Обзор Mio Mivue C430. Видеорегистратор с предупреждениями о камерах и радарах

Средняя стоимость составляет 6100 рублей.
В оформлении преобладает черный цвет. Он делает видеорегистартор неприметным со стороны улицы и позволяя не снимать на время парковки.
На стекле устройство фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Ставится и снимается в паз.
Справа miniUSB разъем, используемый для подачи питания. Комплектный адаптер питания с длиной питающего кабеля в 3 метра. Владелец сможет организовать скрытый монтаж проводки под обшивкой.
С противоположной стороны слот для карты памяти формата microSD. Эта модель поддерживает емкие накопители.
Кнопки управления распределены по двум граням. Это шесть механических клавиш, действия которых дублируются в интерфейсе в виде иконок.
Оснащается Mio Mivue C430 цветным дисплеем с диагональю 2-дюйма. С помощью него можно вести контроль съемки, просматривать ролики и управлять системой.
Он же применяется для вывода данных с предупреждениями по стационарным камерам и радарам. Свое отдельное оформление интерфейса для наглядного контроля.
Также система сопровождает такие предупреждения внятными голосовыми и звуковыми подсказками. Скоростной лимит на участке, текущая скорость и расстояние до комплекса.
Обновления базы данных выходят регулярно. Загрузить их можно с официального сайта. Наполнение хорошее, мы не встречали за время длительного теста стационарных камер, по которым не было уведомлений.
Установлен объектив с углом обзора 135 градусов. Оптика собрана из стеклянных линз. Настройки Меню на русском языке представлено общим списком. Найти нужный раздел можно быстро.
Разрешение съемки. Автоматическое отключение экрана. Поведение информатора.
Ограничение скорости и предельное превышение.
В ходе движение в базу данных можно добавить пользовательскую точку.