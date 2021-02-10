Обзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с 2K QHD и GPS-информатором

Продолжая изучение обновленной модельной линейки видеорегистраторов Mio, в центре внимания будет MiVue 812. Из его ключевых особенностей отмечается поддержка предупреждений о камерах и радарах, установленных на дороге, с 60 различными комбинациями. Владелец этого устройства сможет выбрать между съемкой в 2К со скоростью 30 кадров в секунду и Full HD с увеличенной до 60 кадров.

Mio MiVue 812

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 8 490 рублей.

Mio MiVue 812 обзор

Комплектация

Упаковано в коробку, оформленную в сочно-оранжевых цветах. Приведены ключевые ее особенности. Стартовый набор включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя.

Mio MiVue 812

Внешний вид

Выполнен в корпусе с привлекательным внешним видом. Плавные линии и компактные габариты.

Mio MiVue 812

Основу составляет пластик черного цвета. Качество сборки высокое. Внешний вид премиального уровня.

Mio MiVue 812

По центру фронтальной стороны расположен объектив. Собран он из группы стеклянных линз с углом обзора 140 градусов.

Mio MiVue 812

Изображение выводится на 2.7-дюймовый цветной дисплей с высокой яркостью. На него при движении помимо потоковой картинки с камеры, при приближении к точкам из базы данных выводится подробная информация по объекту.

Mio MiVue 812

Поддерживается более 60 различных комбинаций о камерах и радарах. Эти данные дополняются в Mio MiVue 812 голосовыми и звуковыми подсказками.

Mio MiVue 812

База данных обновляется регулярно. Поведение информатора можно детально настроить под свои предпочтения.

Mio MiVue 812

Наполнение хорошее, за время тестирования мы не встречали камер, по которым не было предупреждений. С учетом текущего смещения акцента с переносных систем на стационарные, вполне может заменить отдельный радар-детектор для тех, кто не злоупотребляет скоростными нарушениями.

Mio MiVue 812

Управляется при помощи группы механических кнопок на правой рамке дисплея. Маркировка нанесена на сами клавиши. Зафиксированы в корпусе хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.

Mio MiVue 812

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 64 Гбайт. С учетом качества съемки, рекомендуем уделить внимание при выборе скоростным характеристикам карты памяти.

Mio MiVue 812

На верхнем торце расположился паз под комплектный крепеж. Используется уже знакомый вариант с углублением под укладку кабеля.

Mio MiVue 812

Крепится при помощи вакуумной присоски. Прижим обеспечивает прижимная ножка. Поддерживается поворот вокруг оси.

Mio MiVue 812

Комплектный адаптер питания с запасом по длине кабеля. Расположение разъема и форма коннектора позволят организовать аккуратный подвод со скрытым под обшивкой кабелем.

Mio MiVue 812

Настройки

Mio MiVue 812

Меню у Mio MiVue 812 с характерной структурой в виде списка разделов. Предлагается выбор из трех вариантов разрешения съемки.

Mio MiVue 812

Дополнительные системные настройки, корректировка информатора и дополнительные параметры съемки.

Mio MiVue 812

Тесты

Основными вариантами разрешения съемки являются 2K QHD 1440P и Full HD, 1080p/60 к/с. Качество детализации высокое. Резкость держится по всей площади кадра.

Дневная съемка Mio MiVue 812

Номерные знаки читаемы в дневное и ночное время. Записанные файлы можно использовать при разборе споров в ГАИ и суде. Дополнительно фиксируются скорость и маршрут.

Ночная съемка Mio MiVue 812

Итоги по Mio MiVue 812

Золото. Выбор редакции MegaObzorMio MiVue 812 – видеорегистратор с функцией вывода предупреждений по камерам и радарам. Увеличенная детализация снимаемых видео, аккуратный внешний вид, поворотное крепление, детальные настройки, частое обновление базы, возможность скрытого монтажа.
Mio MiVue 812 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Mio MiVue 812
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