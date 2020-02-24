Обзор Mio MiVue C550. Видеорегистратор с GPS-информатором

Сегодня героем нашего обзора будет видеорегистратор Mio MiVue C550 с поддержкой Full HD и оснащенный высокочувствительной матрицей Sony. Используется светосильная стеклянная оптика с диафрагмой F1.8. На борту GPS-модуль, используемый для умного оповещения о камерах контроля скорости.

Mio MiVue C550 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 6 990 рублей.

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из черного матового пластика. Внешние поверхности матовые. Габариты компактные.

Форма в виде усеченной пирамиды. По центру фронтальной панели расположен объектив с ярко-оранжевой окантовкой. Собран он из шести стеклянных линз с углом обзора в 140 градусов по диагонали.

На верхней грани Mio MiVue C550 расположен паз под крепление. Комплектный адаптер с вакуумной присоской. В ножке крепления скрывается паз под аккуратную укладку кабеля. Поддерживается возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона.

Отдельно отметим возможность скрытого монтажа. Предусмотрели запас по длине кабеля и Г-образную форму коннектора.

Сторону водителя занимает 2-дюймовый цветной дисплей. Есть несколько видов выводимой информации. При приближении к камерам сменяется приоритет на данные по комплексу и текущей скорости движения.

Управляется при помощи группы из четырех механических кнопок. Для удобства позиционирования маркировка выводится на экране, меняясь в зависимости от активного действия.

На левой грани слот для карты памяти. За время тестов мы использовали накопитель объемом 64 Гбайт. Выше miniUSB-разъем, используемый для подачи питания.

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление, занимая ограниченное пространство на лобовом стекле автомобиля.

Настройки

Стартовый экран настроек Mio MiVue C550 представляет собой набор разделов и режимов работы. Меню интуитивное.

Предлагаются детальные настройки для информатора, позволяющие провести его тонкую корректировку под свои требования.

Радар-детектор

Меняется длительность роликов и тип штампа. Разрешение съемки постоянное.На официальном сайте производителя можно будет загрузить актуальную версию базы точек. Наполнение базы отличное. Выводились предупреждения по системам, установленным зимой текущего года. Поддерживаются голосовые и звуковые предупреждения. Громкость регулируется.

Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля, учитываются точки входа и выхода.

Тесты

Дневная съемка Mio MiVue C550

Mio MiVue C550 поддерживает съемку в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Расширение MP4 с кодеком H.264. Для просмотра роликов не требуется установка кодеков, но с официального сайта можно загрузить утилиту, необходимую для просмотра дополнительных данных по скорости и датчикам.

Ночная съемка Mio MiVue C550

Трасса день Mio MiVue C550

Установлена матрица Sony IMX323 с высокой чувствительностью даже при низком уровне освещения. Угол обзора 140 градусов. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Ночь трасса Mio MiVue C550

Итоги по Mio MiVue C550

Mio MiVue C550 – хорошо сбалансированный видеорегистратор с высоким качеством съемки, функцией вывода предупреждений по камерам контроля скорости. Детальные ручные настройки, привлекательный внешний вид, поддержка емких накопителей, широкий угол обзора, возможность сделать фото во время записи видео.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".