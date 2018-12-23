Обзор NAVITEL R600 QUAD HD. Обновленный видеорегистратор

Не так давно компания NAVITEL обновила видеорегистратор серии R600, добавив поддержку съемку в Super HD разрешении. Доступен эксклюзивно в сети МВИДЕО за 6190 рублей. Сохранены преимущества в виде компактных габаритов и крепления с двухсторонним скотчем. Эта модель также идет с годовой лицензией на программу НАВИТЕЛ.НАВИГАТОР.

NAVITEL R600 QUAD HD обзор

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло и набор документации.

Внешний вид

Выполнен в формате компактного кубика со скошенными гранями. Компактные габариты не отнимают полезной площади обзора.

Основную площадь лицевой стороны NAVITEL R600 QUAD HD занимает блок объектива с углом обзора в 170 градусов. Используется стеклянная оптика.

На левом торце четыре механические кнопки управления. Нанесенная рядом с ними маркировка хорошо видна со стороны водителя.

Снизу кнопка включения и слот для карты памяти. Поддерживаются емкие карты памяти объемом 256 Гбайт.

Справа гнездо питания miniUSB, используемое для выгрузки файлов на ПК. Рядом с ним скрытая кнопка перезагрузки.

На верхнем торце направляющая для установки в крепление. Наличие паза исключает случайное извлечение.

Основа представляет собой компактный блок, фиксирующийся при помощи ленты с двухсторонним скотчем.

Питание подается в основание крепления. Так упрощается скрытый подвод кабеля и организация аккуратного монтажа в салоне.

Использование двухстороннего скотча дает надежную фиксацию на лобовом стекле в условиях изменчивой погоды в России.

Настройки

В меню настроек можно изменить разрешение съемки, длительность роликов, активировать WDR, провести корректировку экспозиции. Доступен режим парковки с автоматическим включением записи при срабатывании датчиков, это видео будет защищено от перезаписи. Поддерживается автоматическое выключение экрана.

Тесты

Quad HD день NAVITEL R600 QUAD HD

NAVITEL R600 QUAD HD предлагает несколько вариантов разрешения съемки. Максимальное разрешение съемки 2560х1440. Ролики с высоким уровнем детализации. Резкость держится по всей площади кадра.

Quad HD ночь NAVITEL R600 QUAD HD

Full HD 60FPS день NAVITEL R600 QUAD HD

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Видеофайлы в расширении MP4, для просмотра не потребуется установка дополнительного программного обеспечения.

Full HD 60FPS ночь NAVITEL R600 QUAD HD

Итоги по NAVITEL R600 QUAD HD

Отдельного внимания заслуживает съемка в Full HD разрешении с увеличенной частотой кадров. Плавность и дополнительные возможности по последующей раскадровке.NAVITEL R600 QUAD HD – хорошо сбалансированный видеорегистратор с поддержкой видеозаписи в высоком разрешении. Удобное крепление, режим парковки, детализированные настройки, возможность скрытого монтажа, бонус ключ для Навител.Навигатор. Не устроить могут ограниченные углы поворота.