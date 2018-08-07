Обзор Mio MiVue C328. Видеорегистратор с конденсатором

Большинство из установленных видеорегистраторов на стеклах автомобилей, имеют общую уязвимость. Связана она с наличием внутри корпуса аккумулятора, обеспечивающего автономную работу после отключения питания. Под лучами солнца или в ходе длительной эксплуатации, нередко аккумуляторы вздуваются и создают риски перегрева и взрыва. Именно эти недостатки вынудили производителей искать альтернативные варианты, самой правильно заменой, на момент лета 2018 года, являются конденсаторы.

Mio MiVue C328 обзор

Они также дают необходимое время на завершение съемки, но в отличие от аккумуляторов устойчивы к нагреву и не боятся холода. Таких моделей не так уж много на российском рынке, тем интереснее будет обзор нового видеорегистратора Mio MiVue C328. Рекомендованная стоимость составляет 4990 рублей.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с ярко-оранжевым оформлением. Приведены основные характеристики и ключевые особенности работы. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель и крепление на лобовое стекло.

Внешний вид

Mio MiVue C328 выполнен в обновленном дизайне корпуса. Сохраняя узнаваемые черты, производитель от поколения к поколению находит пути улучшения, как внешнего вида, так и эргономики.

Выполнен в корпусе из черного пластика с матовым покрытием. Форма усеченной призмы с закругленными углами. Габариты компактные.

По центру фронтальной стороны объектив из группы стеклянных линз с инфракрасным фильтром. Выше логотип производителя.

На правом торце компактные механические кнопки без маркировки. Первые дни эксплуатации нужно будет привыкать к расположению и действию каждой из них. Зафиксированы в корпусе хорошо, при движении не люфтят.

Изображение выводится на двухдюймовый дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. Экран пригодится для изучения меню настроек и выбора оптимального угла наклона.

Слева у Mio MiVue C328 разъем miniUSB, используемый для подачи питания и выгрузки файлов на ПК.

Файлы записываются на карту памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 64 Гбайт.

Сверху паз под крепление. В комплекте с видеорегистратором покупатель получает крепление с вакуумной присоской.

На стекле фиксируется надежно. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение фиксируется гайкой.

Зарядное устройство с запасом по длине кабеля. При желании можно будет провести скрытый монтаж, спрятав основную длину кабеля под обшивкой. Г-образный коннектор, упростит этот процесс.

Настройки

Сборка проведена качественно. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление продукта премиального уровня.Mio MiVue C328 предлагает пользователю возможность выбрать разрешение съемки, длительность роликов, активировать датчик удара и выставить дату. Отснятые файлы можно просматривать с экрана видеорегистратора. Выбранные настройки после отключения питания не сбрасываются.

Тесты

Одним из видимых отличий в записи файлов на карту памяти, стало отсутствие разметки под разные типы файлов. Теперь все файлы записываются в общую папку. Максимальное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров секунду.

Ролики с высокой резкостью по всей площади кадра. Номерные знаки читаются на большом расстоянии. Без внимания не останутся все участники дорожного движения, разметка и знаки, а также пешеходы.

Итоги по Mio MiVue C328

Ночью читаемость сохраняется. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при разборных спорных ситуациях в суде.Выбор в пользу Mio MiVue C328 подстрахует владельца от вздутого аккумулятора и выхода из строя после длительной парковки под палящим солнцем. К плюсам помимо конденсатора отнесем, высокое качество съемки, инфракрасный фильтр, интуитивные настройки, стильный дизайн, удобное крепление, поддержка емких накопителей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".