Обзор Mio MiVue J735D. Двухканальный видеорегистратор со скрытой установкой

Скрытый монтаж в салоне автомобиля дает сразу несколько преимуществ для владельца видеорегистратора, среди них отсутствие кабелей в видимой зоне и свободный обзор, неприметность со стороны улицы, как следствие нет необходимости его снимать на время длительной парковки. Изучаемый сегодня Mio MiVue J735D разработан специально с учетом скрытой установки, при этом на борту у них передовое оснащение.

Комплектация

Коробка из плотного картона содержит подробную информацию по техническим характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает адаптер питания, крепление на лобовое стекло, внешнюю камеру и кабель для ее подключения, набор крепежа и дополнительные ленты 3M-скотча, руководство пользователя.

Внешний вид

Основной блок для фиксации на лобовом стекле использует площадку с 3M-скотчем. Ставится и снимается в нее сдвигом в сторону.

Установленным видеорегистратор повторяет линию лобового стекла, а если в качестве места установки выбрана зона лобового стекла, смотрится как штатный элемент в салоне.

Для удобного и аккуратного подвода кабелей к Mio MiVue J735D в комплекте идет пластиковый кабель-канал. Разъемы при этом сосредоточены на верхней грани, здесь разъем питания и вход для второй камеры.

Длина кабеля питания у комплектного адаптера 3 метра, для внешней камеры длина кабеля составляет 5 метров. Этого будет с запасом для того, чтобы провести их под обшивкой в машинах с разным типом кузова.

Внешняя камера выполнена в корпусе из пластика черного цвета. Для нее предполагается установка внутри салона, например, на заднем стекле. Также доступен Mio MiVue J735, который отличает отсутствие второй камеры в комплекте.

Отличием данной линейки, обусловленной компактными габаритами и особенностью установки, является отсутствие дисплея. Контроль съемки ведется с помощью смартфона, подключенного к встроенной точке доступа Wi-Fi.

Управлять же можно с помощью двух механических кнопок, совмещенных со светодиодными индикаторами. С помощью них можно защищать текущий ролик от перезаписи, запускать точку доступа и сделать фотоснимок.

Софт

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Есть поддержка емких накопителей.Для подключения к Mio MiVue J735D необходимо будет установить бесплатное приложение, доступное для Android и iOS. После подключения главный экран включает четыре раздела: потоковое видео, настройки, карта памяти и информация по устройству.

Можно просматривать изображение с двух камер, переключаясь между ними в один клик. Выводить в виде сетки.

Провести настройки системы. Выставить разрешение и длину файлов, частоту. Выбрать штамп записи, включить или выключить микрофон. Управлять выводом предупреждений по дорожным камерам.

Просмотр отснятых файлов, для которых доступны защита от перезаписи, удаление и перенос копии в память смартфона.

Тесты

Дневная съемка Mio MiVue J735D

Ночная съемка Mio MiVue J735D

Вторая камера Mio MiVue J735D

Итоги

Установленный в Mio MiVue J735D модуль GPS используется для фиксации маршрута и добавления этих данных в снимаемые видеоролики, а также вывода предупреждений по стационарным камерам. Поддерживаются различные типы комплексов, включая АВТОДОРИЯ, системы контроля стоп-линии и выделенной полосы. Поддерживают ее актуальность выпуском обновлений, которые проводятся с помощью смартфона.Основная камера с углом обзора 130 градусов, пишет в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Детализация высокая, доступен HDR. Ролики с кодеком H.264.Вторая камера с диафрагмой F/1.8 и углом обзора 130 градусов. У нее также разрешение съемки составляет Full HD с частотой 30 кадров в секунду.Mio MiVue J735D – видеорегистратор со скрытой установкой, поддерживающий двухканальную съемку и вывод предупреждений по стационарным камерам. В салоне он смотрится как штатный элемент, не привлекая к себе внимание и не ограничивая обзор. Беспроводный модуль в нем дает возможность сделать копию отснятых файлов, обновить базу данных камер и провести настройки системы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".