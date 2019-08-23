Обзор NAVITEL R400NV. Видеорегистратор с сенсором NIGHT VISION

Сегодня героем нашего обзора будет недорогой видеорегистратор NAVITEL R400NV, оснащенный сенсором SC2363 и качественной оптикой. Все это дает улучшенное качество съемки в ночное время суток и при низком уровне освещения. Этот обзор будет интересен тем, кто не готов переплачивать за дополнительный функционал, но при этом ставит приоритетом качество съемки.
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NAVITEL R400NV обзор
КомплектацияПокупатель получает крепление с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, дополнительную пластину скотча, зарядное устройство в прикуриватель, бонус код на программу НАВИТЕЛ.НАВИГАТОР, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам.
Внешний видВыполнен в классическом форм-факторе. Основным материалом корпуса выступает пластик с софт-тач покрытием.
о центру фронтальной стороны NAVITEL R400NV расположен объектив, оснащенный 4-слойной стеклянной линзой
На борту 2.7-дюймовый дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона. Управление системой и быстрый доступ к ключевым функциям осуществляется с помощью группы механических кнопок на боковых гранях.
Маркировка нанесена на сами кнопки. Разобраться с управлением будет не сложно. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.
На нижней грани расположено отверстие микрофона и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживает запись на емкие накопители.
Владелец этого видеорегистратора сможет выбрать между двумя вариантами крепления. Есть традиционная вакуумная присоска.
Вариант с площадкой со скотчем даст преимущество при эксплуатации в холодное время, он не отлипает от стекла. Но тут в отличие от присоски ограничены возможности поворота вокруг оси.
Комплектный адаптер питания идет с запасом по длине кабеля, позволяя провести скрытый монтаж в салоне автомобиля.
НастройкиМеню управления NAVITEL R400NV разделено на пять вкладок. В первый выставляются параметры видеосъемки. Тут меняется разрешение, длительность роликов, задержка выключения экрана.
Задается разрешение и качество фотосъемки. Экспозиция.
Меняется громкость системы. Удаляются и защищаются отснятые файлы.
Проводится форматирование карты памяти и выводится информация по накопителю.
В отдельной вкладке общие параметры.