Обзор NAVITEL R400NV. Видеорегистратор с сенсором NIGHT VISION

Сегодня героем нашего обзора будет недорогой видеорегистратор NAVITEL R400NV, оснащенный сенсором SC2363 и качественной оптикой. Все это дает улучшенное качество съемки в ночное время суток и при низком уровне освещения. Этот обзор будет интересен тем, кто не готов переплачивать за дополнительный функционал, но при этом ставит приоритетом качество съемки.

NAVITEL R400NV обзор

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Комплектация

Покупатель получает крепление с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, дополнительную пластину скотча, зарядное устройство в прикуриватель, бонус код на программу НАВИТЕЛ.НАВИГАТОР, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнен в классическом форм-факторе. Основным материалом корпуса выступает пластик с софт-тач покрытием.

о центру фронтальной стороны NAVITEL R400NV расположен объектив, оснащенный 4-слойной стеклянной линзой

На борту 2.7-дюймовый дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона. Управление системой и быстрый доступ к ключевым функциям осуществляется с помощью группы механических кнопок на боковых гранях.

Маркировка нанесена на сами кнопки. Разобраться с управлением будет не сложно. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.

На нижней грани расположено отверстие микрофона и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживает запись на емкие накопители.

Владелец этого видеорегистратора сможет выбрать между двумя вариантами крепления. Есть традиционная вакуумная присоска.

Вариант с площадкой со скотчем даст преимущество при эксплуатации в холодное время, он не отлипает от стекла. Но тут в отличие от присоски ограничены возможности поворота вокруг оси.

Комплектный адаптер питания идет с запасом по длине кабеля, позволяя провести скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Настройки

Меню управления NAVITEL R400NV разделено на пять вкладок. В первый выставляются параметры видеосъемки. Тут меняется разрешение, длительность роликов, задержка выключения экрана.

Задается разрешение и качество фотосъемки. Экспозиция.

Меняется громкость системы. Удаляются и защищаются отснятые файлы.

Проводится форматирование карты памяти и выводится информация по накопителю.

В отдельной вкладке общие параметры.

Тесты

Дневная съемка NAVITEL R400NV

Сердцем NAVITEL R400NV стал процессор MSTAR MSC8336 с матрицей SC2363 (night vision). Ролики в формате MOV с кодеком H.264. Для просмотра роликов не потребуется установка дополнительного программного обеспечения.

Ночная съемка NAVITEL R400NV

Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Итоги по NAVITEL R400NV

NAVITEL R400NV – хорошо сбалансированный видеорегистратор, продемонстрировавший высокое качество съемки в дневное и ночное время. К еще одному весомому плюсу отнесем два варианта крепления в комплекте.