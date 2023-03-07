Обзор Mio Mivue C433. Видеорегистратор Full HD с GPS-информатором

Изучаемый видеорегистратор Mio Mivue C433 поддерживает съемку в Full HD разрешении с поддержкой WDR, вывод предупреждений по стационарным камерам и данных по скорости движения на HUD-экран. Из особенностей выделяются поворотное крепление, аккумулятор с длительным временем автономной работы.

Mio Mivue C433

В сети ДНС он доступен за 5499 рублей.

Комплектация

Комплект его включает крепление на лобовое стекло, адаптер питания в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора, данными по производителю и техническим характеристикам.

Mio Mivue C433

Mio Mivue C433 обзор

Внешний вид

Компактный корпус с закругленными боковыми гранями, выполненный из пластика черного цвета. Аккуратное исполнение и качественная сборка.

Mio Mivue C433

На лицевой стороне окантовка оранжевого цвета и объектив, собранный из стеклянных линз. Угол обзора 135 градусов.

Mio Mivue C433

Оснащен цветным дисплеем и диагональю 2 дюйма. Есть несколько вариантов интерфейса, среди них традиционный с потоковым отображением изображения с камеры и HUD с данными по скорости движения, камерам контроля по пути движения.

Mio Mivue C433

Помимо визуальной информации также используется система вывода звуковых и голосовых предупреждений на русском языке.

Mio Mivue C433

На нижней рамке дисплея ряд механических кнопок, отвечающих за взаимодействие с интерфейсом и быстрый доступ к часто используемым действиям.

Mio Mivue C433

Запись файлов Mio Mivue C433 ведет на карту памяти формата microSD, поддерживаются емкие накопители.

Mio Mivue C433

Справа разъем miniUSB, используемый для подачи питания. Комплектуется видеорегистратор адаптером питания с длиной кабеля 3 метра, позволяющим проложить его скрыто под обшивкой.

Mio Mivue C433

Для крепления на лобовом стекле вакуумная присоска с прижимной ножкой с возможностью поворота на 360 градусов, выбранное положение фиксируется.

Mio Mivue C433

Настройки

Интерфейс меню управления на русском языке. Отсюда осуществляется доступ к отснятым файлам.

Mio Mivue C433

Управление параметрами видеосъемки. Включение и отключение датчика движения, парковки и микрофона.

Mio Mivue C433

Изменение работы GPS-информатора, дальность вывода предупреждений, лимит скорости. Добавление и удаление пользовательских точек.

Mio Mivue C433

Общие системные настройки.

Тесты

Mio Mivue C433 поддерживает вывод предупреждений по стационарным камерам. При приближении к ним выводится голосовое и визуальное оповещение. За время тестов выводились предупреждения по разным системам, включая стационарные СТРЕЛКА, КРИС и КОРДОН, а также АВТОДОРИЯ, системы контроля выделенной полосы и стоп-линии.

Mio Mivue C433

С официального сайта для него можно будет загружать обновление базы. Производитель поддерживает ее актуальность в течение длительного времени.

Mio Mivue C433

Съемку видеорегистратор ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Поддерживает WDR с улучшением качества съемки в ночное время.

Дневная съемка Mio Mivue C433

Установив на ПК приложение MiVue Manager можно просмотреть не только отснятые файлы, но и данные по датчикам и маршруту.

Ночная съемка Mio Mivue C433

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorMio Mivue C433 – видеорегистратор Full HD с GPS-информатором. Угол обзора 135 градусов, информативный дисплей, голосовые предупреждения, поддержка емких накопителей, поворотное крепление, возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля, аккуратное внешнее исполнение.
Mio Mivue C433 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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