Обзор Mio MiVue R47D. Двухканальный видеорегистратор зеркало с GPS-информатором

Тестируемый сегодня видеорегистратор Mio MiVue R47D выполнен в виде накладки на салонное зеркало. Он сопровождается дополнительной камерой, поддерживая двухканальную съемку. Поддерживается вывод информации по стационарным камерам и радарам, что в условиях эксплуатации в мегаполисе дает хорошее покрытие и профилактику получения штрафов.

Mio MiVue R47D

В ключевых российских магазинах эта модель уже доступна.

Комплектация

Комплект включает две пары резиновых скоб крепления, антенну GPS, вторую камеру с кабелем подключения, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона с традиционным оформлением.

Mio MiVue R47D

Mio MiVue R47D обзор

Внешний вид

Для крепления в салоне автомобиля используется салонное зеркало. К нему оно прижимается при помощи двух резиновых скоб.

Mio MiVue R47D

Установить можно будет в разных автомобилях. Обеспечивается широкая совместимость и сам монтаж достаточно прост.

Mio MiVue R47D

На сторону дороги при этом направляет объектив с шарнирным креплением. Владелец сможет менять линию горизонта и направление съемку.

Mio MiVue R47D

С противоположной стороны решетка динамика, используемого для вывода звуковых и голосовых предупреждений.

Mio MiVue R47D

На верхнем торце в центре сосредоточена группа разъемов, включающая гнездо для GPS-антенны, вход для второй камеры и разъем питания. Здесь же слот для карты памяти формата microSD.

Mio MiVue R47D

Внешнее исполнение GPS-антенны дает уверенный прием и короткое время на холодны старт даже в машинах с обогревом и двойным остеклением.

Mio MiVue R47D

Длина интерфейсных и питающих кабелей даст возможность спрятать все провода под обшивкой, проведя скрытый монтаж.

Mio MiVue R47D

Сам же формат исполнения Mio MiVue R47D предполагает постоянную остановку без необходимости снятия на время длительной парковки. Он же не отнимает полезной площади обзора.

Сторону водителя занимает ровный зеркальный элемент, за которым располагается 4.3-дюймовый дисплей.

Управляется при помощи группы из пяти механических кнопок, расположенных по центру нижней грани. Хорошо определяются слепым методом.

Mio MiVue R47D

Сопровождается видеорегистратор дополнительной камерой. Она помимо записи изображения используется и для вывода парковочной разметки, упрощая движение задним ходом.

Mio MiVue R47D

На экране выводится изображение с двух каналов. Между камерами можно переключаться одним кликом.

При приближении к стационарным камерам и радарам выводится предупреждение с типом камеры, дальностью размещения и текущей скоростью.

Наполнение у базы хорошее. Обновления выходят регулярно. В условиях Казани мы не встречали систем, по которым не было предупреждений.

Настройки

Mio MiVue R47D

Меню настроек на русском языке. Можно управлять выводом предупреждений. Оповещения, дистанция предупреждений, метод оповещения, ограничения.

Mio MiVue R47D

Управление видеосъемкой. Длительность роликов.

Mio MiVue R47D

Настройки системными параметрами.

Mio MiVue R47D

Просмотр отснятых файлов. Выбранные можно удалить или защитить от перезаписи.

Mio MiVue R47D

Тесты

На основном канале видеорегистратор пишет в разрешении 1920 x 1080 30 к/с с углом обзора 135 градусов.

Дневная съемка Mio MiVue R47D

Ночная съемка Mio MiVue R47D

Вторая камера с разрешением 1288 x 968 30 к/с и углом обзора 116 градусов.

Вторая камера Mio MiVue R47D

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorMio MiVue R47D – видеорегистратор с двухканальной съемкой и GPS-информатором, выполненный в формате накладки на салонное зеркало. В отличие от привычного формата исполнения не занимает полезной площади лобового стекла, не привлекает внимания со стороны улицы и помогает во время парковки.
Mio MiVue R47D получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Mio MiVue R47D
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