Обзор Mio Mivue C433. Видеорегистратор Full HD с GPS-информатором

Изучаемый видеорегистратор Mio Mivue C433 поддерживает съемку в Full HD разрешении с поддержкой WDR, вывод предупреждений по стационарным камерам и данных по скорости движения на HUD-экран. Из особенностей выделяются поворотное крепление, аккумулятор с длительным временем автономной работы.

Комплектация

В сети ДНС он доступен за 5499 рублей.Комплект его включает крепление на лобовое стекло, адаптер питания в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора, данными по производителю и техническим характеристикам.

Mio Mivue C433 обзор

Внешний вид

Компактный корпус с закругленными боковыми гранями, выполненный из пластика черного цвета. Аккуратное исполнение и качественная сборка.

На лицевой стороне окантовка оранжевого цвета и объектив, собранный из стеклянных линз. Угол обзора 135 градусов.

Оснащен цветным дисплеем и диагональю 2 дюйма. Есть несколько вариантов интерфейса, среди них традиционный с потоковым отображением изображения с камеры и HUD с данными по скорости движения, камерам контроля по пути движения.

Помимо визуальной информации также используется система вывода звуковых и голосовых предупреждений на русском языке.

На нижней рамке дисплея ряд механических кнопок, отвечающих за взаимодействие с интерфейсом и быстрый доступ к часто используемым действиям.

Запись файлов Mio Mivue C433 ведет на карту памяти формата microSD, поддерживаются емкие накопители.

Справа разъем miniUSB, используемый для подачи питания. Комплектуется видеорегистратор адаптером питания с длиной кабеля 3 метра, позволяющим проложить его скрыто под обшивкой.

Для крепления на лобовом стекле вакуумная присоска с прижимной ножкой с возможностью поворота на 360 градусов, выбранное положение фиксируется.

Настройки

Интерфейс меню управления на русском языке. Отсюда осуществляется доступ к отснятым файлам.

Управление параметрами видеосъемки. Включение и отключение датчика движения, парковки и микрофона.

Изменение работы GPS-информатора, дальность вывода предупреждений, лимит скорости. Добавление и удаление пользовательских точек.

Тесты

Общие системные настройки.Mio Mivue C433 поддерживает вывод предупреждений по стационарным камерам. При приближении к ним выводится голосовое и визуальное оповещение. За время тестов выводились предупреждения по разным системам, включая стационарные СТРЕЛКА, КРИС и КОРДОН, а также АВТОДОРИЯ, системы контроля выделенной полосы и стоп-линии.

С официального сайта для него можно будет загружать обновление базы. Производитель поддерживает ее актуальность в течение длительного времени.

Дневная съемка Mio Mivue C433

Ночная съемка Mio Mivue C433

Итоги

Съемку видеорегистратор ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Поддерживает WDR с улучшением качества съемки в ночное время.Установив на ПК приложение MiVue Manager можно просмотреть не только отснятые файлы, но и данные по датчикам и маршруту.Mio Mivue C433 – видеорегистратор Full HD с GPS-информатором. Угол обзора 135 градусов, информативный дисплей, голосовые предупреждения, поддержка емких накопителей, поворотное крепление, возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля, аккуратное внешнее исполнение.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".