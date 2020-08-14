Обзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS

Тестируемый сегодня видеорегистартор NAVITEL R700 GPS DUAL поддерживает двухканальный режим съемки, а также помимо этого выводит уведомления по стационарным камерам и оснащен модулем Wi-Fi для беспроводного подключения к смартфону. Из особенностей также отмечаются матрица SONY STARVIS с улучшенным качеством съемки при плохом уровне освещения.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Рекомендованная стоимость составляет 6 990 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

NAVITEL R700 GPS DUAL обзор

Комплектация

Упаковано в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, дополнительная камера с кабелем подключения и монтажным набором, крепление на лобовое стекло, бонус код с годовой лицензией на навигационный софт, руководство пользователя и гарантийный талон.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Внешний вид

Выполнено устройство в компактном корпусе с традиционным исполнением. Закругленные углы и отсутствие броских элементов. В основе используется пластик.

NAVITEL R700 GPS DUAL

На верхней грани расположено гнездо под подключение дополнительной камеры. Выше паз для крепления на лобовое стекло. Снимается и ставится сдвигом.

NAVITEL R700 GPS DUAL

В основе вакуумная присоска с прижимной ножкой. Питание подводится к ножке, так упрощается скрытый монтаж в салоне автомобиля. Длина комплектных кабелей с запасом.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Крепеж позволяет поворачивать в стороны и изменять угол наклона. Фиксируется плотно, при движении по неровным дорогам не дребезжит.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Дополнительная камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно будет установить в районе номерного знака или на заднем стекле.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Есть возможность подключить дополнительную линию питания к фонарю заднего хода. Так при движении задним ходом на экране NAVITEL R700 GPS DUAL автоматически будет выводиться разметка.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

NAVITEL R700 GPS DUAL

На стороне водителя находится цветной дисплей. Нажатием на кнопку переключается изображение между камерами.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Есть вариант с простым оформлением, включающим ключевые статусы по съемке и GPS, а также данные по скорости и информация по стационарным комплексам.

NAVITEL R700 GPS DUAL

При приближении к таким точкам на дороге выводится звуковое предупреждение. Такой упрощенный режим оптимален в вопросах информативности и отсутствии отвлекающего элемента на лобовом стекле.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Управление видеорегистратором осуществляется при помощи группы механических кнопок под экраном.

NAVITEL R700 GPS DUAL

На боковой грани microUSB, он используется для подключения к ПК с целью передачи файлов и проведения обновления.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Настройки

Провести настройки NAVITEL R700 GPS DUAL можно с экрана самого устройство. Пять отдельных вкладок с распределенными опциями. Детальные настройки по видеосъемке.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Корректируется разрешение фотосъемки. Выбирается качество. Меняется вручную экспозиция.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Далее ведется управление отснятыми файлами.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Отдельная вкладка под проведение форматирование карты памяти.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Общие настройки системы.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Wi-Fi

NAVITEL R700 GPS DUAL

Устройство оснащено встроенным Wi-Fi и ведет работу в виде точки доступа с защищенным подключением. Для устройств на базе Android и iOS доступно для загрузки приложение Navitel DVR Center. Подключившись к сети по умолчанию, выводится список отснятых файлов.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Выбранные можно просмотреть, сохранить или удалить. Записи со второй камеры маркируются символом R.

NAVITEL R700 GPS DUAL

С экрана телефона можно просмотреть потоковое изображение с камеры.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Провести настройку системы.

NAVITEL R700 GPS DUAL

Из полезного также проводится беспроводное обновление базы камер.

Тесты

NAVITEL R700 GPS DUAL выводит уведомления по более 40 типам камер контроля скорости, фотокомплексам и радарам, искусственным препятствиям. База пополняется регулярно. Поведение информатора настраивается.

Дневная съемка NAVITEL R700 GPS DUAL

Установлена высокочувствительная матрица SONY IMX307 (night vision) с повышенной четкостью при съемке в условиях плохого уровня освещения.

Ночная съемка NAVITEL R700 GPS DUAL

Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. За обработку изображения отвечает MSTAR AIT8339.

Вторая камера NAVITEL R700 GPS DUAL

Итоги по NAVITEL R700 GPS DUAL

Золото. Выбор редакции MegaObzorNAVITEL R700 GPS DUAL – хорошо сбалансированный видеорегистратор с поддержкой Wi-Fi, GPS с выводом уведомлений по радарам и комплексам, а также двухканальной съемки. Высокая резкость роликов в дневное и ночное время, детальные настройки, возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля. Плюс годовая лицензия на навигационный софт с картами.
NAVITEL R700 GPS DUAL получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы NAVITEL R700 GPS DUAL
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