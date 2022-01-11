Обзор Navitel R450 NV. Недорогой видеорегистратор с улучшенной ночной съемкой

Тестируемый сегодня видеорегистратор Navitel R450 NV оснащен высокочувствительной матрицей с улучшенным качеством съемки в условиях низкого освещения. Представлен он был в конце прошлого года и как с целым рядом других моделей, владелец получает в комплекте лицензионный код на навигационную программу Navitel Navigator для носимых устройств.

Комплектация

Согласно данным сервиса Яндекс.Маркет его стоимость составляет 4 490 рублей.Упакован в коробку из плотного картона с информацией по характеристикам и особенностям работы. Комплект, помимо озвученной выше карточки с индивидуальным лицензионным кодом, включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, брелок с картридером, руководство пользователя, гарантийный талон и салфетку из микрофибры.

Navitel R450 NV обзор

Внешний вид

Традиционная форма корпуса из черного пластика. Общие габариты у видеорегистратора и отсутствие броских элементов дают преимущество в виде неприметности.

Для фиксации на стекле используется вакуумная присоска с поворотной ножкой. Снимается и ставится сдвигом.

Расположенный на верхнем торце разъем miniUSB, задействуемый для подачи питания упрощает организацию скрытого монтажа в салоне автомобиля.

На этой же грани выход под вторую камеру. Она в комплект не входит, опционально можно будет приобрести самому владельцу.

Для хранения и беспрерывной записи Navitel R450 NV использует карту памяти формата microSD. Тесты велись с накопителем объемом 128 Гбайт.

Вывод изображения с интерфейсом, потоковое изображение с камеры и просмотр роликов идет через дисплей с диагональю 2.35 дюймов. Это IPS-матрица с хорошей читаемостью под разными углами наклона.

На правой рамке группа механических кнопок, отвечающих за управление системой. В целом же, по опыту тестов, регистратор не требует к себе внимания после установки. Включается и выключается автоматически вместе с поворотом ключа в замке зажигания.

Оснащен суперконденсатором, не подверженным износу и вздвуванию под лучами солнца и во время морозов. Его заряда достаточно для аварийного завершения съемки.

Настройки

Набор опций настроек приведен общим списком. Интерфейс локализован по умолчанию под русскоязычных пользователей.

Изменение параметров съемки. Дополнительные настройки системы.

Тесты

Дневная съемка Navitel R450 NV

Ночная съемка Navitel R450 NV

Итоги

Датчик удара. G-сенсор. Автоматическое отключение экрана.Работает на базе процессора GP6248 с матрицей GC2053 Night Vision. Запись ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора 130 градусов.Номерные знаки читаемы. Резкость держится по всей площади кадра.Navitel R450 NV – недорогой видеорегистартор с высоким качеством снимаемых роликов. Суперконденсатор, детальные настройки, поддержка емких карт памяти, поворотное крепление, компактные габариты, комплектная лицензия на навигационный софт. Проблем и сбоев выявлено не было.