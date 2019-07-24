Обзор Mio MiVue i85. Лучший сигнатурный комбо видеорегистратор до 10000 рублей?

2019-07-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Mio MiVue i85; [85]
В конце зимы мы проводили тестирование нового сигнатурного комбо-видеорегистратора Mio MiVue i88, продемонстрировавшего высокую эффективность детектирования и качество съемки. Тогда мы же упомянули о выходе Mio MiVue i85, сегодня рассмотрим её детально. Она поддерживает Full HD съемку и также использует базу сигнатур.

Mio MiVue i85

Он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Mio MiVue i85 обзор

Комплектация

Поставляется видеорегистратор в компактной коробке, оформленной в ярко-оранжевых цветах. Приведены общие особенности его работы.

Mio MiVue i85

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Mio MiVue i85

Внешний вид

Mio MiVue i85

Выполнен Mio MiVue i85 в вытянутом корпусе из матового пластика. Внешний вид привлекательный.

Mio MiVue i85

Со стороны пользователя выведен 2.7-дюймовый цветной дисплей с широкими углами обзора. Площадь экрана используется эффективно, как и в случае с выводом изображения с камеры, так и данных по комплексам.

Mio MiVue i85

На фронтальной панели объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора в 150 градусов. Рядом приемник рупорной антенны и линза лазерного радара.

Mio MiVue i85

Слева гнездо питания. Комплектный адаптер с запасом по длине кабеля позволит организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

Mio MiVue i85

С противоположной стороны четыре механические кнопки, они хорошо определяются слепым методом. Зафиксированы плотно, при движении по неровным дорогам не дребезжат.

Mio MiVue i85

Слот под карту памяти скрывается на нижней грани. Устройство поддерживает емкие накопители.

Mio MiVue i85

Сверху паз под крепление с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона.

Mio MiVue i85

В основании крепления есть вырез, упрощающий фиксацию кабеля при скрытом подводе и исключающий перегиб.

Mio MiVue i85

Настройки

Вкладки с опциями настроек в Mio MiVue i85 оформлены в виде списка. По умолчанию выбран русский язык.

Mio MiVue i85

Доступна вкладка с просмотром отснятых ранее файлов. Они сортируются по типу, упрощая поиск нужного.

Mio MiVue i85

Mio MiVue i85

Задаются параметры работы радар-детектора с выбором режима и детальных параметров для каждого из них. Поддерживается автоприглушение. Выбираются лимиты скорости.

Mio MiVue i85

Mio MiVue i85

Активируются режимы оповещения. Функции пассивной безопасности во время движения. Чувствительность датчиков.

Радар-детектор

Mio MiVue i85 поддерживает интеллектуальное детектирование с базой сигнатур. В ходе тестов этот режим продемонстрировал высокую эффективность. Дальность срабатывания позволит скорректировать скорость во избежание получения штрафов. Определяются радары во всех диапазонах. Выводятся предупреждения по системам с низкой силой излучения. Эта же технология используется для эффективной фильтрации ложных срабатываний.

Mio MiVue i85

Также видеорегистратор поддерживает вывод оповещений по стационарно расположенным камерам и радарам. База обновляется регулярно. Поведение информатора настраивается. При приближении к такому комплексу, выводится разрешенная и текущая скорость, тип камеры и дальность расположения комплекса.

Mio MiVue i85

Видеозапись

Поддерживается съемка в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Для просмотра файлов не потребуется установка дополнительного программного обеспечения. Пригодиться оно может только для контроля маршрута и данных с датчиков.

Дневная съемка Mio MiVue i85

Резкость держится по всей площади кадра. Ролики с хорошей детализацией. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Вечерняя съемка Mio MiVue i85

Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательства при возникновении спорных ситуаций на дороге.

Ночная съемка Mio MiVue i85

Итоги по Mio MiVue i85

Золото. Выбор редакции MegaObzorMio MiVue i85 один из лучших сигнатурных комбо-видеорегистраторов в ценовом сегменте до 10000 рублей. Привлекательный внешний вид, частые обновления, поддержка емких накопителей, эффективное детектирование радаров и фильтрация помех, поворотное крепление, возможность скрытого монтажа.
Mio MiVue i85 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Mio MiVue i85
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