Обзор Mio MiVue A50. Камера заднего вида с разрешением

Наличие второго канала записи у видеорегистраторов дает не только фиксацию происходящего позади автомобиля, но и решает ряд задач, среди которых контроль слепой зоны и помощь во время парковки. Приобрести модель с двухканальной съемкой можно как сразу, так и в виде отдельного аксессуара. Как пример, камера Mio MiVue A50 совместима с другими моделями бренда.
Комплектация
Упакована в коробку из плотного картона с данными по техническим характеристикам и изображением.
Комплект включает камеру, кабель для подключения камеры, кабель-разветвитель.
Монтаж
Для крепления камера использует площадку с двухсторонним 3M-скотчем. Перед фиксацией необходимо будет обезжирить место установки.
Такой способ крепления оптимален в условиях суровых российских зим и летней жары. Не отлипает и не дребезжит при движении по неровным дорогам.
Ножка, в свою очередь, позволяет менять угол наклона, подбирая оптимальный в зависимости от исполнения заднего стекла в автомобиле.
В комплекте с Mio MiVue A50 идет кабель длиной 5 метров. Он съемный, что упрощает проведение скрытого монтажа под обшивкой.
Также есть Y-кабель, к которому идет сквозное подключение блока питания от прикуривателя и интерфейсного кабеля на вторую камеру.
Внешний вид
Выполнена камера в корпусе из пластика. Она предполагает установку только в салоне автомобиля.
Габариты компактные, в салоне автомобиля остается неприметной.
Оснащена оптикой, состоящей из группы стеклянных линз. Диафрагма F/1.8 и угол обзора 145 градусов.
На боковой грани разъем microUSB, используемый для подключения интерфейсного кабеля
Тесты
Mio MiVue A50 использует высокочувствительную матрицу Sony STARVIS, обеспечивающую съемку в Full HD разрешении. Для тестирования и исключения особенностей, связанных с тонировкой на заднем стекле, записи велись с установкой на лобовое стекло. Задняя камера имеет отдельную от основной регулировку экспозиции, удобно при тонированных стеклах.
Дневная съемка Mio MiVue A50
На момент выхода обзора она поддерживает следующие видеорегистраторы: i177,i170, i150, i157, 826, 818, 812, J86, J85, C550.
Ночная съемка Mio MiVue A50
Итоги
Mio MiVue A50 – внешняя камера, приобретаемая отдельно в виде аксессуара для следующих видеорегистраторов: i177,i170, i150, i157, 826, 818, 812, J86, J85, C550. Компактный корпус, оптическая группа из стеклянных линз, матрица Sony STARVIS, простой и скрытый монтаж, возможность сквозного подключения питания.