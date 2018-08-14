Обзор Mio MiVue J60. Видеорегистратор с Wi-Fi и скрытой установкой

2018-08-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Mio MiVue J60; [186]
В начале августа компания Mio Technology анонсировала выход нового видеорегистратора Mio MiVue J60. Ключевыми особенностями стали скрытый монтаж, дистанционное управление со смартфона и отсутствие дисплея. Отдельно стоит отметить поддержку вывода уведомлений по камерам контроля скорости, голосовой помощник во время движения, возможность обновления прошивки и базы по воздуху.

Mio MiVue J60

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Mio MiVue J60 обзор

Комплектация

Поставляется Mio MiVue J60 в компактной коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает зарядное устройство, руководство пользователя, USB-кабель и гарантийный талон.

Mio MiVue J60

Внешний вид

Это первый видеорегистратор в линейке этого производителя без встроенного дисплея. Сторона водителя тут защищена стилизованной решеткой.

Mio MiVue J60

Для контроля режимов работы и съемки доступна группа из трех светодиодных индикаторов. С помощью них можно будет контролировать активность съемки, работу беспроводного модуля.

Mio MiVue J60

Снизу пара механических кнопок. Одна из них выключает систему, вторая активирует Wi-Fi. Как показала практика длительной эксплуатации, отсутствие экрана не сказалось негативно на удобстве эксплуатации.

Mio MiVue J60

Провести настройку, просмотреть угол съемки, перенести файлы в память смартфона можно будет с помощью смартфона.

Mio MiVue J60

На нашей памяти, Mio MiVue J60 – первый скрытый видеорегистратор с поддержкой вывода уведомлений по камерам контроля скорости. Голосовые уведомления внятным женским голосом. Громкость достаточна для того, чтобы не пропустить важную информацию при работающей в салоне магнитоле.

Mio MiVue J60

Выполнен в компактном корпусе вытянутой формы. Он полностью не приметен со стороны улицы, позволяя оставлять на время длительной парковки на лобовом стекле.

Mio MiVue J60

Еще одним весомым преимуществом сохранение полезной площади обзора. Форма и крепеж дают возможность спрятать его за зеркалом или в верхнем углу стекла.

Mio MiVue J60

Ставится и снимается на площадку с двухсторонним скотчем. В основании есть механический фиксатор, предотвращающий самопроизвольное извлечение при движении по неровным дорогам.

Mio MiVue J60

На нижнем торце выведен слот для карты памяти форм-фактора microSD. На левом торце порт miniUSB для подачи питания.

Mio MiVue J60

В углу выведен объектив круглой формы, немного выступающий за пределы корпуса. Применена группа из стеклянных линз с углом обзора в 150 градусов.

Mio MiVue Smart Power Cabel

Очень часто во время теста видеорегистраторов Mio мы упоминали о возможности скрытого монтажа, используя комплектный адаптер питания. У этого способа был только один недостаток, требовался свободный прикуриватель и питание прерывалось после выключения зажигания. Теперь же в линейке производителя появился готовый набор для организации прямого монтажа питания в бортовую систему автомобиля.

Mio MiVue J60

Поддерживаются все модели с разъемом miniUSB. Заявленный ток Mio MiVue Smart Power Cabel составляет 5V с силой тока 2.4A. Выполнен он в виде бокса с переключателями режимов работы. По краям присутствуют ушки, которые могут пригодится для фиксации в районе подкапотного пространства или в салоне. Есть запас по длине кабеля, присутствует встроенный предохранитель.

Mio MiVue J60

Главным преимуществом этого набора является сохранение подачи питания во время парковки. Выбрав комбинации переключателей можно будет изменить время работы или уровень заряда аккумулятора.

Mio MiVue J60

Интервалы: 12, 24, 36 часов. Напряжение: 11.8, 12.0, 12.2 или 11.6V. Так исключается полная разрядка аккумулятора. Пользователь же получит беспрерывную запись во время парковки, так можно будет подстраховаться получив видео доказательства в этот интервал времени.

Софт

Mio MiVue J60

Встроенный Wi-Fi используется для синхронизации Mio MiVue J60 со смартфоном на базе Android и iOS. При первом сопряжении потребуется ввод пароля (по умолчанию – 1234567890). После успешного подключения выводится меню в виде плиток: live видео, настройки, карта памяти и сведения.

Mio MiVue J60

Live видео – отображает потоковое изображение с камеры. Здесь можно вывести сетку, запустить и остановить съемку, сделать снимок.

Mio MiVue J60

Карта памяти – выводится список отснятых фотографий и видеофайлов. Выбранные файлы можно сохранить в память смартфона, сделав копию.

Mio MiVue J60

Сведения – отображает данные по версии прошивки и базе данных.

Mio MiVue J60

В отдельном окне проводится беспроводное обновление.

Mio MiVue J60

Настройки – подробный набор опций по настройке съемки (длина файла, частота, WDR, экспозиция, датчик удара, штамп). Дополнительные опции по безопасному вождению (калибровка, слежение за полосами, контроль дистанции, напоминание о фарах, предупреждения по усталости).

GPS-информатор

Во время движения Mio MiVue J60 с помощью голосовых подсказок выводит уведомления по стационарно расположенным камерам контроля скорости. Выводятся тип камеры, дальность до её размещения, разрешенная скорость на участке. Наполнение базы отличное, обновления выходят регулярно.

Тесты

Используется оптика с диафрагмой F1.8. Запись ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Расширение MP4 с кодеком H.264. Высокая резкость, отсутствие шумов и артефактов. Номерные знаки читаются на большом расстоянии.

Записанные файлы могут использоваться в суде при разборе спорных ситуаций. Запись ведется беспрерывно. Вместе с видепотоком фиксируются данные по скорости и маршруту движения.

Итоги по Mio MiVue J60

Золото. Выбор редакции MegaObzorMio MiVue J60 – отличная альтернатива привычному формату видеорегистраторов, предлагающая скрытый монтаж, беспроводное обновление и компактные габариты. Эта модель помимо высокого качества съемки предлагает поддержку программных алгоритмов помощи во время движения, вывод уведомлений по камерам системам контроля нарушений ПДД.
Mio MiVue J60 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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