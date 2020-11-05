Обзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информатором

Не так давно стартовали продажи видеорегистратора Mio MiVue C530, оснащенного GPS-модулем. Он помимо съемки в Full HD поддерживает вывод по стационарным комплексам фиксации скорости и фоторадарам. Заявлены более 60 комбинаций предупреждений о таких системах, позволяя избегать получение штрафов.

Mio MiVue C530

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 6490 рублей.

Mio MiVue C530 обзор

Комплектация

Упакован в коробку с ярко-оранжевого цвета. На обратной стороне описаны основные особенности работы этого видеорегистратора. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Mio MiVue C530

Внешний вид

Производитель придерживается общей стилистики, внося конструктивные улучшения, повышая удобство эксплуатации и общей надежности. Преобладают немаркие матовые поверхности.

Mio MiVue C530

На фронтальной панели расположен объектив с углом обзора в 150 градусов, собранный из группы стеклянных линз. Он смещен относительно центра влево. Периметр с ярко-оранжевой окантовкой.

Mio MiVue C530

Выше углубление с пазом под ножку крепления. Комплектуется устройство традиционной вакуумной присоской с прижимной ножкой.

Mio MiVue C530

У крепления отсутствуют элементы потенциально подверженные излому. Предусмотрена возможность поворота на 360 градусов.

Mio MiVue C530

На левой грани у Mio MiVue C530 расположен miniUSB разъем, используемый для подачи питания. Длина кабеля комплектного адаптера питания позволит организовать в салоне скрытый монтаж под обшивкой.

Mio MiVue C530

Запись ведется на карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Мы проводили тестирование с картой объемом 512 Гбайт. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было. Разъем находится на нижем торце. Замковое крепление исключает случайное извлечение.

Mio MiVue C530

Видеорегистартор со встроенным динамиком. С помощью него выводятся звуковые и голосовые предупреждения. Громкость регулируется в широком диапазоне. На максимальных уровнях они хорошо слышны даже при работающей магнитоле.

Mio MiVue C530

На правой грани сосредоточены кнопки управления. Для удобства маркировка выводится на экран.

Mio MiVue C530

Визуально регистратор производит впечатление продукта премиального уровня. Габариты у него компактные. Со стороны улицы внимания не привлекает.

Mio MiVue C530

Настройки

Настройки в Mio MiVue C530 распределены по отдельным тематическим разделам. С экрана устройства можно будет просмотреть отснятые файлы. Файлы сортируются по событиям и типу. Включить или выключить микрофон.

Mio MiVue C530

Изменить работу GPS-информатора. Скорость вывода предупреждений. Дальность и отключение отдельных камер.

Mio MiVue C530

Опции по работе в режиме парковки. Как пример, устройство может запустить съемку по срабатыванию датчиков движения или удара.

Mio MiVue C530

Параметры съемки с выбором длительности роликов и дополнительных модулей.

Mio MiVue C530

Радар-детектор

Mio MiVue C530

Поддерживается вывод предупреждений по камерам контроля скорости и фотокомплексам на дорогах. Присутствуют все используемые в России системы. База данных обновляется регулярно. Вместе с типом камеры отображается разрешенная скорость и дальность до комплекса.

Mio MiVue C530

Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. Наполнение хорошее за время длительных тестов мы не замечали систем, по которым не выводились предупреждения. В условиях мегаполиса вполне заменяет отдельный радар-детектор.

Mio MiVue C530

Тесты

Mio MiVue C530 предлагает технологию 3DNR, суть ее заключается в подавлении шумов при съемке со слабым освещении. Запись ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная съемка Mio MiVue C530

Номерные знаки хорошо читаемы в дневное и ночное время. Для просмотра файлов не требуется установка кодеков.

Ночная съемка Mio MiVue C530

Итоги по Mio MiVue C530

Золото. Выбор редакции MegaObzorMio MiVue C530 – видеорегистартор с поддержкой съемки с высокой детализацией, а также поддержкой вывода уведомлений по камерам и радарам. Возможность скрытого монтажа, поворотное крепление, поддержка емких карт памяти, аккуратный внешний вид и высокое качество исполнения.
Mio MiVue C530 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Mio MiVue C530
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