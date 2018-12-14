Обзор NAVITEL DR900. Видеорегистратор с двумя вариантами крепления

2018-12-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - NAVITEL DR900; [412]
Вслед за обзорами NAVITEL DR500 и NAVITEL DR700, выпущенными эксклюзивно для сети DNS, мы рассмотрим старший NAVITEL DR900. Это Full HD видеорегистратор, оснащенный IPS-дисплеем. Предлагается два варианта комплектного крепежа, поддержка емких накопителей, режимы ночной съемки и записи во время парковки.

NAVITEL DR900

К моменту публикации он уже доступен в DNS с рекомендованной стоимостью в 5499 рублей.

NAVITEL DR900 обзор

Комплектация

Поставляется в светлой коробке из плотного картона с отметкой по бонусному коду для программы Навител.Навигатор. Покупатель получает два варианта крепления, кабель USB, зарядное устройство в прикуриватель.

NAVITEL DR900

Внешний вид

Выполнен NAVITEL DR900 в стильном и аккуратном корпусе, напоминающем компактную цифровую камеру. Основу составляет металл, обеспечивающий запас по прочности и надежности конструкции.

NAVITEL DR900

По центру фронтальной стороны массивный объектив, собранный из стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов.

NAVITEL DR900

Рядом с объективом светодиодная вспышка. Используется сочетание поверхности со стилизацией под кожу и лакированная часть с текстурным рисунком.

NAVITEL DR900

На нижнем торце слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 256 Гбайт.

NAVITEL DR900

Справа пять механических кнопок, маркировка которых нанесена со стороны водителя. Зафиксированы в корпусе хорошо.

NAVITEL DR900

Изображение выводится на 4-дюймовый IPS-дисплей. Изображение хорошо читаемо под разными углами. Яркость высокая.

NAVITEL DR900

Питание подается через miniUSB на верхней грани. С учетом запаса по длине кабеля комплектного адаптера питания, владелец сможет провести скрытый монтаж в салоне.

NAVITEL DR900

С NAVITEL DR900 идет два варианта крепления: с вакуумной присоской и пластина с двухсторонним скотчем. Оба с надежным металлическим винтовым креплением.

NAVITEL DR900

Настройки

Перейдя в меню настроек, можно будет изменить разрешение съемки, длительность роликов, WDR, экспозицию, работу микрофона, штамп даты и времени, датчик удара. Задается номерной знак для штампа. В отдельной вкладке выставляется работа LED-подсветки, заставка, автоматическое выключение экрана, дата и время, режим работы.

NAVITEL DR900

Тесты

За обработку сигнала с матрицы GC2023 отвечает процессор NOVATEK NT96655. Запись ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Ролики в MOV с кодеком H.264.

Дневная съемка NAVITEL DR900

Номерные знаки хорошо читаемы в своем и соседнем потоках. Резкость держится по всей площади кадра. Дневные и ночные ролики предлагают высокий уровень детализации, позволяя использовать эти файлы в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций в ГАИ или суде.

Ночная съемка NAVITEL DR900

Итоги по NAVITEL DR900

NAVITEL DR900 хорошо сбалансированный видеорегистратор с поддержкой Full HD записи. К его сильным сторонам отнесем угол обзора в 170 градусов, привлекательный внешний вид, два варианта крепления, возможность скрытого монтажа, поддержку емких накопителей, лицензию для Навител.Навигатор, металлический корпус.

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