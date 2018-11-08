Обзор NAVITEL DR700. Стильный видеорегистратор с матрицей Sony

В наше распоряжение попал новый видеорегистратор NAVITEL DR700. Это видеорегистартор с поддержкой Full HD съемки и углом обзора в 170 градусов. Установлен здесь высокочувствительный сенсор Sony IMX323. Используется надежное крепление с 3М-скотчем.

NAVITEL DR700 обзор

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Комплектация Поставляется в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по техническим характеристикам. Бонусом покупатель получает сертификат с лицензионным ключом Навител.Навигатор с картами 47 стран на 365 дней.

Внешний вид

В комплекте идет зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, провод miniUSB, салфетку из микрофибры, набор документации.Выполнен NAVITEL DR700 в компактном корпусе в виде кубика с закругленными углами. В основе используется пластик.

Большую часть площади занимает объектив с металлической окантовкой. Собран объектив из группы стеклянных линз с углом обзора в 170 градусов.

На нижнем торце кнопка включения и слот для карты памяти формата microSD объемом до 256 Гбайт.

Справа miniUSB для подачи питания, скрытая кнопка перезагрузки. Слева четыре механические кнопки управления с маркировкой.

Со стороны водителя 2-дюймовый цветной дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона. Поддерживается режим автоматического выключения экрана.

Основание крепление несъемное, фиксируется оно при помощи ножки. Есть ограниченная возможность изменения относительно оси крепления и наклона вперед и назад.

Само основание ставится на площадку, которая в свою очередь идет с 3М-скотчем. Крепление надежное, регистратор не будет трястись во время движения по неровным дорогам и не падать на приборную панель.

Комплектный адаптер питания с подсвечиваемым логотипом производителя. Длина кабеля позволит организовать аккуратный монтаж в салоне, спрятав лишнюю длину кабеля. Для упрощения разъем для подачи питания находится в основании крепления.

Претензий по качеству сборки нет. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление.

Настройки

В меню настроек NAVITEL DR700 меняются разрешение съемки, длительность, яркость и экспозиция. Можно выключить G-сенсор, штамп записи. Активировать парковочный режим с автоматическим включением при срабатывании сенсора. Доступен просмотр ранее отснятых файлов и форматирование карты памяти. Нужные ролики можно защитить от перезаписи.

Тесты

Дневная съемка NAVITEL DR700

Построена новинка на базе платформы Novatek NT96650, работающей с высокочувствительной матрицей SONY IMX323. Запись ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Ночная съемка NAVITEL DR700

Ролики с хорошим уровнем детализации. Номерные знаки читаются на большом расстоянии. Номерные знаки читаемы в соседнем и своем потоках.

Итоги по NAVITEL DR700

NAVITEL DR700 хорошо сбалансированный и недорогой видеорегистратор с высоким качеством снимаемых видео. К его плюсам отнесем поддержку емких накопителей, парковочный режим, возможность скрытого монтажа, аккуратный внешний вид и крепление с 3М-скотчем.