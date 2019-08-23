Обзор NAVITEL R400NV. Видеорегистратор с сенсором NIGHT VISION

2019-08-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - NAVITEL R400NV; [155]
Сегодня героем нашего обзора будет недорогой видеорегистратор NAVITEL R400NV, оснащенный сенсором SC2363 и качественной оптикой. Все это дает улучшенное качество съемки в ночное время суток и при низком уровне освещения. Этот обзор будет интересен тем, кто не готов переплачивать за дополнительный функционал, но при этом ставит приоритетом качество съемки.

NAVITEL R400NV

Продажи стартовали. Список актуальных предложений в российских магазинах мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

NAVITEL R400NV обзор

Комплектация

Покупатель получает крепление с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, дополнительную пластину скотча, зарядное устройство в прикуриватель, бонус код на программу НАВИТЕЛ.НАВИГАТОР, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам.

NAVITEL R400NV

Внешний вид

Выполнен в классическом форм-факторе. Основным материалом корпуса выступает пластик с софт-тач покрытием.

NAVITEL R400NV

о центру фронтальной стороны NAVITEL R400NV расположен объектив, оснащенный 4-слойной стеклянной линзой

NAVITEL R400NV

На борту 2.7-дюймовый дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона. Управление системой и быстрый доступ к ключевым функциям осуществляется с помощью группы механических кнопок на боковых гранях.

NAVITEL R400NV

Маркировка нанесена на сами кнопки. Разобраться с управлением будет не сложно. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.

NAVITEL R400NV

На нижней грани расположено отверстие микрофона и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживает запись на емкие накопители.

NAVITEL R400NV

Владелец этого видеорегистратора сможет выбрать между двумя вариантами крепления. Есть традиционная вакуумная присоска.

NAVITEL R400NV

Вариант с площадкой со скотчем даст преимущество при эксплуатации в холодное время, он не отлипает от стекла. Но тут в отличие от присоски ограничены возможности поворота вокруг оси.

NAVITEL R400NV

Комплектный адаптер питания идет с запасом по длине кабеля, позволяя провести скрытый монтаж в салоне автомобиля.

NAVITEL R400NV

Настройки

Меню управления NAVITEL R400NV разделено на пять вкладок. В первый выставляются параметры видеосъемки. Тут меняется разрешение, длительность роликов, задержка выключения экрана.

NAVITEL R400NV

Задается разрешение и качество фотосъемки. Экспозиция.

NAVITEL R400NV

Меняется громкость системы. Удаляются и защищаются отснятые файлы.

NAVITEL R400NV

Проводится форматирование карты памяти и выводится информация по накопителю.

NAVITEL R400NV

В отдельной вкладке общие параметры.

NAVITEL R400NV

Тесты

Сердцем NAVITEL R400NV стал процессор MSTAR MSC8336 с матрицей SC2363 (night vision). Ролики в формате MOV с кодеком H.264. Для просмотра роликов не потребуется установка дополнительного программного обеспечения.

Дневная съемка NAVITEL R400NV

Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Ночная съемка NAVITEL R400NV

Итоги по NAVITEL R400NV

NAVITEL R400NV – хорошо сбалансированный видеорегистратор, продемонстрировавший высокое качество съемки в дневное и ночное время. К еще одному весомому плюсу отнесем два варианта крепления в комплекте.

Комментарии и отзывы NAVITEL R400NV
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