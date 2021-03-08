Обзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкой

Тестируемый сегодня видеорегистратор Mio MiVue 826 предлагает крепление QuickClick с быстрым съемом и установкой. В целом же эта модель предполагает скрытый монтаж в салоне автомобиля, оставаясь неприметной со стороны улицы и не занимающая свободное пространство свисающими кабелями и зарядками. Помимо этого, поддерживает более 60 комбинаций предупреждения о камерах и радарах на дорогах.

Mio MiVue 826

Mio MiVue 826 обзор

Комплектация

Упакован в коробку с изображением устройства и данными по характеристикам, оформленную в сочно оранжевом цвете. Комплект включает адаптер питания в прикуриватель, крепление на лобовое стекло и различную документацию.

Mio MiVue 826

Внешний вид

Эта модель предполагает скрытый монтаж в салоне автомобиля со скрытыми под обшивкой кабелями и отсутствию необходимости его съема на время длительной парковки.

Mio MiVue 826

Крепится на стекле с помощью компактного кредла с группой контактов. Разъем питания расположен в скрытой нише. Ставится и снимается сдвигом.

Mio MiVue 826

Сам же корпус видеорегистартор каплевидной формы. Он повторяет линию лобового стекла. Мы проводили его установку за салонным зеркалом, получив свободный обзор и отсутствие отвлекающих элементов.

Mio MiVue 826

Со стороны улицы Mio MiVue 826 неприметен. На лицевой панели отсутствую хромированные или яркие элементы оформления. Не привлекает внимание.

Mio MiVue 826

На левой грани расположен блок с объективом. Для него предусмотрели возможность поворота относительно точки крепления, выбирая оптимальное направление съемки.

Mio MiVue 826

Собран он из группы стеклянных линз. Диафрагма F/1.8, угол обзора 150 градусов.

Mio MiVue 826

На правой грани слот для карты памяти формата microSD. Тестирование в нашем случае проводилось с картой объемом 128 Гбайт.

Mio MiVue 826

Оснащено устройство экраном с диагональю 2.7 дюйма. Расположен он под углом. Изображение с него хорошо читается.

Mio MiVue 826

Хотя с учетом того, что поддерживаются голосовые уведомления, на него нет необходимости отвлекаться во время движения.

Mio MiVue 826

Выводятся они при приближении к стационарным камерам и радарам на дороге. Поддерживается более 60 различных комбинаций.

Mio MiVue 826

В условиях мегаполиса для тех, кто не злоупотребляет с превышением скорости заменяет отдельно устанавливаемый радар-детектор. Наполнение хорошее, выводились предупреждения по системам, установленным зимой 2021 года.

Mio MiVue 826

Под экраном группа из четырех механических кнопок, отвечающих за управление системой и быстрыми командами. Они только незначительно выступают за пределы корпуса, исключая ложные нажатия.

Mio MiVue 826

Настройки

При переходе в меню выводится традиционная древовидная структура. Интерфейс на русском языке. Найти нужный пункт будет несложно.

Mio MiVue 826

Несколько вариантов разрешения съемки и длительности роликов.

Mio MiVue 826

Корректировка работы информатора и дополнительных параметров системы.

Софт

Mio MiVue 826 оснащен модулем Wi-Fi, используемым для управления с помощью приложения. После активации точки доступа на видеорегистраторе и подключения к ней выводится стартовый экран с набором иконок.

Mio MiVue 826

Просмотр потокового изображения с камеры. Может быть полезно если устройство ставится в труднодоступном участке.

Mio MiVue 826

Список файлов с возможностью переноса в память смартфона или удаление.

Mio MiVue 826

Настройки ключевых параметров.

Mio MiVue 826

Обновление базы данных и прошивки.

Mio MiVue 826

Тесты

Ролики в примерах ниже велись с разрешением Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. Пишутся они в расширении MP4 с кодеком H.264.

Дневная съемка Mio MiVue 826

Высокая детализация и резкость по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Ночная съемка Mio MiVue 826

  • Full HD 1920x1080 60 к/с
  • Full HD 1920x1080 30 к/с
  • HDR-1920x1080 30 к/с
  • 1280x720p 30 к/с

Итоги по Mio MiVue 826

Золото. Выбор редакции MegaObzorMio MiVue 826 – видеорегистратор с премиальным исполнением, предлагающим высокое качество съемки, скрытый монтаж в салоне автомобиля, детальные настройки, Wi-Fi с приложением для смартфона, GPS-информатор с 60 различными уведомлениями по камерам и радарам, беспроводное обновление.
Mio MiVue 826 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Mio MiVue 826
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