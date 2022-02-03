Обзор Navitel RS2 Duo. Видеорегистратор для такси и служебного транспорта

Появление таких сервисов как Яндекс.Такси и UBER позволило зарабатывать извозом не только профессиональным водителям, но и подвозить пассажиров в качестве дополнительного заработка в свободное время. Не лишним будет подстраховать себя от противоправным действий со стороны клиентов и провокаций. Эффективным решением является постоянная видеосъемка происходящего в салоне, видеозапись будет являться доказательством невиновности, а сам факт ее проведения заставит задуматься пассажира о самой возможности совершения таких действий.

Navitel RS2 Duo

С этой задачей справляется изучаемый сегодня Navitel RS2 Duo, доступный за 8 тысяч рублей.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство, крепление на лобовое стекло, USB-кабель, код для активации Навител.Навигатор на Android, сменную пластину с двухсторонним скотчем, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением устройства и данными по его характеристикам.

Navitel RS2 Duo

Внешний вид

Для крепления на лобовом стекле используется площадка со сквозной подачей питания. Используется 3М-скотч.

Navitel RS2 Duo

Состоит крепежный элемент из двух пластин, соединенных при помощи шарнира, позволяя менять угол наклона видеорегистратора.

Navitel RS2 Duo

Устройство соединяется при помощи магнитов. Съем и установка быстрые.

Navitel RS2 Duo

Кабель питания подключается в основание крепежа. В салоне автомобиля можно будет организовать скрытый монтаж. Длина кабеля позволит это сделать.

Navitel RS2 Duo

Выполнен Navitel RS2 Duo в компактном корпусе. Установленным на лобовом стекле не привлекает к себе внимание и не ограничивает обзор.

Navitel RS2 Duo

На лицевую сторону направлена одна из двух камер. Угол ее обзора 136 градусов. Оптическая схема собрана из стеклянных линз.

Navitel RS2 Duo

Вторая камера направлена в салон автомобиля. Угол обзора у нее 143 градуса. Захватывает весь салон, включая и задний ряд сидений.

Navitel RS2 Duo

Над блоком камеры выведен блок с ИК-диодами. Они активируются автоматически при слабом уровне освещения в салоне, сохраняя информативность и при эксплуатации во время движения ночью.

Navitel RS2 Duo

Контролировать съемку с двух камер и взаимодействовать с интерфейсом можно через цветной дисплей, направленный в сторону водителя.

Navitel RS2 Duo

Запись устройство ведет на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с картой объемом 128 Гбайт.

Navitel RS2 Duo

Управляется при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням. В комплекте есть подробная инструкция с описанием ключевых сценариев.

Настройки

Navitel RS2 Duo

Меню на русском языке. Ведется управление параметрами видеосъемки.

Navitel RS2 Duo

Общие настройки системы.

Navitel RS2 Duo

Тесты

Построен Navitel RS2 Duo на базе платформы Novatek NTK96675. В двух камерах используется высокочувствительная матрица SONY STARVIS Night Vision.

Дневная съемка Navitel RS2 Duo

Ночная съемка Navitel RS2 Duo

Оба канала пишутся в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Вторая камера Navitel RS2 Duo

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorNavitel RS2 Duo – видеорегистратор с двухканальной съемкой, ведущий беспрерывную съемку происходящего в салоне автомобиля и на дороге. Магнитное крепление, высокая резкость снимаемых видео на двух каналах, ИК-подсветка для ночной съемки салона, детальные настройки, возможность скрытого монтажа, поддержка емких карт памяти.
Navitel RS2 Duo получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Navitel RS2 Duo
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