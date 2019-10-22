Обзор Mio Mivue C326. Недорогой видеорегистратор с суперконденсатором

Не так давно компания MIO пополнила линейку видеорегистраторов выпуском Mio Mivue C326. Одним из его отличий стало использование конденсатора, позволившего уменьшить вес корпуса и повысившего надежность эксплуатации при экстремальных температурах. Новинка поддерживает съемку в разрешении Full HD.

Mio Mivue C326 обзор

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Комплектация

Упакован видеорегистратор в компактную коробку с общей технической информацией. Комплектация включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен Mio Mivue C326 в аккуратном корпусе в виде усеченной трапеции. Внешние поверхности с матовым покрытием.

По центру выведен объектив с углом обзора в 130 градусов. Диафрагма F/2.2. Собран из группы стеклянных линз.

Со стороны водителя расположен 2-дюймовый цветной дисплей, позволяющий проводить контроль направления съемки.

Кнопки управления расположены на правой грани. Зафиксированы в корпусе хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.

Для упрощения поиска нужной кнопки соответствующая маркировка выводится на дисплей. Это же касается таких быстрых действий, как защита ролика от перезаписи.

На левой грани разъем miniUSB, используемый для подачи питания. Ниже слот для карты памяти. Поддерживаются накопители объемом до 64 Гбайт.

На стекле видеорегистратор фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Есть возможность поворота в стороны и изменения угла наклона.

Комплектный адаптер питания позволит организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

Настройки

В настройках пользователь сможет изменить длительность роликов. Активировать или выключить отдельные модули и датчики.

Доступен просмотр отснятых ранее файлов. Проводится защита или удаление выбранных записей.

Тесты

Дневная съемка Mio Mivue C326

Изначальные заводские настройки Mio Mivue C326 позволят сразу начать полноценную эксплуатацию этого видеорегистратора без необходимости изучения списка настроек.Съемка ведется в Full HD разрешении. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Ночная съемка Mio Mivue C326

Резкость держится по всей площади кадра как в ночное, так и дневное время. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Итоги по Mio Mivue C326

Mio Mivue C326 – хорошо сбалансированный видеорегистратор с поддержкой Full HD съемки и оснащенный суперконденсатором. Аккуратный внешний вид, возможность скрытого монтажа, детальные ручные настройки, поддержка емких карт памяти.