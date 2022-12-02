Обзор Mio MiVue C533. Видеорегистратор с 3DNR и GPS-информатором

Изучаемый сегодня видеорегистратор Mio MiVue C533 помимо видеосъемки с высокой детализации в дневное и ночное время, также решает важную задачу – предотвращение получения штрафов за превышение скоростного режима, проезда по выделенной полосе и другим нарушениям, фиксируемым камерами со стационарным размещением (более 60 комбинаций предупреждений). Из особенностей также выделяются энергосберегающий режим парковки, технология подавления шумов 3DNR и угол обзора 150 градусов.

Комплектация

Комплект его включает два вида креплений на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя на русском языке. Собрано все в коробке из плотного картона с общей информацией по техническим характеристикам.

Mio MiVue C533 обзор

Внешний вид

Владельцу видеорегистратора доступен выбор способа установки на лобовое стекло. Оба с поворотом на 360 градусов и изменением угла наклона.

Крепление с вакуумной присоской и прижимной ножкой оптимально на начальном этапе при выборе места установки или, например, при эксплуатации в служебном или арендном транспорте.

Для постоянной установки наиболее удобным будет площадка с двухсторонним скотчем. Она будет сохранять плотную фиксацию при морозах и во время летней жары.

Подвести кабель питания к Mio MiVue C533 можно будет скрытно под обшивкой. Длина кабеля у комплектного адаптера (12/24V) составляет 3 метра. В основании ножки есть паз для его фиксации, предотвращая его перегиб.

Само устройство выполнено в компактном корпусе из черного пластика. Производитель придерживается общего стиля во всей модельной линейке устройств, при этом еще и выделяясь качественно на фоне конкурентов.

На правой грани четыре механические кнопки, отвечающие за управление системой. Соответствующие выполняемым действия маркеры выводятся динамическим способом на дисплей. Взаимодействие с системой проходит интуитивно.

На основании слот для карты памяти. Тесты видеорегистратора велись с накопителем объемом 256 Гбайт.

Оснащен оптикой, собранной из шести стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов. На лицевой стороне у Mio MiVue C533 отсутствуют броские элементы, оставляя его неприметным со стороны улицы.

Настройки

Меню с традиционной разбивкой по типу затрагиваемых элементов, полностью на русском языке. Найти нужный пункт можно быстро.

Выводится список отснятых файлов. Выбранные можно просмотреть, удалить или защитить от перезаписи.

Управление записью звука и видеосъемкой.

Изменение поведения GPS-информера с выбором расстояний и скоростных лимитов. Тесты Mio MiVue C533 поддерживает вывод предупреждений по стационарным камерам различного типа. В условиях мегаполиса, с учетом текущих трендов с отказом от использования передвижных экипажей в городе, вполне эффективно решает вопрос предотвращения получения штрафов за различные типы нарушений.

Сам информатор детально настраивается. Помимо этого, можно добавлять и удалять пользовательские точки по ходу движения. Хотя за время эксплуатации не были замечены камеры, которые не сопровождались предупреждениями.

Дневная съемка Mio MiVue C533

Ночная съемка Mio MiVue C533

Итоги

Видео пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Он поддерживает уникальную 3D-технологию подавления шума при слабом освещении. При работе видеорегистратор ведет сравнение кадров для выявления шума и последующего его подавления, выдавая в итоге улучшенное и детализированное изображение.Видеосъемку ведет как в движении, так и в режиме парковки. Здесь энергосберегающий режим, позволяющий фиксировать происходящее перед автомобилем при срабатывании датчика удара или движения до 48 часов.В итоге получаем сбалансированный видеорегистратор для эксплуатации в городском потоке. Mio MiVue C533 поддерживает более 60 комбинаций предупреждений по камерам, часто получает обновление базы стационарных точек, выполнен в компактном корпусе, позволяет организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля и поддерживает энергосберегающий режим парковки до 48 часов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".