Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешением съемки. Обзор Navitel R480 2K

Сегодня мы рассмотрим продвинутый видеорегистратор Navitel R480 2K с поддержкой двухканальной съемки с высокой разрешающей способностью. Новинка оснащена светочувствительной матрицей SONY STARVIS, 2-дюймовым IPS-дисплеем, а также быстросъемным магнитным креплением со сквозным питанием.

Комплектация

Упакован из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, адаптер питания, внешнюю камеру и кабель для ее подключения, две пластины на лобовое стекло для упрощенного снятия крепления, руководство пользователя, гарантийный талон. Также в комплект входит ключ для навигационной программы Навител Навигатор, включающей карты 45 стран.

Внешний вид

Крепление на лобовом стекле фиксируется при помощи двухстороннего скотча. Это блок, на верхней грани которого находятся разъемы для подключения питающего кабеля и интерфейсного от второй камеры.

Такое исполнение упрощает аккуратный монтаж в салоне автомобиля со скрытым подводом кабеля. Длина комплектного кабеля питания составляет здесь 3 метра, кабель подключения второй камеры длиной 5 метров. Этого будет достаточно для автомобилей с разным типом кузова.

При этом в качестве питающего разъема выбран USB-C, проще подключать и сам разъем меньше подвержен износу. Питание на устройство подается сквозным способом.

Сам видеорегистратор соединяется с помощью магнитов, съем и установка быстрые. Форма исполнения позволит установить его в верхней зоне лобового стекла, не ограничивая полезную площадь обзора.

На стороне водителя находится 2-дюймовый дисплей, справа от которого выведены механические кнопки управления.

Это IPS-матрица, обеспечивающая хорошую читаемость под разными углами наклона и при разном уровне освещения.

Слева разъем USB-C и слот для карты памяти. Тестирование Navitel R480 2K вели с картой памяти объемом 128 Гбайт.

На стороне дороги выступающий над корпусом объектив, оптическая группа которого собрана из стеклянных линз. Угол обзора 160 градусов.

Комплектуется видеорегистратор внешней камерой со съемным интерфейсным кабелем. Выполнена она в виде тубуса с поворотной ножкой.

Настройки

Важно отметить, что защиты от воды у нее нет, поэтому устанавливать можно только внутри салона автомобиля. Угол ее обзора 136 градусов.Интерфейс на русском языке. Представлен в виде списка опций с выбором разрешения съемки, режимом работы микрофона и режимом парковки, включением или отключением датчика удара.

Просмотр отснятых файлов, удаление и защита от перезаписи.

Тесты

Дневная съемка Navitel R480 2K

Ночная съемка Navitel R480 2K

Итоги

Общие настройки системы.Установлена светочувствительная матрица SONY IMX335 STARVIS с разрешением съемки 2560х1440 пикселей без интерполяции.Вторая камера с разрешением Full HD. Длина роликов 1 минута. Одновременно пишет с двух каналов в расширении MOV.Снимаемые ролики отличает высокая детализация. Номерные знаки хорошо читаемы в городском потоке и при движении на трассе. С официального сайта доступен для загрузки фирменный плеер, отображающий дополнительные данные с датчика ускорения и удара.Navitel R480 2K – видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки в высоком разрешении. Быстросъемное магнитное крепление, возможность аккуратного монтажа, высокое качество исполнения, поддержка емких накопителей и бонусный код на навигационный софт.