Обзор Mio MiVue R47D. Двухканальный видеорегистратор зеркало с GPS-информатором

Тестируемый сегодня видеорегистратор Mio MiVue R47D выполнен в виде накладки на салонное зеркало. Он сопровождается дополнительной камерой, поддерживая двухканальную съемку. Поддерживается вывод информации по стационарным камерам и радарам, что в условиях эксплуатации в мегаполисе дает хорошее покрытие и профилактику получения штрафов.

Комплектация

В ключевых российских магазинах эта модель уже доступна.Комплект включает две пары резиновых скоб крепления, антенну GPS, вторую камеру с кабелем подключения, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона с традиционным оформлением.

Mio MiVue R47D обзор

Внешний вид

Для крепления в салоне автомобиля используется салонное зеркало. К нему оно прижимается при помощи двух резиновых скоб.

Установить можно будет в разных автомобилях. Обеспечивается широкая совместимость и сам монтаж достаточно прост.

На сторону дороги при этом направляет объектив с шарнирным креплением. Владелец сможет менять линию горизонта и направление съемку.

С противоположной стороны решетка динамика, используемого для вывода звуковых и голосовых предупреждений.

На верхнем торце в центре сосредоточена группа разъемов, включающая гнездо для GPS-антенны, вход для второй камеры и разъем питания. Здесь же слот для карты памяти формата microSD.

Внешнее исполнение GPS-антенны дает уверенный прием и короткое время на холодны старт даже в машинах с обогревом и двойным остеклением.

Длина интерфейсных и питающих кабелей даст возможность спрятать все провода под обшивкой, проведя скрытый монтаж.

Сам же формат исполнения Mio MiVue R47D предполагает постоянную остановку без необходимости снятия на время длительной парковки. Он же не отнимает полезной площади обзора.Сторону водителя занимает ровный зеркальный элемент, за которым располагается 4.3-дюймовый дисплей.Управляется при помощи группы из пяти механических кнопок, расположенных по центру нижней грани. Хорошо определяются слепым методом.

Сопровождается видеорегистратор дополнительной камерой. Она помимо записи изображения используется и для вывода парковочной разметки, упрощая движение задним ходом.

Настройки

На экране выводится изображение с двух каналов. Между камерами можно переключаться одним кликом.При приближении к стационарным камерам и радарам выводится предупреждение с типом камеры, дальностью размещения и текущей скоростью.Наполнение у базы хорошее. Обновления выходят регулярно. В условиях Казани мы не встречали систем, по которым не было предупреждений.

Меню настроек на русском языке. Можно управлять выводом предупреждений. Оповещения, дистанция предупреждений, метод оповещения, ограничения.

Управление видеосъемкой. Длительность роликов.

Настройки системными параметрами.

Просмотр отснятых файлов. Выбранные можно удалить или защитить от перезаписи.

Тесты

Дневная съемка Mio MiVue R47D

Ночная съемка Mio MiVue R47D

Вторая камера Mio MiVue R47D

Итоги

На основном канале видеорегистратор пишет в разрешении 1920 x 1080 30 к/с с углом обзора 135 градусов.Вторая камера с разрешением 1288 x 968 30 к/с и углом обзора 116 градусов.Mio MiVue R47D – видеорегистратор с двухканальной съемкой и GPS-информатором, выполненный в формате накладки на салонное зеркало. В отличие от привычного формата исполнения не занимает полезной площади лобового стекла, не привлекает внимания со стороны улицы и помогает во время парковки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".