Обзор NAVITEL R600 QUAD HD. Обновленный видеорегистратор

Не так давно компания NAVITEL обновила видеорегистратор серии R600, добавив поддержку съемку в Super HD разрешении. Доступен эксклюзивно в сети МВИДЕО за 6190 рублей. Сохранены преимущества в виде компактных габаритов и крепления с двухсторонним скотчем. Эта модель также идет с годовой лицензией на программу НАВИТЕЛ.НАВИГАТОР.
К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах.
NAVITEL R600 QUAD HD обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло и набор документации.
Внешний видВыполнен в формате компактного кубика со скошенными гранями. Компактные габариты не отнимают полезной площади обзора.
Основную площадь лицевой стороны NAVITEL R600 QUAD HD занимает блок объектива с углом обзора в 170 градусов. Используется стеклянная оптика.
На левом торце четыре механические кнопки управления. Нанесенная рядом с ними маркировка хорошо видна со стороны водителя.
Снизу кнопка включения и слот для карты памяти. Поддерживаются емкие карты памяти объемом 256 Гбайт.
Справа гнездо питания miniUSB, используемое для выгрузки файлов на ПК. Рядом с ним скрытая кнопка перезагрузки.
На верхнем торце направляющая для установки в крепление. Наличие паза исключает случайное извлечение.
Основа представляет собой компактный блок, фиксирующийся при помощи ленты с двухсторонним скотчем.
Питание подается в основание крепления. Так упрощается скрытый подвод кабеля и организация аккуратного монтажа в салоне.
Использование двухстороннего скотча дает надежную фиксацию на лобовом стекле в условиях изменчивой погоды в России.
Настройки
В меню настроек можно изменить разрешение съемки, длительность роликов, активировать WDR, провести корректировку экспозиции. Доступен режим парковки с автоматическим включением записи при срабатывании датчиков, это видео будет защищено от перезаписи. Поддерживается автоматическое выключение экрана.