Обзор NAVITEL MR250NV. Двухканальный видеорегистратор зеркало

В центре внимания видеорегистратор NAVITEL MR250NV с поддержкой двухканальной съемки, выполненный в форм-факторе накладки на салонное зеркало. Новинка использует сенсор SC2363 Night Vision с улучшенным качеством съемки в условиях недостаточного освещения. Сегодня мы готовы поделиться опытом его длительной эксплуатации.
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NAVITEL MR250NV обзор
КомплектацияКомплект включает два набора стяжек крепления, зарядное устройство в прикуриватель, кабель USB, вторую камеру с кабелем подключения, монтажный комплект, годовую лицензию на Навител Навигатор. Собрано все в вытянутой коробке из плотного картона.
Внешний видВыполнен NAVITEL MR250NV в виде накладки на салонное зеркало. Фиксируется при помощи двух резиновых стяжек.
Прижимается к штатному зеркалу плотно. При движении по неровным дорогам не дребезжит. Родной зеркальный элемент не царапается.
Слева расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора в 160 градусов по диагонали. Фиксируется при помощи шарнира, позволяя изменять угол горизонта и наклона.
На верхнем торце расположены слот для карты памяти формата microSD, гнездо подключения внешней камеры и miniUSB.
Так упрощается скрытый подвод кабелей. Длина проводов позволит это сделать в автомобилях с разным типом кузова.
Сам же регистратор остается неприметным со стороны улицы. Его не нужно снимать на время длительной парковки.
На нижней рамке выведены кнопки управления. Для упрощения поиска маркировка нанесена с фронтальной стороны.
По центру под зеркальным элементом скрывается 5-дюймовый цветной IPS-дисплей с разрешением 854 на 480 пикселей.
Нажатием на кнопку можно изменять тип вывода информации с двух камер. Выводя на экран картинку со второй камеры, упрощается процесс парковки.
Внешняя камера выполнена в защищенном корпусе, соответствуя стандарту IP65. Устанавливается как вне салона, так и внутри.
НастройкиОпции разделены по двум разделам. В основной вкладке выбирается длительность и разрешение съемки.
Проводятся подключение/отключение сенсоров и датчиков. Поддерживается автоматическое отключение дисплея.