировка нанесена на сами клавиши. Зафиксированы в корпусе хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 64 Гбайт. С учетом качества съемки, рекомендуем уделить внимание при выборе скоростным характеристикам карты памяти.

На верхнем торце расположился паз под комплектный крепеж. Используется уже знакомый вариант с углублением под укладку кабеля.

Крепится при помощи вакуумной присоски. Прижим обеспечивает прижимная ножка. Поддерживается поворот вокруг оси.

Комплектный адаптер питания с запасом по длине кабеля. Расположение разъема и форма коннектора позволят организовать аккуратный подвод со скрытым под обшивкой кабелем.

Настройки

Меню у Mio MiVue 812 с характерной структурой в виде списка разделов. Предлагается выбор из трех вариантов разрешения съемки.

Дополнительные системные настройки, корректировка информатора и дополнительные параметры съемки.

Тесты

Дневная съемка Mio MiVue 812

Основными вариантами разрешения съемки являются 2K QHD 1440P и Full HD, 1080p/60 к/с. Качество детализации высокое. Резкость держится по всей площади кадра.

Ночная съемка Mio MiVue 812

Номерные знаки читаемы в дневное и ночное время. Записанные файлы можно использовать при разборе споров в ГАИ и суде. Дополнительно фиксируются скорость и маршрут.

Итоги по Mio MiVue 812

Mio MiVue 812 – видеорегистратор с функцией вывода предупреждений по камерам и радарам. Увеличенная детализация снимаемых видео, аккуратный внешний вид, поворотное крепление, детальные настройки, частое обновление базы, возможность скрытого монтажа.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".