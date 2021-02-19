Обзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкой

К моменту публикации продажи новинки уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 4990 рублей.
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по ее характеристикам. Стартовый набор включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, внешнюю камеру с кабелем подключения, руководство пользователя, код для активации навигационной программы НАВИТЕЛ с набором актуальных карт, гарантийный талон.
Внешний видВыполнен видеорегистратор в компактном корпусе из черного пластика с закругленными углами. Сборка проведена без огрехов.
По центру лицевой стороны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов.
Контролировать съемку и проводить настройки можно с помощью 2-дюймового TFT-дисплея с разрешением 320 на 240 пикселей.
Справа от дисплея расположены механические кнопки управления. Для удобства маркировка нанесена на сами клавиши.
Зафиксированы в корпусе хорошо. Нажимаются с небольшим усилием. С помощью них помимо традиционного набора действия можно переключать изображения между камерами.
Так можно вручную перед парковкой перевести на вторую камеру для контроля слепой зоны. Отдельно отметим автоматическое выключение экрана через заданный интервал времени.
На основании у NAVITEL R250 DUAL слот под карту памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 64 Гбайт.
На верхней грани порт питания microUSB и гнездо для подключения внешней камеры. Есть возможность провести скрытый монтаж в салоне автомобиля.
Длина кабеля питания и второй камеры с запасом для возможности организации подключения в автомобилях с разным типом кузова.
На стекле фиксируется при помощи вакуумной присоски. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона.
Внешняя камера выполнена в виде тубуса. Она фиксируется в салоне автомобиля с помощью площадки с двухсторонним скотчем.
Угол обзора второй камеры составляет 100 градусов. Ее можно будет вращать, выбирая оптимальное направление съемки.
НастройкиВ режиме настроек пользователь сможет выставить дополнительные параметры съемки и работы самого видеорегистратора.
Меню на русском языке. Сами заводские настройки позволяют начать эксплуатацию сразу после покупки.