Обзор Mio Mivue C326. Недорогой видеорегистратор с суперконденсатором

2019-10-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Mio Mivue C326; [105]
Не так давно компания MIO пополнила линейку видеорегистраторов выпуском Mio Mivue C326. Одним из его отличий стало использование конденсатора, позволившего уменьшить вес корпуса и повысившего надежность эксплуатации при экстремальных температурах. Новинка поддерживает съемку в разрешении Full HD.

Mio Mivue C326

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Mio Mivue C326 обзор

Комплектация

Упакован видеорегистратор в компактную коробку с общей технической информацией. Комплектация включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Mio Mivue C326

Внешний вид

Выполнен Mio Mivue C326 в аккуратном корпусе в виде усеченной трапеции. Внешние поверхности с матовым покрытием.

Mio Mivue C326

По центру выведен объектив с углом обзора в 130 градусов. Диафрагма F/2.2. Собран из группы стеклянных линз.

Mio Mivue C326

Со стороны водителя расположен 2-дюймовый цветной дисплей, позволяющий проводить контроль направления съемки.

Mio Mivue C326

Кнопки управления расположены на правой грани. Зафиксированы в корпусе хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.

Mio Mivue C326

Для упрощения поиска нужной кнопки соответствующая маркировка выводится на дисплей. Это же касается таких быстрых действий, как защита ролика от перезаписи.

Mio Mivue C326

На левой грани разъем miniUSB, используемый для подачи питания. Ниже слот для карты памяти. Поддерживаются накопители объемом до 64 Гбайт.

Mio Mivue C326

На стекле видеорегистратор фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Есть возможность поворота в стороны и изменения угла наклона.

Mio Mivue C326

Комплектный адаптер питания позволит организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

Mio Mivue C326

Настройки

В настройках пользователь сможет изменить длительность роликов. Активировать или выключить отдельные модули и датчики.

Mio Mivue C326

Доступен просмотр отснятых ранее файлов. Проводится защита или удаление выбранных записей.

Mio Mivue C326

Изначальные заводские настройки Mio Mivue C326 позволят сразу начать полноценную эксплуатацию этого видеорегистратора без необходимости изучения списка настроек.

Тесты

Съемка ведется в Full HD разрешении. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Дневная съемка Mio Mivue C326

Резкость держится по всей площади кадра как в ночное, так и дневное время. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Ночная съемка Mio Mivue C326

Итоги по Mio Mivue C326

Mio Mivue C326 – хорошо сбалансированный видеорегистратор с поддержкой Full HD съемки и оснащенный суперконденсатором. Аккуратный внешний вид, возможность скрытого монтажа, детальные ручные настройки, поддержка емких карт памяти.

Комментарии и отзывы Mio Mivue C326
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