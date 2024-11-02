Видеорегистартор с GPS-информатором. Обзор Mio MiVue C530 Pro

В течение нескольких недель на дорогах Казани мы активно эксплуатировали видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro. Данная модель адаптирована для эксплуатации в условиях российского климата с резкими перепадами температур. Поддерживает съемку с разрешением 1080p с частотой 30 кадров в секунду, автоматически устанавливает время и дату, добавляет скорость и координаты в записываемые файлы.

Комплектация

Коробка из картона, оформленная в фирменных цветах. Приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает крепление с вакуумной присоской, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из пластика черного цвета. Внешние поверхности матовые, не маркие. Оформление не броское, видеорегистратор остается неприметным со стороны улицы.

На лицевую сторону направлен объектив с углом обзора 140 градусов. Его оптическая группа собрана из стеклянных линз.

Запись ведется на карту памяти формата microSD, слот под которую находится на нижнем торце. Рядом решетка динамика, используемая для вывода предупреждений по камерам и радарам.

Справа механические кнопки, используемые для взаимодействия с интерфейсом. Верхняя и нижняя кнопки с выступами, упрощающими слепое определение места их расположения. Нажимаются с небольшим усилием.

На стороне водителя у Mio MiVue C530 Pro цветной дисплей с разрешением 320х240. С помощью него ведется контроль видеосъемки, просмотр роликов, а также выводятся предупреждения по радарам и камерам. Изображение хорошо читается в дневное и ночное время, под разными углами наклона.

Для фиксации на лобовом стекле используется крепление с вакуумной присоской и прижимной ножкой. В его основании паз в котором можно будет зафиксировать кабель.

Настройки

Есть возможность поворота на 360-градусов и за счет жесткости шарнира хорошо фиксируется в разных положениях. Подача питания идет через разъем USB-C на боковой грани. В комплекте адаптер питания с длиной кабеля 3 метра и Г-образным коннектором. Установлен суперкондесатор. Не подверженный вздутию и возгоранию.Настройки Mio MiVue C530 Pro распределены по вкладкам: просмотр роликов, запись звука, база камер, запись, система. Нужны пункт можно найти в 2-3 клика, все интуитивно.

Калибровка GPS, дата и время, приветственное сообщение, системный звук и громкость.

Тесты

Управление датчиками и оповещением. Дистанция вывода предупреждения и его тип, ограничения скоростного режима и лимита превышения.Поддерживает вывод предупреждений по стационарным камерам и радарам. База включает различные типы комплексов, тут более 60 различных комбинаций о разных системах. При приближении к ним выводится голосовое и звуковое предупреждение, а также визуальная информация на экран. Дистанция и режим работы в зависимости от текущей скорости и разрешенной задается самим пользователем.

Mio MiVue C530 Pro дневная съемка

Mio MiVue C530 Pro ночная съемка

Итоги

За время длительной эксплуатации в условиях города и пригорода не встречали стационарных систем по которым не выводились предупреждения.Съемку ведет в разрешении 1920х1080 пикселей с частотой 30 кадров в секунду. Поддерживает WDR. Высокая детализация съемки в дневное и ночное время.Mio MiVue C530 Pro – видеорегистратор на каждый день, продемонстрировавший высокое качество съемки в разных условиях, а также поддерживающий вывод предупреждения по стационарным камерам и радарам. Full HD съемка в SuperMP4, GPS-приемник, расширенная база камер, суперконденсатор, зарядка с USB-C.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".