Обзор Mio MiVue C450. Тест видеорегистратора для мегаполиса с GPS-информатором

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано все в коробку с традиционным оформлением.
Общие габариты компактные. Качество исполнения соответствует моделям премиального уровня.
По центру лицевой панели выведен объектив, оптическая группа которого состоит из шести стеклянных линз. Угол обзора 130 градусов.
Справа слот для карты памяти формата microSD. Гнездо утоплено относительно общей плоскости, дополнительно исключая случайное извлечение накопителя. Мы вели тесты с картой объемом 128 Гбайт.
Сторону водителя занимает цветной дисплей с диагональю 3-дюйма. Помимо традиционного набора информации, с помощью него можно будет контролировать предупреждения по камерам контроля скорости на дороге.
Эти же данные Mio MiVue C450 дублирует голосовыми подсказками на русском языке. Хорошо слышны и при работающей в салоне магнитоле.
Разъем питания у видеорегистратора находится на верхней грани. Такое расположение упростит организацию скрытого подвода питающего кабеля.
Используется традиционное крепление с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Поддерживается поворот на 360 градусов и изменение угла наклона. В основании крепежа есть паз, в котором можно будет зафиксировать кабель, исключив его перегиб.
Управление поведением информатора. Выбираются дистанция и метод предупреждения. Задаются ограничения по скорости.
Меняются временные отрезки для роликов. Разрешение съемки и частота. G-сенсор. Корректировка экспозиции.
Системные настройки. Выбор типа штампа записи.
Выводились они по разным системам, включая системы контроля стоп-полосы, выделенной линии. Поддерживает предупреждения при движении на участке работы системы АВТОДОРИЯ. Производитель регулярно обновляет базу данных, поддерживая ее актуальное наполнение.
Оснащено устройство процессором MStar 8336 и матрицей SONY AMX307. Запись ведет в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. С примерами ночной и дневной съемок можно ознакомиться ниже.