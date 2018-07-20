Обзор Navitel R200. Недорогой видеорегистратор с хорошим качеством съемки

Важность выбора видеорегистратора понимает каждый из автолюбителей, но не все располагают достаточным бюджетом для покупки дорогих устройств. Есть ли возможность сэкономить и с какими проблемами может столкнутся покупатель недорогого видеорегистратора? Разберемся в ходе детального тестирования новинки Navitel R200. Эта модель поддерживает съемку в Full HD разрешении, оснащены G-сенсором и оптикой с углом обзора 140 градусов.
К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Navitel R200 обзор
КомплектацияПоставляется Navitel R200 в коробке из плотного картона со светлым оформлением. На боковой стенке приведена таблица с ключевыми характеристиками. Можно обратить внимание на бонус в виде годовой лицензии на Навител.Навигатор под три разные платформы включая Android.
В комплекте покупатель получает крепление на лобовое стекло с вакуумной присоской, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен Navitel R200 в аккуратном корпусе из пластика с закругленными углами. Выглядит симпатично. Компактные габариты занимают ограниченное пространство на лобовом стекле, не отнимая полезную площадь обзора.
По центру фронтальной стороны выведен объектив круглой формы, выступающий за пределы корпуса. Визуально видеорегистратор напоминает иконку приложения Instagram.
В объективе задействована группа из стеклянных линз с углом обзора в 140 градусов. По периметру фронтальной стенки нанесены название устройства, логотип производителя и отметка по съемке в Full HD разрешении.
На верхнем торце механическая кнопка включения и microUSB, используемый для подачи питания. Такое расположение позволит владельцу провести скрытый монтаж проводки под обшивкой. Тем более тут к этому располагает еще и запас по длине кабеля.
Ставится и снимается видеорегистратор на крепление с вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение можно зафиксировать при помощи гайки.
Изображение в Navitel R200 выводится на 2-дюймовый экран с разрешением 320 на 240 пикселей. Под экраном расположена группа из пяти механических кнопок с маркировкой.
Разобраться с предназначением каждой из них будет не сложно, плюс в комплекте есть подробная инструкция на русском языке.
Экран во время движения можно будет выключить, контролируя активность съемки при помощи пары светодиодных индикаторов в верхнем углу корпуса.
На нижней грани слот под карту памяти форм-фактора microSD. Реализована поддержка накопителей объемом до 64 Гбайт. Рядом выведена скрытая кнопка перезагрузки и отверстие микрофона.