Обзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информатором

Тестируемый сегодня видеорегистратор Mio MiVue 818 поддерживает более 60 различных комбинаций предупреждений о камерах. Помимо этого ведет съемку в разрешении 2К и оснащен модулем Wi-Fi с возможностью переноса в память смартфона, а также обновлением базы и прошивки без необходимости съема со стекла.

Mio MiVue 818 обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 7 990 рублей.

Комплектация

В комплекте с видеорегистратором крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке, оформленной в фирменной стилистике.

Внешний вид

Выполнен в корпусе трапециевидной формы с закругленными углами. Выглядит премиально.

По центру лицевой стороны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 140 градусов.

Изображение выводится на цветной 2.7 дюймовый дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона.

С его помощью можно проводить настройки системы, контролировать направление съемки и просматривать отснятые файлы.

Также Mio MiVue 818 поддерживает вывод информации по стационарных камерам и радарам. При приближении к ним выводится тип камеры, разрешенная скорость на участке.

Наполнение базы хорошее, обновления выходят регулярно. Выводились предупреждения по комплексам, установленным в конце зимы 2021 года.

Управляется устройство при помощи механических кнопок, расположенных справа от дисплея. Для удобства маркировка выводится на дисплей, она выводится в зависимости от текущего состояния.

На основании слот для карты памяти формата microSD. Тестирование велось с накопителем объемом 128 Гбайт.

Комплектуется креплением с вакуумной присоской. В основании ножки паз для укладки кабеля. Поддерживается поворот вокруг оси. Выбранное положение фиксируется без необходимости затягивания гайки.

Настройки

Адаптер питания с запасом по длине. Есть возможность организовать аккуратную укладку в салоне автомобиля.

Меню с характерным набором разделов. Управление интуитивное понятно. В настройках можно выставить ключевые параметры работы.

Софт

Mio MiVue 818 оснащен модулями Bluetooth и Wi-Fi используемые для дистанционного управления с помощью приложения. Добавление проходит в два этапа, первый это Bluetooth соединение и уже после этого соединение к точке доступа.

Стартовое меню в виде четырех иконок. Раздел с потоковым изображением с камеры.

Есть список отснятых файлов с опциями удаления, блокировки от перезаписи и переноса в память смартфона.

Настройка базовых параметров.

Отдельная вкладка с обновлением прошивки и базы. Беспроводное и без необходимости съема со стекла.

Тесты

Дневная съемка Mio MiVue 818

Максимальное разрешение съемки 2К. Также можно выбрать Full HD с увеличенной скоростью до 60 кадров. Съемка с высокой четкостью и резкостью. Диафрагма F1.8

Ночная съемка Mio MiVue 818

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. С помощью фирменного софта можно просмотреть дополнительные данные.

Итоги

Mio MiVue 818 видеорегистратор с высоким качеством съемки и поддержкой вывода предупреждений по стационарным камерам и радарам. Поворотное крепление, приложение для смартфона, поддержка 2К, емкие карты памяти, аккуратный внешний вид и возможность скрытого монтажа.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".