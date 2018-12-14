Обзор NAVITEL DR900. Видеорегистратор с двумя вариантами крепления

Вслед за обзорами NAVITEL DR500 и NAVITEL DR700, выпущенными эксклюзивно для сети DNS, мы рассмотрим старший NAVITEL DR900. Это Full HD видеорегистратор, оснащенный IPS-дисплеем. Предлагается два варианта комплектного крепежа, поддержка емких накопителей, режимы ночной съемки и записи во время парковки.
К моменту публикации он уже доступен в DNS с рекомендованной стоимостью в 5499 рублей.
NAVITEL DR900 обзор
КомплектацияПоставляется в светлой коробке из плотного картона с отметкой по бонусному коду для программы Навител.Навигатор. Покупатель получает два варианта крепления, кабель USB, зарядное устройство в прикуриватель.
Внешний видВыполнен NAVITEL DR900 в стильном и аккуратном корпусе, напоминающем компактную цифровую камеру. Основу составляет металл, обеспечивающий запас по прочности и надежности конструкции.
По центру фронтальной стороны массивный объектив, собранный из стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов.
Рядом с объективом светодиодная вспышка. Используется сочетание поверхности со стилизацией под кожу и лакированная часть с текстурным рисунком.
На нижнем торце слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 256 Гбайт.
Справа пять механических кнопок, маркировка которых нанесена со стороны водителя. Зафиксированы в корпусе хорошо.
Изображение выводится на 4-дюймовый IPS-дисплей. Изображение хорошо читаемо под разными углами. Яркость высокая.
Питание подается через miniUSB на верхней грани. С учетом запаса по длине кабеля комплектного адаптера питания, владелец сможет провести скрытый монтаж в салоне.
С NAVITEL DR900 идет два варианта крепления: с вакуумной присоской и пластина с двухсторонним скотчем. Оба с надежным металлическим винтовым креплением.
НастройкиПерейдя в меню настроек, можно будет изменить разрешение съемки, длительность роликов, WDR, экспозицию, работу микрофона, штамп даты и времени, датчик удара. Задается номерной знак для штампа. В отдельной вкладке выставляется работа LED-подсветки, заставка, автоматическое выключение экрана, дата и время, режим работы.