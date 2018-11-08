Обзор NAVITEL DR700. Стильный видеорегистратор с матрицей Sony

2018-11-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - NAVITEL DR700; [366]
В наше распоряжение попал новый видеорегистратор NAVITEL DR700. Это видеорегистартор с поддержкой Full HD съемки и углом обзора в 170 градусов. Установлен здесь высокочувствительный сенсор Sony IMX323. Используется надежное крепление с 3М-скотчем.

NAVITEL DR700

Продажи проходят эксклюзивно в сети DNS с рекомендованным ценником в 4999 рублей.

NAVITEL DR700 обзор

Комплектация Поставляется в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по техническим характеристикам. Бонусом покупатель получает сертификат с лицензионным ключом Навител.Навигатор с картами 47 стран на 365 дней.

NAVITEL DR700

В комплекте идет зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, провод miniUSB, салфетку из микрофибры, набор документации.

Внешний вид

Выполнен NAVITEL DR700 в компактном корпусе в виде кубика с закругленными углами. В основе используется пластик.

NAVITEL DR700

Большую часть площади занимает объектив с металлической окантовкой. Собран объектив из группы стеклянных линз с углом обзора в 170 градусов.

NAVITEL DR700

На нижнем торце кнопка включения и слот для карты памяти формата microSD объемом до 256 Гбайт.

NAVITEL DR700

Справа miniUSB для подачи питания, скрытая кнопка перезагрузки. Слева четыре механические кнопки управления с маркировкой.

NAVITEL DR700

Со стороны водителя 2-дюймовый цветной дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона. Поддерживается режим автоматического выключения экрана.

NAVITEL DR700

Основание крепление несъемное, фиксируется оно при помощи ножки. Есть ограниченная возможность изменения относительно оси крепления и наклона вперед и назад.

NAVITEL DR700

Само основание ставится на площадку, которая в свою очередь идет с 3М-скотчем. Крепление надежное, регистратор не будет трястись во время движения по неровным дорогам и не падать на приборную панель.

NAVITEL DR700

Комплектный адаптер питания с подсвечиваемым логотипом производителя. Длина кабеля позволит организовать аккуратный монтаж в салоне, спрятав лишнюю длину кабеля. Для упрощения разъем для подачи питания находится в основании крепления.

NAVITEL DR700

NAVITEL DR700

Претензий по качеству сборки нет. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление.

NAVITEL DR700

NAVITEL DR700

Настройки

В меню настроек NAVITEL DR700 меняются разрешение съемки, длительность, яркость и экспозиция. Можно выключить G-сенсор, штамп записи. Активировать парковочный режим с автоматическим включением при срабатывании сенсора. Доступен просмотр ранее отснятых файлов и форматирование карты памяти. Нужные ролики можно защитить от перезаписи.

NAVITEL DR700

Тесты

Построена новинка на базе платформы Novatek NT96650, работающей с высокочувствительной матрицей SONY IMX323. Запись ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная съемка NAVITEL DR700

Ролики с хорошим уровнем детализации. Номерные знаки читаются на большом расстоянии. Номерные знаки читаемы в соседнем и своем потоках.

Ночная съемка NAVITEL DR700

Итоги по NAVITEL DR700

NAVITEL DR700 хорошо сбалансированный и недорогой видеорегистратор с высоким качеством снимаемых видео. К его плюсам отнесем поддержку емких накопителей, парковочный режим, возможность скрытого монтажа, аккуратный внешний вид и крепление с 3М-скотчем.

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Обзор NAVITEL DR700. Стильный видеорегистратор с матрицей SonyОбзор NAVITEL DR700. Стильный видеорегистратор с матрицей Sony
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