Обзор Navitel R450 NV. Недорогой видеорегистратор с улучшенной ночной съемкой

Тестируемый сегодня видеорегистратор Navitel R450 NV оснащен высокочувствительной матрицей с улучшенным качеством съемки в условиях низкого освещения. Представлен он был в конце прошлого года и как с целым рядом других моделей, владелец получает в комплекте лицензионный код на навигационную программу Navitel Navigator для носимых устройств.

Navitel R450 NV

Согласно данным сервиса Яндекс.Маркет его стоимость составляет 4 490 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с информацией по характеристикам и особенностям работы. Комплект, помимо озвученной выше карточки с индивидуальным лицензионным кодом, включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, брелок с картридером, руководство пользователя, гарантийный талон и салфетку из микрофибры.

Navitel R450 NV

Navitel R450 NV обзор

Внешний вид

Традиционная форма корпуса из черного пластика. Общие габариты у видеорегистратора и отсутствие броских элементов дают преимущество в виде неприметности.

Navitel R450 NV

Для фиксации на стекле используется вакуумная присоска с поворотной ножкой. Снимается и ставится сдвигом.

Navitel R450 NV

Расположенный на верхнем торце разъем miniUSB, задействуемый для подачи питания упрощает организацию скрытого монтажа в салоне автомобиля.

Navitel R450 NV

На этой же грани выход под вторую камеру. Она в комплект не входит, опционально можно будет приобрести самому владельцу.

Navitel R450 NV

Для хранения и беспрерывной записи Navitel R450 NV использует карту памяти формата microSD. Тесты велись с накопителем объемом 128 Гбайт.

Navitel R450 NV

Вывод изображения с интерфейсом, потоковое изображение с камеры и просмотр роликов идет через дисплей с диагональю 2.35 дюймов. Это IPS-матрица с хорошей читаемостью под разными углами наклона.

Navitel R450 NV

На правой рамке группа механических кнопок, отвечающих за управление системой. В целом же, по опыту тестов, регистратор не требует к себе внимания после установки. Включается и выключается автоматически вместе с поворотом ключа в замке зажигания.

Navitel R450 NV

Оснащен суперконденсатором, не подверженным износу и вздвуванию под лучами солнца и во время морозов. Его заряда достаточно для аварийного завершения съемки.

Navitel R450 NV

Настройки

Набор опций настроек приведен общим списком. Интерфейс локализован по умолчанию под русскоязычных пользователей.

Navitel R450 NV

Изменение параметров съемки. Дополнительные настройки системы.

Navitel R450 NV

Датчик удара. G-сенсор. Автоматическое отключение экрана.

Тесты

Работает на базе процессора GP6248 с матрицей GC2053 Night Vision. Запись ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора 130 градусов.

Дневная съемка Navitel R450 NV

Номерные знаки читаемы. Резкость держится по всей площади кадра.

Ночная съемка Navitel R450 NV

Итоги

Navitel R450 NV – недорогой видеорегистартор с высоким качеством снимаемых роликов. Суперконденсатор, детальные настройки, поддержка емких карт памяти, поворотное крепление, компактные габариты, комплектная лицензия на навигационный софт. Проблем и сбоев выявлено не было.
Комментарии и отзывы Navitel R450 NV
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