Обзор Navitel RS2 Duo. Видеорегистратор для такси и служебного транспорта

Появление таких сервисов как Яндекс.Такси и UBER позволило зарабатывать извозом не только профессиональным водителям, но и подвозить пассажиров в качестве дополнительного заработка в свободное время. Не лишним будет подстраховать себя от противоправным действий со стороны клиентов и провокаций. Эффективным решением является постоянная видеосъемка происходящего в салоне, видеозапись будет являться доказательством невиновности, а сам факт ее проведения заставит задуматься пассажира о самой возможности совершения таких действий.
С этой задачей справляется изучаемый сегодня Navitel RS2 Duo, доступный за 8 тысяч рублей.
Комплектация
Комплект включает зарядное устройство, крепление на лобовое стекло, USB-кабель, код для активации Навител.Навигатор на Android, сменную пластину с двухсторонним скотчем, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением устройства и данными по его характеристикам.
Внешний вид
Для крепления на лобовом стекле используется площадка со сквозной подачей питания. Используется 3М-скотч.
Состоит крепежный элемент из двух пластин, соединенных при помощи шарнира, позволяя менять угол наклона видеорегистратора.
Устройство соединяется при помощи магнитов. Съем и установка быстрые.
Кабель питания подключается в основание крепежа. В салоне автомобиля можно будет организовать скрытый монтаж. Длина кабеля позволит это сделать.
Выполнен Navitel RS2 Duo в компактном корпусе. Установленным на лобовом стекле не привлекает к себе внимание и не ограничивает обзор.
На лицевую сторону направлена одна из двух камер. Угол ее обзора 136 градусов. Оптическая схема собрана из стеклянных линз.
Вторая камера направлена в салон автомобиля. Угол обзора у нее 143 градуса. Захватывает весь салон, включая и задний ряд сидений.
Над блоком камеры выведен блок с ИК-диодами. Они активируются автоматически при слабом уровне освещения в салоне, сохраняя информативность и при эксплуатации во время движения ночью.
Контролировать съемку с двух камер и взаимодействовать с интерфейсом можно через цветной дисплей, направленный в сторону водителя.
Запись устройство ведет на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с картой объемом 128 Гбайт.
Управляется при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням. В комплекте есть подробная инструкция с описанием ключевых сценариев.
Настройки
Меню на русском языке. Ведется управление параметрами видеосъемки.
Общие настройки системы.
Тесты
Построен Navitel RS2 Duo на базе платформы Novatek NTK96675. В двух камерах используется высокочувствительная матрица SONY STARVIS Night Vision.
Дневная съемка Navitel RS2 Duo
Ночная съемка Navitel RS2 Duo
Оба канала пишутся в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.
Вторая камера Navitel RS2 Duo
Итоги
Navitel RS2 Duo – видеорегистратор с двухканальной съемкой, ведущий беспрерывную съемку происходящего в салоне автомобиля и на дороге. Магнитное крепление, высокая резкость снимаемых видео на двух каналах, ИК-подсветка для ночной съемки салона, детальные настройки, возможность скрытого монтажа, поддержка емких карт памяти.Navitel RS2 Duo
получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".