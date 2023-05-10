Обзор Mio MiVue J735D. Двухканальный видеорегистратор со скрытой установкой

Скрытый монтаж в салоне автомобиля дает сразу несколько преимуществ для владельца видеорегистратора, среди них отсутствие кабелей в видимой зоне и свободный обзор, неприметность со стороны улицы, как следствие нет необходимости его снимать на время длительной парковки. Изучаемый сегодня Mio MiVue J735D разработан специально с учетом скрытой установки, при этом на борту у них передовое оснащение.

Mio MiVue J735D

Комплектация

Коробка из плотного картона содержит подробную информацию по техническим характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает адаптер питания, крепление на лобовое стекло, внешнюю камеру и кабель для ее подключения, набор крепежа и дополнительные ленты 3M-скотча, руководство пользователя.

Mio MiVue J735D

Внешний вид

Основной блок для фиксации на лобовом стекле использует площадку с 3M-скотчем. Ставится и снимается в нее сдвигом в сторону.

Mio MiVue J735D

Установленным видеорегистратор повторяет линию лобового стекла, а если в качестве места установки выбрана зона лобового стекла, смотрится как штатный элемент в салоне.

Mio MiVue J735D

Для удобного и аккуратного подвода кабелей к Mio MiVue J735D в комплекте идет пластиковый кабель-канал. Разъемы при этом сосредоточены на верхней грани, здесь разъем питания и вход для второй камеры.

Mio MiVue J735D

Длина кабеля питания у комплектного адаптера 3 метра, для внешней камеры длина кабеля составляет 5 метров. Этого будет с запасом для того, чтобы провести их под обшивкой в машинах с разным типом кузова.

Mio MiVue J735D

Внешняя камера выполнена в корпусе из пластика черного цвета. Для нее предполагается установка внутри салона, например, на заднем стекле. Также доступен Mio MiVue J735, который отличает отсутствие второй камеры в комплекте.

Mio MiVue J735D

Отличием данной линейки, обусловленной компактными габаритами и особенностью установки, является отсутствие дисплея. Контроль съемки ведется с помощью смартфона, подключенного к встроенной точке доступа Wi-Fi.

Mio MiVue J735D

Управлять же можно с помощью двух механических кнопок, совмещенных со светодиодными индикаторами. С помощью них можно защищать текущий ролик от перезаписи, запускать точку доступа и сделать фотоснимок.

Mio MiVue J735D

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Есть поддержка емких накопителей.

Софт

Для подключения к Mio MiVue J735D необходимо будет установить бесплатное приложение, доступное для Android и iOS. После подключения главный экран включает четыре раздела: потоковое видео, настройки, карта памяти и информация по устройству.

Mio MiVue J735D

Можно просматривать изображение с двух камер, переключаясь между ними в один клик. Выводить в виде сетки.

Mio MiVue J735D

Провести настройки системы. Выставить разрешение и длину файлов, частоту. Выбрать штамп записи, включить или выключить микрофон. Управлять выводом предупреждений по дорожным камерам.

Mio MiVue J735D

Mio MiVue J735D

Просмотр отснятых файлов, для которых доступны защита от перезаписи, удаление и перенос копии в память смартфона.

Mio MiVue J735D

Тесты

Установленный в Mio MiVue J735D модуль GPS используется для фиксации маршрута и добавления этих данных в снимаемые видеоролики, а также вывода предупреждений по стационарным камерам. Поддерживаются различные типы комплексов, включая АВТОДОРИЯ, системы контроля стоп-линии и выделенной полосы. Поддерживают ее актуальность выпуском обновлений, которые проводятся с помощью смартфона.

Дневная съемка Mio MiVue J735D

Основная камера с углом обзора 130 градусов, пишет в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Детализация высокая, доступен HDR. Ролики с кодеком H.264.

Ночная съемка Mio MiVue J735D

Вторая камера с диафрагмой F/1.8 и углом обзора 130 градусов. У нее также разрешение съемки составляет Full HD с частотой 30 кадров в секунду.

Вторая камера Mio MiVue J735D

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorMio MiVue J735D – видеорегистратор со скрытой установкой, поддерживающий двухканальную съемку и вывод предупреждений по стационарным камерам. В салоне он смотрится как штатный элемент, не привлекая к себе внимание и не ограничивая обзор. Беспроводный модуль в нем дает возможность сделать копию отснятых файлов, обновить базу данных камер и провести настройки системы.
Mio MiVue J735D получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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