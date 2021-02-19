Обзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкой

Тестируемый сегодня видеорегистратор NAVITEL R250 DUAL поддерживает режим двухканальной съемки. Оснащена новинка матрицей GC2053 (Night Vision) с улучшенным качеством съемки при слабом уровне освещения. Помимо этого, производитель отмечает поворотное крепление, HD-камеру со 100 градусным углом обзора и возможность изменения направления съемки.

Комплектация

К моменту публикации продажи новинки уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 4990 рублей.Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по ее характеристикам. Стартовый набор включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, внешнюю камеру с кабелем подключения, руководство пользователя, код для активации навигационной программы НАВИТЕЛ с набором актуальных карт, гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен видеорегистратор в компактном корпусе из черного пластика с закругленными углами. Сборка проведена без огрехов.

По центру лицевой стороны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов.Контролировать съемку и проводить настройки можно с помощью 2-дюймового TFT-дисплея с разрешением 320 на 240 пикселей.

Справа от дисплея расположены механические кнопки управления. Для удобства маркировка нанесена на сами клавиши.

Зафиксированы в корпусе хорошо. Нажимаются с небольшим усилием. С помощью них помимо традиционного набора действия можно переключать изображения между камерами.

Так можно вручную перед парковкой перевести на вторую камеру для контроля слепой зоны. Отдельно отметим автоматическое выключение экрана через заданный интервал времени.

На основании у NAVITEL R250 DUAL слот под карту памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 64 Гбайт.

На верхней грани порт питания microUSB и гнездо для подключения внешней камеры. Есть возможность провести скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Длина кабеля питания и второй камеры с запасом для возможности организации подключения в автомобилях с разным типом кузова.

На стекле фиксируется при помощи вакуумной присоски. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

Настройки

Внешняя камера выполнена в виде тубуса. Она фиксируется в салоне автомобиля с помощью площадки с двухсторонним скотчем.Угол обзора второй камеры составляет 100 градусов. Ее можно будет вращать, выбирая оптимальное направление съемки.В режиме настроек пользователь сможет выставить дополнительные параметры съемки и работы самого видеорегистратора.

Меню на русском языке. Сами заводские настройки позволяют начать эксплуатацию сразу после покупки.

Тесты

Дневная съемка NAVITEL R250 DUAL

Оснащен видеорегистартор высокочувствительной матрицей GC2053 (night vision). Обрабатывает изображение процессор AC5401.

Ночная съемка NAVITEL R250 DUAL

Ролики пишет в разрешении Full HD на основном канале и HD на втором канале. Распределяются файлы по двум отдельным папкам. Для просмотра не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Вторая камера NAVITEL R250 DUAL

Качество съемки хорошее. Записанные файлы можно использовать для разбора спорных ситуаций на дороге.

Итоги по NAVITEL R250 DUAL

NAVITEL R250 DUAL – двухканальный видеорегистратор с хорошим качеством съемки в дневное и ночное время. Поворотное крепление, скрытый монтаж, поворотная вторая камера, поддержка емких карт памяти, широкий угол обзора. К полезным бонусам отнесем код на год лицензии на навигационный софт с набором актуальных карт.