Обзор NAVITEL DR900. Видеорегистратор с двумя вариантами крепления

Вслед за обзорами NAVITEL DR500 и NAVITEL DR700, выпущенными эксклюзивно для сети DNS, мы рассмотрим старший NAVITEL DR900. Это Full HD видеорегистратор, оснащенный IPS-дисплеем. Предлагается два варианта комплектного крепежа, поддержка емких накопителей, режимы ночной съемки и записи во время парковки.

NAVITEL DR900 обзор

К моменту публикации он уже доступен в DNS с рекомендованной стоимостью в 5499 рублей.

Комплектация

Поставляется в светлой коробке из плотного картона с отметкой по бонусному коду для программы Навител.Навигатор. Покупатель получает два варианта крепления, кабель USB, зарядное устройство в прикуриватель.

Внешний вид

Выполнен NAVITEL DR900 в стильном и аккуратном корпусе, напоминающем компактную цифровую камеру. Основу составляет металл, обеспечивающий запас по прочности и надежности конструкции.

По центру фронтальной стороны массивный объектив, собранный из стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов.

Рядом с объективом светодиодная вспышка. Используется сочетание поверхности со стилизацией под кожу и лакированная часть с текстурным рисунком.

На нижнем торце слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 256 Гбайт.

Справа пять механических кнопок, маркировка которых нанесена со стороны водителя. Зафиксированы в корпусе хорошо.

Изображение выводится на 4-дюймовый IPS-дисплей. Изображение хорошо читаемо под разными углами. Яркость высокая.

Питание подается через miniUSB на верхней грани. С учетом запаса по длине кабеля комплектного адаптера питания, владелец сможет провести скрытый монтаж в салоне.

С NAVITEL DR900 идет два варианта крепления: с вакуумной присоской и пластина с двухсторонним скотчем. Оба с надежным металлическим винтовым креплением.

Настройки

Перейдя в меню настроек, можно будет изменить разрешение съемки, длительность роликов, WDR, экспозицию, работу микрофона, штамп даты и времени, датчик удара. Задается номерной знак для штампа. В отдельной вкладке выставляется работа LED-подсветки, заставка, автоматическое выключение экрана, дата и время, режим работы.

Тесты

Дневная съемка NAVITEL DR900

За обработку сигнала с матрицы GC2023 отвечает процессор NOVATEK NT96655. Запись ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Ролики в MOV с кодеком H.264.

Ночная съемка NAVITEL DR900

Номерные знаки хорошо читаемы в своем и соседнем потоках. Резкость держится по всей площади кадра. Дневные и ночные ролики предлагают высокий уровень детализации, позволяя использовать эти файлы в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций в ГАИ или суде.

Итоги по NAVITEL DR900

NAVITEL DR900 хорошо сбалансированный видеорегистратор с поддержкой Full HD записи. К его сильным сторонам отнесем угол обзора в 170 градусов, привлекательный внешний вид, два варианта крепления, возможность скрытого монтажа, поддержку емких накопителей, лицензию для Навител.Навигатор, металлический корпус.