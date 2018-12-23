Обзор NAVITEL R600 QUAD HD. Обновленный видеорегистратор

2018-12-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - NAVITEL R600 QUAD HD; [191]
Не так давно компания NAVITEL обновила видеорегистратор серии R600, добавив поддержку съемку в Super HD разрешении. Доступен эксклюзивно в сети МВИДЕО за 6190 рублей. Сохранены преимущества в виде компактных габаритов и крепления с двухсторонним скотчем. Эта модель также идет с годовой лицензией на программу НАВИТЕЛ.НАВИГАТОР.

NAVITEL R600 QUAD HD

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах.

NAVITEL R600 QUAD HD обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло и набор документации.

NAVITEL R600 QUAD HD

Внешний вид

Выполнен в формате компактного кубика со скошенными гранями. Компактные габариты не отнимают полезной площади обзора.

NAVITEL R600 QUAD HD

Основную площадь лицевой стороны NAVITEL R600 QUAD HD занимает блок объектива с углом обзора в 170 градусов. Используется стеклянная оптика.

NAVITEL R600 QUAD HD

На левом торце четыре механические кнопки управления. Нанесенная рядом с ними маркировка хорошо видна со стороны водителя.

NAVITEL R600 QUAD HD

Снизу кнопка включения и слот для карты памяти. Поддерживаются емкие карты памяти объемом 256 Гбайт.

NAVITEL R600 QUAD HD

Справа гнездо питания miniUSB, используемое для выгрузки файлов на ПК. Рядом с ним скрытая кнопка перезагрузки.

NAVITEL R600 QUAD HD

На верхнем торце направляющая для установки в крепление. Наличие паза исключает случайное извлечение.

NAVITEL R600 QUAD HD

Основа представляет собой компактный блок, фиксирующийся при помощи ленты с двухсторонним скотчем.

NAVITEL R600 QUAD HD

Питание подается в основание крепления. Так упрощается скрытый подвод кабеля и организация аккуратного монтажа в салоне.

NAVITEL R600 QUAD HD

Использование двухстороннего скотча дает надежную фиксацию на лобовом стекле в условиях изменчивой погоды в России.

NAVITEL R600 QUAD HD

Настройки

NAVITEL R600 QUAD HD

В меню настроек можно изменить разрешение съемки, длительность роликов, активировать WDR, провести корректировку экспозиции. Доступен режим парковки с автоматическим включением записи при срабатывании датчиков, это видео будет защищено от перезаписи. Поддерживается автоматическое выключение экрана.

NAVITEL R600 QUAD HD

Тесты

NAVITEL R600 QUAD HD предлагает несколько вариантов разрешения съемки. Максимальное разрешение съемки 2560х1440. Ролики с высоким уровнем детализации. Резкость держится по всей площади кадра.

Quad HD день NAVITEL R600 QUAD HD

Quad HD ночь NAVITEL R600 QUAD HD

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Видеофайлы в расширении MP4, для просмотра не потребуется установка дополнительного программного обеспечения.

Full HD 60FPS день NAVITEL R600 QUAD HD

Full HD 60FPS ночь NAVITEL R600 QUAD HD

Отдельного внимания заслуживает съемка в Full HD разрешении с увеличенной частотой кадров. Плавность и дополнительные возможности по последующей раскадровке.

Итоги по NAVITEL R600 QUAD HD

NAVITEL R600 QUAD HD – хорошо сбалансированный видеорегистратор с поддержкой видеозаписи в высоком разрешении. Удобное крепление, режим парковки, детализированные настройки, возможность скрытого монтажа, бонус ключ для Навител.Навигатор. Не устроить могут ограниченные углы поворота.

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