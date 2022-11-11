Обзор Mio MiVue A50. Камера заднего вида с разрешением

Наличие второго канала записи у видеорегистраторов дает не только фиксацию происходящего позади автомобиля, но и решает ряд задач, среди которых контроль слепой зоны и помощь во время парковки. Приобрести модель с двухканальной съемкой можно как сразу, так и в виде отдельного аксессуара. Как пример, камера Mio MiVue A50 совместима с другими моделями бренда.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с данными по техническим характеристикам и изображением.

Комплект включает камеру, кабель для подключения камеры, кабель-разветвитель.

Монтаж

Для крепления камера использует площадку с двухсторонним 3M-скотчем. Перед фиксацией необходимо будет обезжирить место установки.

Такой способ крепления оптимален в условиях суровых российских зим и летней жары. Не отлипает и не дребезжит при движении по неровным дорогам.

Ножка, в свою очередь, позволяет менять угол наклона, подбирая оптимальный в зависимости от исполнения заднего стекла в автомобиле.

Внешний вид

В комплекте с Mio MiVue A50 идет кабель длиной 5 метров. Он съемный, что упрощает проведение скрытого монтажа под обшивкой.Также есть Y-кабель, к которому идет сквозное подключение блока питания от прикуривателя и интерфейсного кабеля на вторую камеру.Выполнена камера в корпусе из пластика. Она предполагает установку только в салоне автомобиля.

Габариты компактные, в салоне автомобиля остается неприметной.

Оснащена оптикой, состоящей из группы стеклянных линз. Диафрагма F/1.8 и угол обзора 145 градусов.

На боковой грани разъем microUSB, используемый для подключения интерфейсного кабеля

Тесты

Дневная съемка Mio MiVue A50

Ночная съемка Mio MiVue A50

Итоги

Mio MiVue A50 использует высокочувствительную матрицу Sony STARVIS, обеспечивающую съемку в Full HD разрешении. Для тестирования и исключения особенностей, связанных с тонировкой на заднем стекле, записи велись с установкой на лобовое стекло. Задняя камера имеет отдельную от основной регулировку экспозиции, удобно при тонированных стеклах.На момент выхода обзора она поддерживает следующие видеорегистраторы: i177,i170, i150, i157, 826, 818, 812, J86, J85, C550.Mio MiVue A50 – внешняя камера, приобретаемая отдельно в виде аксессуара для следующих видеорегистраторов: i177,i170, i150, i157, 826, 818, 812, J86, J85, C550. Компактный корпус, оптическая группа из стеклянных линз, матрица Sony STARVIS, простой и скрытый монтаж, возможность сквозного подключения питания.