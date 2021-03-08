Обзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкой

Тестируемый сегодня видеорегистратор Mio MiVue 826 предлагает крепление QuickClick с быстрым съемом и установкой. В целом же эта модель предполагает скрытый монтаж в салоне автомобиля, оставаясь неприметной со стороны улицы и не занимающая свободное пространство свисающими кабелями и зарядками. Помимо этого, поддерживает более 60 комбинаций предупреждения о камерах и радарах на дорогах.

Mio MiVue 826 обзор

Комплектация

Упакован в коробку с изображением устройства и данными по характеристикам, оформленную в сочно оранжевом цвете. Комплект включает адаптер питания в прикуриватель, крепление на лобовое стекло и различную документацию.

Внешний вид

Эта модель предполагает скрытый монтаж в салоне автомобиля со скрытыми под обшивкой кабелями и отсутствию необходимости его съема на время длительной парковки.

Крепится на стекле с помощью компактного кредла с группой контактов. Разъем питания расположен в скрытой нише. Ставится и снимается сдвигом.

Сам же корпус видеорегистартор каплевидной формы. Он повторяет линию лобового стекла. Мы проводили его установку за салонным зеркалом, получив свободный обзор и отсутствие отвлекающих элементов.

Со стороны улицы Mio MiVue 826 неприметен. На лицевой панели отсутствую хромированные или яркие элементы оформления. Не привлекает внимание.

На левой грани расположен блок с объективом. Для него предусмотрели возможность поворота относительно точки крепления, выбирая оптимальное направление съемки.

Собран он из группы стеклянных линз. Диафрагма F/1.8, угол обзора 150 градусов.

На правой грани слот для карты памяти формата microSD. Тестирование в нашем случае проводилось с картой объемом 128 Гбайт.

Оснащено устройство экраном с диагональю 2.7 дюйма. Расположен он под углом. Изображение с него хорошо читается.

Хотя с учетом того, что поддерживаются голосовые уведомления, на него нет необходимости отвлекаться во время движения.

Выводятся они при приближении к стационарным камерам и радарам на дороге. Поддерживается более 60 различных комбинаций.

В условиях мегаполиса для тех, кто не злоупотребляет с превышением скорости заменяет отдельно устанавливаемый радар-детектор. Наполнение хорошее, выводились предупреждения по системам, установленным зимой 2021 года.

Под экраном группа из четырех механических кнопок, отвечающих за управление системой и быстрыми командами. Они только незначительно выступают за пределы корпуса, исключая ложные нажатия.

Настройки

При переходе в меню выводится традиционная древовидная структура. Интерфейс на русском языке. Найти нужный пункт будет несложно.

Несколько вариантов разрешения съемки и длительности роликов.

Корректировка работы информатора и дополнительных параметров системы.

Софт

Mio MiVue 826 оснащен модулем Wi-Fi, используемым для управления с помощью приложения. После активации точки доступа на видеорегистраторе и подключения к ней выводится стартовый экран с набором иконок.

Просмотр потокового изображения с камеры. Может быть полезно если устройство ставится в труднодоступном участке.

Список файлов с возможностью переноса в память смартфона или удаление.

Настройки ключевых параметров.

Обновление базы данных и прошивки.

Тесты

Дневная съемка Mio MiVue 826

Ролики в примерах ниже велись с разрешением Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. Пишутся они в расширении MP4 с кодеком H.264.

Ночная съемка Mio MiVue 826

Высокая детализация и резкость по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Full HD 1920x1080 60 к/с

Full HD 1920x1080 30 к/с

HDR-1920x1080 30 к/с

1280x720p 30 к/с

Итоги по Mio MiVue 826

Mio MiVue 826 – видеорегистратор с премиальным исполнением, предлагающим высокое качество съемки, скрытый монтаж в салоне автомобиля, детальные настройки, Wi-Fi с приложением для смартфона, GPS-информатор с 60 различными уведомлениями по камерам и радарам, беспроводное обновление.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".