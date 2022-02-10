Обзор NAVITEL MR450 GPS. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS-информатором

В центре внимания сегодня видеорегистратор NAVITEL MR450 GPS, выполненный в формате накладки на салонное зеркало. Это многофункциональное устройство, поддерживающая вывод предупреждений по камерам и радарам с помощью GPS-информатора, двухканальную съемку и он оснащен высокочувствительной матрицей SONY IMX307 Night Vision.

NAVITEL MR450 GPS

Его стоимость составляет 9 тысяч рублей.

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя, лицензионный код для Навител.Навигатор для Android, две пары крепежных скоб, USB-кабель, внешнюю камеру с кабелем подключения, салфетку из микрофибры, зарядное устройство в прикуриватель. Собрано все в коробке вытянутой формы с изображением устройства и данными по характеристикам.

NAVITEL MR450 GPS

NAVITEL MR450 GPS обзор

Внешний вид

В качестве опоры для фиксации используется салонное зеркало. Прижимается к нему при помощи пары резиновых скоб. Сила прижима регулируется.

NAVITEL MR450 GPS

Сам способ такой установки показал себя как надежный. Видеорегистартор не смещается при движении по неровным дорогам.

NAVITEL MR450 GPS

Для повышения жесткости конструкции с внутренней стороны есть металлическая пластина со шлифованным покрытием. В центре островок с нанесенным логотипом бренда.

NAVITEL MR450 GPS

Формат накладки на салонное зеркало предполагает скрытый монтаж в салоне автомобиля. Для упрощения его проведения разъемы сосредоточены на верхней грани.

NAVITEL MR450 GPS

Тут miniUSB, через который идет подача питания, вход для второй камеры и слот для карты памяти формата microSD.

NAVITEL MR450 GPS

Сторону водителя занимает ровный зеркальный элемент со специальным покрытием. В левой его части скрывается цветной дисплей.

NAVITEL MR450 GPS

Есть несколько вариантов оформления интерфейса, сменяющиеся в зависимости от текущего рабочего состояния. Также можно активировать его автоматическое отключение через заданный интервал времени.

NAVITEL MR450 GPS

На стороне дороге выведен объектив, способ крепления его позволяет изменять положение отклоняя в сторону и изменяя линию горизонта.

NAVITEL MR450 GPS

Установленным на стекло NAVITEL MR450 GPS не привлекает внимание со стороны улицы. Его нет необходимости снимать на время парковки и при этом во время срабатывания датчика удара с выключенным двигателем у автомобиля он запишет видео в нестираемую память.

NAVITEL MR450 GPS

Вторая камера устанавливается на заднее стекло. Выполнена в корпусе из пластика в формате тубуса.

GPS-информатор

Видеорегистратор оснащением модулем GPS, который в паре с базой стационарных точек выводит предупреждения по стационарным камерам и радарам. При приближении к такой точке отображаются данные по разрешенной скорости на участке, типу комплекса в виде пиктограмм и дальности до ее размещения.

NAVITEL MR450 GPS

Если эксплуатация преимущественно в городе, то вполне заменит отдельную установку радар-детектора.

Софт для смартфона

К NAVITEL MR450 GPS можно подключиться с помощью смартфона, предварительно активировав точку доступа. Вывести потоковое изображение с камеры.

NAVITEL MR450 GPS

Список файлов. В нем кадры с дополнительной камеры для удобства поиска с маркировкой R.

NAVITEL MR450 GPS

При просмотре помимо изображения выводятся данные по скорости, времени в пути и пройденному расстоянию.

NAVITEL MR450 GPS

Проведение настроек системы и выбора базовых параметров.

NAVITEL MR450 GPS

Обновление прошивки видеорегистратора.

NAVITEL MR450 GPS

Настройки

Доступно встроенное меню, в нем уже в свою очередь приведен полный набор опций настроек.

NAVITEL MR450 GPS

NAVITEL MR450 GPS

Тесты

Используется связка из матрицы SONY 307 Night Vision и процессора MSTAR AIT8339. Оба канала с разрешением Full HD.

Дневная съемка NAVITEL MR450 GPS

Ночная съемка NAVITEL MR450 GPS

Вторая камера день NAVITEL MR450 GPS

Вторая камера ночь NAVITEL MR450 GPS

Итоги

Видеорегистратор NAVITEL MR450 GPS нам понравился сочетанием установленных модулей, качеством исполнения, детализацией снимаемых видео и стоимости. Сбоев и проблем в ходе тестирования выявлено не было.
Комментарии и отзывы NAVITEL MR450 GPS
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