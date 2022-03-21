Обзор NAVITEL MR155NV. Ультратонкий видеорегистратор зеркало

Тестируемый сегодня видеорегистратор NAVITEL MR155NV в формате накладки на салонное зеркало выполнен в ультратонком корпусе. Он оснащается матрицей С2399 Night Vision с улучшенным качеством съемки при плохом освещении.

NAVITEL MR155NV

Комплектация

Упакован в коробку вытянутой формы с изображением видеорегистратора и данными по его характеристикам. Комплект включает скобы крепления, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, салфетку из микрофибры, руководство пользователя, код для программы Навител.Навигатор на Android, гарантийный талон.

NAVITEL MR155NV

Внешний вид

Основная часть корпуса видеорегистратора выполнена из металла. Его использование позволило заметно уменьшить толщину корпуса без ущерба надежности и жесткости.

NAVITEL MR155NV

Для крепления используются резиновые скобы, прижимающие корпус к салонному зеркалу. Универсальное крепление и простой монтаж, не требующий помощи специалиста.

NAVITEL MR155NV

С внутренней стороны нанесены мягкие накладки, предотвращающие повреждение салонного зеркала и смещение при тряске. Проблем в эксплуатации выявлено не было.

NAVITEL MR155NV

Данный формат предполагает скрытый монтаж в салоне автомобиля и отсутствие необходимости снятия на время парковки.

NAVITEL MR155NV

Разъемы у NAVITEL MR155NV сосредоточены на верхней грани. Тут порт питания, вход для второй камеры (в комплект не входит), слот для карты памяти и скрытая кнопка перезагрузки.

NAVITEL MR155NV

Длина питающего кабеля позволяет спрятать его под обшивкой. В видимой части салона ничего не мешает после монтажа.

NAVITEL MR155NV

На нижнем торце пять механических кнопок управления. Для удобства поиска нужной маркировка нанесена на сторону водителя.

NAVITEL MR155NV

Установлен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора 140 градусов. Есть возможность менять угол наклона и линию горизонта.

NAVITEL MR155NV

Сторону водителя занимает ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием. В правой части расположен дисплей с диагональю 4.4 дюйма с разрешением 854х480 пикселей.

Настройки

Меню на русском языке. Набор пунктов управления представлен в виде списка. Тут и параметры общей работы системы и видеосъемки.

NAVITEL MR155NV

NAVITEL MR155NV

NAVITEL MR155NV

NAVITEL MR155NV

NAVITEL MR155NV

Тесты

Работает на базе процессора JL5401 с матрицей C2399 (night vision). Разрешение снимаемых роликов – Full HD.

Дневная съемка NAVITEL MR155NV

Ночная съемка NAVITEL MR155NV

Итоги

NAVITEL MR155NV – видеорегистратор в формате накладки на салонное зеркало. Тонкий корпус из металла, простой монтаж и скрытый подвод кабеля, поддержка емких карт памяти, улучшенное качество съемки в ночное время, ваучер для навигационного софта на Android.
Комментарии и отзывы NAVITEL MR155NV
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