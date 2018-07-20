Обзор Navitel R200. Недорогой видеорегистратор с хорошим качеством съемки

2018-07-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Navitel R200; [230]
Важность выбора видеорегистратора понимает каждый из автолюбителей, но не все располагают достаточным бюджетом для покупки дорогих устройств. Есть ли возможность сэкономить и с какими проблемами может столкнутся покупатель недорогого видеорегистратора? Разберемся в ходе детального тестирования новинки Navitel R200. Эта модель поддерживает съемку в Full HD разрешении, оснащены G-сенсором и оптикой с углом обзора 140 градусов.

Navitel R200

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Navitel R200 обзор

Комплектация

Поставляется Navitel R200 в коробке из плотного картона со светлым оформлением. На боковой стенке приведена таблица с ключевыми характеристиками. Можно обратить внимание на бонус в виде годовой лицензии на Навител.Навигатор под три разные платформы включая Android.

Navitel R200

В комплекте покупатель получает крепление на лобовое стекло с вакуумной присоской, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен Navitel R200 в аккуратном корпусе из пластика с закругленными углами. Выглядит симпатично. Компактные габариты занимают ограниченное пространство на лобовом стекле, не отнимая полезную площадь обзора.

Navitel R200

По центру фронтальной стороны выведен объектив круглой формы, выступающий за пределы корпуса. Визуально видеорегистратор напоминает иконку приложения Instagram.

Navitel R200

В объективе задействована группа из стеклянных линз с углом обзора в 140 градусов. По периметру фронтальной стенки нанесены название устройства, логотип производителя и отметка по съемке в Full HD разрешении.

Navitel R200

На верхнем торце механическая кнопка включения и microUSB, используемый для подачи питания. Такое расположение позволит владельцу провести скрытый монтаж проводки под обшивкой. Тем более тут к этому располагает еще и запас по длине кабеля.

Navitel R200

Ставится и снимается видеорегистратор на крепление с вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение можно зафиксировать при помощи гайки.

Navitel R200

Изображение в Navitel R200 выводится на 2-дюймовый экран с разрешением 320 на 240 пикселей. Под экраном расположена группа из пяти механических кнопок с маркировкой.

Navitel R200

Разобраться с предназначением каждой из них будет не сложно, плюс в комплекте есть подробная инструкция на русском языке.

Navitel R200

Экран во время движения можно будет выключить, контролируя активность съемки при помощи пары светодиодных индикаторов в верхнем углу корпуса.

Navitel R200

На нижней грани слот под карту памяти форм-фактора microSD. Реализована поддержка накопителей объемом до 64 Гбайт. Рядом выведена скрытая кнопка перезагрузки и отверстие микрофона.

Настройка

Меню локализовано под российских пользователей. У нас были вопросы к использованному шрифту, кириллица растянута и выглядит хуже, чем шрифт с латиницей в этом же видеорегистраторе. Набор опций характерен, есть возможность изменения разрешения, длительности роликов. Активируется режим парковочной съемки, G-сенсор. Выставляются общие параметры работы системы.

Тесты

В Navitel R200 используется сенсор GC2023. Съемка ведется в разрешении Full HD. Кодек H.264, расширение MOV. Качество съемки выше, чем у одноклассников. Фиксируются номерные знаки, разметка, участники дорожного движения и пешеходы.

Резкость держится по всей площади кадра. Ролик продолжительностью 1 минуту занимает 100 Мб на карте памяти.

Итоги по Navitel R200

Navitel R200 при своей скромной стоимости предлагает хорошее качество съемки, аккуратный дизайн, качественную сборку и удобное крепление. Сбоев и проблем в ходе длительного теста выявлено не было.

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