Обзор Mio MiVue C450. Тест видеорегистратора для мегаполиса с GPS-информатором

Тестируемый сегодня видеорегистратор Mio MiVue C450 оснащен высокочувствительной матрицей SONY STARVIS, обеспечивая детализированную съемку в условиях низкой освещенности. Из особенностей также отмечается поддержка вывода предупреждений по камерам контроля скорости на дороге. Его уже можно приобрести в ключевых российских магазинах со средней стоимостью в 5 499 рублей.

Комплектация

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано все в коробку с традиционным оформлением.

Mio MiVue C450 обзор

Внешний вид

Корпус видеорегистратора выполнен из пластика черного цвета с преимущественно матовым покрытием. Форма в виде усеченной пирамиды.

Общие габариты компактные. Качество исполнения соответствует моделям премиального уровня.

По центру лицевой панели выведен объектив, оптическая группа которого состоит из шести стеклянных линз. Угол обзора 130 градусов.

Справа слот для карты памяти формата microSD. Гнездо утоплено относительно общей плоскости, дополнительно исключая случайное извлечение накопителя. Мы вели тесты с картой объемом 128 Гбайт.

Сторону водителя занимает цветной дисплей с диагональю 3-дюйма. Помимо традиционного набора информации, с помощью него можно будет контролировать предупреждения по камерам контроля скорости на дороге.

Эти же данные Mio MiVue C450 дублирует голосовыми подсказками на русском языке. Хорошо слышны и при работающей в салоне магнитоле.

Разъем питания у видеорегистратора находится на верхней грани. Такое расположение упростит организацию скрытого подвода питающего кабеля.

Настройки

Используется традиционное крепление с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Поддерживается поворот на 360 градусов и изменение угла наклона. В основании крепежа есть паз, в котором можно будет зафиксировать кабель, исключив его перегиб.При первом запуске можно выбрать язык интерфейса. По умолчанию установлен русский. Сами настройки распределены по отдельным пунктам. Здесь доступен просмотр отснятых файлов, выбранные можно защитить от перезаписи или удалить.

Управление поведением информатора. Выбираются дистанция и метод предупреждения. Задаются ограничения по скорости.

Меняются временные отрезки для роликов. Разрешение съемки и частота. G-сенсор. Корректировка экспозиции.

Тесты

Системные настройки. Выбор типа штампа записи.Mio MiVue C450 оснащен модулем GPS. Холодный старт проходит быстро, при эксплуатации в мегаполисе и при движении на трасе позиционирование было точным. Совместно с базой данных стационарных точек он используется для вывода предупреждений по камерам контроля скорости, установленным на дорогах России и СНГ.

Выводились они по разным системам, включая системы контроля стоп-полосы, выделенной линии. Поддерживает предупреждения при движении на участке работы системы АВТОДОРИЯ. Производитель регулярно обновляет базу данных, поддерживая ее актуальное наполнение.

Дневная съемка Mio MiVue C450

Ночная съемка Mio MiVue C450

Итоги

Оснащено устройство процессором MStar 8336 и матрицей SONY AMX307. Запись ведет в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. С примерами ночной и дневной съемок можно ознакомиться ниже.Mio MiVue C450 – сбалансированный видеорегистратор для мегаполиса, выполняющий задачу видеофиксации в деталях всего происходящего на дороге и предупреждающий по стационарным системам контроля нарушений ПДД. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".