Обзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS

Тестируемый сегодня видеорегистартор NAVITEL R700 GPS DUAL поддерживает двухканальный режим съемки, а также помимо этого выводит уведомления по стационарным камерам и оснащен модулем Wi-Fi для беспроводного подключения к смартфону. Из особенностей также отмечаются матрица SONY STARVIS с улучшенным качеством съемки при плохом уровне освещения.

NAVITEL R700 GPS DUAL обзор

Рекомендованная стоимость составляет 6 990 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

Упаковано в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, дополнительная камера с кабелем подключения и монтажным набором, крепление на лобовое стекло, бонус код с годовой лицензией на навигационный софт, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнено устройство в компактном корпусе с традиционным исполнением. Закругленные углы и отсутствие броских элементов. В основе используется пластик.

На верхней грани расположено гнездо под подключение дополнительной камеры. Выше паз для крепления на лобовое стекло. Снимается и ставится сдвигом.

В основе вакуумная присоска с прижимной ножкой. Питание подводится к ножке, так упрощается скрытый монтаж в салоне автомобиля. Длина комплектных кабелей с запасом.

Крепеж позволяет поворачивать в стороны и изменять угол наклона. Фиксируется плотно, при движении по неровным дорогам не дребезжит.

Дополнительная камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно будет установить в районе номерного знака или на заднем стекле.

Есть возможность подключить дополнительную линию питания к фонарю заднего хода. Так при движении задним ходом на экране NAVITEL R700 GPS DUAL автоматически будет выводиться разметка.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

На стороне водителя находится цветной дисплей. Нажатием на кнопку переключается изображение между камерами.

Есть вариант с простым оформлением, включающим ключевые статусы по съемке и GPS, а также данные по скорости и информация по стационарным комплексам.

При приближении к таким точкам на дороге выводится звуковое предупреждение. Такой упрощенный режим оптимален в вопросах информативности и отсутствии отвлекающего элемента на лобовом стекле.

Управление видеорегистратором осуществляется при помощи группы механических кнопок под экраном.

На боковой грани microUSB, он используется для подключения к ПК с целью передачи файлов и проведения обновления.

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление.

Настройки

Провести настройки NAVITEL R700 GPS DUAL можно с экрана самого устройство. Пять отдельных вкладок с распределенными опциями. Детальные настройки по видеосъемке.

Корректируется разрешение фотосъемки. Выбирается качество. Меняется вручную экспозиция.

Далее ведется управление отснятыми файлами.

Отдельная вкладка под проведение форматирование карты памяти.

Общие настройки системы.

Wi-Fi

Устройство оснащено встроенным Wi-Fi и ведет работу в виде точки доступа с защищенным подключением. Для устройств на базе Android и iOS доступно для загрузки приложение Navitel DVR Center. Подключившись к сети по умолчанию, выводится список отснятых файлов.

Выбранные можно просмотреть, сохранить или удалить. Записи со второй камеры маркируются символом R.

С экрана телефона можно просмотреть потоковое изображение с камеры.

Провести настройку системы.

Тесты

Дневная съемка NAVITEL R700 GPS DUAL

Из полезного также проводится беспроводное обновление базы камер.NAVITEL R700 GPS DUAL выводит уведомления по более 40 типам камер контроля скорости, фотокомплексам и радарам, искусственным препятствиям. База пополняется регулярно. Поведение информатора настраивается.

Ночная съемка NAVITEL R700 GPS DUAL

Установлена высокочувствительная матрица SONY IMX307 (night vision) с повышенной четкостью при съемке в условиях плохого уровня освещения.

Вторая камера NAVITEL R700 GPS DUAL

Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. За обработку изображения отвечает MSTAR AIT8339.

Итоги по NAVITEL R700 GPS DUAL

NAVITEL R700 GPS DUAL – хорошо сбалансированный видеорегистратор с поддержкой Wi-Fi, GPS с выводом уведомлений по радарам и комплексам, а также двухканальной съемки. Высокая резкость роликов в дневное и ночное время, детальные настройки, возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля. Плюс годовая лицензия на навигационный софт с картами.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".