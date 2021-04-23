Обзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информатором

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 7 990 рублей.
Mio MiVue 818 обзор
КомплектацияВ комплекте с видеорегистратором крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке, оформленной в фирменной стилистике.
Внешний видВыполнен в корпусе трапециевидной формы с закругленными углами. Выглядит премиально.
По центру лицевой стороны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 140 градусов.
Изображение выводится на цветной 2.7 дюймовый дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона.
С его помощью можно проводить настройки системы, контролировать направление съемки и просматривать отснятые файлы.
Также Mio MiVue 818 поддерживает вывод информации по стационарных камерам и радарам. При приближении к ним выводится тип камеры, разрешенная скорость на участке.
Наполнение базы хорошее, обновления выходят регулярно. Выводились предупреждения по комплексам, установленным в конце зимы 2021 года.
Управляется устройство при помощи механических кнопок, расположенных справа от дисплея. Для удобства маркировка выводится на дисплей, она выводится в зависимости от текущего состояния.
На основании слот для карты памяти формата microSD. Тестирование велось с накопителем объемом 128 Гбайт.
Комплектуется креплением с вакуумной присоской. В основании ножки паз для укладки кабеля. Поддерживается поворот вокруг оси. Выбранное положение фиксируется без необходимости затягивания гайки.
Адаптер питания с запасом по длине. Есть возможность организовать аккуратную укладку в салоне автомобиля.
Настройки
Меню с характерным набором разделов. Управление интуитивное понятно. В настройках можно выставить ключевые параметры работы.
СофтMio MiVue 818 оснащен модулями Bluetooth и Wi-Fi используемые для дистанционного управления с помощью приложения. Добавление проходит в два этапа, первый это Bluetooth соединение и уже после этого соединение к точке доступа.
Стартовое меню в виде четырех иконок. Раздел с потоковым изображением с камеры.
Есть список отснятых файлов с опциями удаления, блокировки от перезаписи и переноса в память смартфона.
Настройка базовых параметров.
Отдельная вкладка с обновлением прошивки и базы. Беспроводное и без необходимости съема со стекла.
ТестыМаксимальное разрешение съемки 2К. Также можно выбрать Full HD с увеличенной скоростью до 60 кадров. Съемка с высокой четкостью и резкостью. Диафрагма F1.8
Дневная съемка Mio MiVue 818Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. С помощью фирменного софта можно просмотреть дополнительные данные.
Ночная съемка Mio MiVue 818
ИтогиMio MiVue 818 видеорегистратор с высоким качеством съемки и поддержкой вывода предупреждений по стационарным камерам и радарам. Поворотное крепление, приложение для смартфона, поддержка 2К, емкие карты памяти, аккуратный внешний вид и возможность скрытого монтажа.
Mio MiVue 818 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".