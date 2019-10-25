Обзор NAVITEL MR250NV. Двухканальный видеорегистратор зеркало

В центре внимания видеорегистратор NAVITEL MR250NV с поддержкой двухканальной съемки, выполненный в форм-факторе накладки на салонное зеркало. Новинка использует сенсор SC2363 Night Vision с улучшенным качеством съемки в условиях недостаточного освещения. Сегодня мы готовы поделиться опытом его длительной эксплуатации.

NAVITEL MR250NV обзор

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Комплектация

Комплект включает два набора стяжек крепления, зарядное устройство в прикуриватель, кабель USB, вторую камеру с кабелем подключения, монтажный комплект, годовую лицензию на Навител Навигатор. Собрано все в вытянутой коробке из плотного картона.

Внешний вид

Выполнен NAVITEL MR250NV в виде накладки на салонное зеркало. Фиксируется при помощи двух резиновых стяжек.

Прижимается к штатному зеркалу плотно. При движении по неровным дорогам не дребезжит. Родной зеркальный элемент не царапается.

Слева расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора в 160 градусов по диагонали. Фиксируется при помощи шарнира, позволяя изменять угол горизонта и наклона.

На верхнем торце расположены слот для карты памяти формата microSD, гнездо подключения внешней камеры и miniUSB.

Так упрощается скрытый подвод кабелей. Длина проводов позволит это сделать в автомобилях с разным типом кузова.

Сам же регистратор остается неприметным со стороны улицы. Его не нужно снимать на время длительной парковки.

На нижней рамке выведены кнопки управления. Для упрощения поиска маркировка нанесена с фронтальной стороны.

По центру под зеркальным элементом скрывается 5-дюймовый цветной IPS-дисплей с разрешением 854 на 480 пикселей.

Нажатием на кнопку можно изменять тип вывода информации с двух камер. Выводя на экран картинку со второй камеры, упрощается процесс парковки.

Настройки

Внешняя камера выполнена в защищенном корпусе, соответствуя стандарту IP65. Устанавливается как вне салона, так и внутри.Опции разделены по двум разделам. В основной вкладке выбирается длительность и разрешение съемки.

Тесты

Дневная съемка NAVITEL MR250NV

Проводятся подключение/отключение сенсоров и датчиков. Поддерживается автоматическое отключение дисплея.За обработку изображения с матрицы SC2363 (night vision) отвечает процессор MStar MSC8328. Разрешение с основного канала Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Ночная съемка NAVITEL MR250NV

День вторая камера NAVITEL MR250NV

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии как в ночное, так и дневное время. Резкость держится по всей площади кадра.

Ночь вторая камера NAVITEL MR250NV

Итоги по NAVITEL MR250NV

NAVITEL MR250NV – видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки, выполненный в форм-факторе накладки на салонное зеркало. Съемка в высоком качестве при плохом уровне освещения, читаемый под разными углами дисплей. Помощь во время парковки, возможность скрытого монтажа, отсутствие необходимости съема на время парковки, запасной набор крепежа, ключ на программу Навител Навигатор.