Обзор Mio MiVue C533. Видеорегистратор с 3DNR и GPS-информатором

Комплект его включает два вида креплений на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя на русском языке. Собрано все в коробке из плотного картона с общей информацией по техническим характеристикам.
Крепление с вакуумной присоской и прижимной ножкой оптимально на начальном этапе при выборе места установки или, например, при эксплуатации в служебном или арендном транспорте.
Для постоянной установки наиболее удобным будет площадка с двухсторонним скотчем. Она будет сохранять плотную фиксацию при морозах и во время летней жары.
Подвести кабель питания к Mio MiVue C533 можно будет скрытно под обшивкой. Длина кабеля у комплектного адаптера (12/24V) составляет 3 метра. В основании ножки есть паз для его фиксации, предотвращая его перегиб.
Само устройство выполнено в компактном корпусе из черного пластика. Производитель придерживается общего стиля во всей модельной линейке устройств, при этом еще и выделяясь качественно на фоне конкурентов.
На правой грани четыре механические кнопки, отвечающие за управление системой. Соответствующие выполняемым действия маркеры выводятся динамическим способом на дисплей. Взаимодействие с системой проходит интуитивно.
На основании слот для карты памяти. Тесты видеорегистратора велись с накопителем объемом 256 Гбайт.
Оснащен оптикой, собранной из шести стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов. На лицевой стороне у Mio MiVue C533 отсутствуют броские элементы, оставляя его неприметным со стороны улицы.
Меню с традиционной разбивкой по типу затрагиваемых элементов, полностью на русском языке. Найти нужный пункт можно быстро.
Выводится список отснятых файлов. Выбранные можно просмотреть, удалить или защитить от перезаписи.
Управление записью звука и видеосъемкой.
Изменение поведения GPS-информера с выбором расстояний и скоростных лимитов. Тесты Mio MiVue C533 поддерживает вывод предупреждений по стационарным камерам различного типа. В условиях мегаполиса, с учетом текущих трендов с отказом от использования передвижных экипажей в городе, вполне эффективно решает вопрос предотвращения получения штрафов за различные типы нарушений.
Сам информатор детально настраивается. Помимо этого, можно добавлять и удалять пользовательские точки по ходу движения. Хотя за время эксплуатации не были замечены камеры, которые не сопровождались предупреждениями.
Видео пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Он поддерживает уникальную 3D-технологию подавления шума при слабом освещении. При работе видеорегистратор ведет сравнение кадров для выявления шума и последующего его подавления, выдавая в итоге улучшенное и детализированное изображение.