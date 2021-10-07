Обзор Mio Mivue C430. Видеорегистратор с предупреждениями о камерах и радарах

Несколько недель назад в наше распоряжение попал новый видеорегистратор Mio Mivue C430 с поддержкой съемки в разрешении Full HD с углом обзора 135 градусов. Он выводит данные по камерам и радарам на дороге. Помимо этого, ведется автоматическая калибровка времени и даты.

Mio Mivue C430

Средняя стоимость составляет 6100 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением видеорегистратора в нескольких ракурсах и данными по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя на русском языке.

Mio Mivue C430

Внешний вид

Выполнен в корпусе из пластика с практичным матовым покрытием. Форма в виде усеченной периферии.

Mio Mivue C430

В оформлении преобладает черный цвет. Он делает видеорегистартор неприметным со стороны улицы и позволяя не снимать на время парковки.

Mio Mivue C430

На стекле устройство фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Ставится и снимается в паз.

Mio Mivue C430

Справа miniUSB разъем, используемый для подачи питания. Комплектный адаптер питания с длиной питающего кабеля в 3 метра. Владелец сможет организовать скрытый монтаж проводки под обшивкой.

Mio Mivue C430

С противоположной стороны слот для карты памяти формата microSD. Эта модель поддерживает емкие накопители.

Mio Mivue C430

Кнопки управления распределены по двум граням. Это шесть механических клавиш, действия которых дублируются в интерфейсе в виде иконок.

Mio Mivue C430

Оснащается Mio Mivue C430 цветным дисплеем с диагональю 2-дюйма. С помощью него можно вести контроль съемки, просматривать ролики и управлять системой.

Mio Mivue C430

Он же применяется для вывода данных с предупреждениями по стационарным камерам и радарам. Свое отдельное оформление интерфейса для наглядного контроля.

Mio Mivue C430

Также система сопровождает такие предупреждения внятными голосовыми и звуковыми подсказками. Скоростной лимит на участке, текущая скорость и расстояние до комплекса.

Mio Mivue C430

Обновления базы данных выходят регулярно. Загрузить их можно с официального сайта. Наполнение хорошее, мы не встречали за время длительного теста стационарных камер, по которым не было уведомлений.

Mio Mivue C430

Установлен объектив с углом обзора 135 градусов. Оптика собрана из стеклянных линз. Настройки Меню на русском языке представлено общим списком. Найти нужный раздел можно быстро.

Mio Mivue C430

Разрешение съемки. Автоматическое отключение экрана. Поведение информатора.

Mio Mivue C430

Ограничение скорости и предельное превышение.

Mio Mivue C430

В ходе движение в базу данных можно добавить пользовательскую точку.

Тесты

Съемку устройство ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Расширение MOV и кодек H.264. Номерные знаки хорошо читаемы.

Дневная съемка Mio Mivue C430

Фиксируются данные по скорости, маршруту. Также можно добавить номерной знак в виде водяного знака.

Ночная съемка Mio Mivue C430

Итоги

Mio Mivue C430 – видеорегистратор с точными предупреждениями о камерах контроля скорости и другим типам комплексов со стационарным размещением. Поворотное крепление, частые обновления, детальные настройки, возможность аккуратного монтаж, поддержка емких карт памяти.
Комментарии и отзывы Mio Mivue C430
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