Обзор Navitel RS2 Duo. Видеорегистратор для такси и служебного транспорта

Появление таких сервисов как Яндекс.Такси и UBER позволило зарабатывать извозом не только профессиональным водителям, но и подвозить пассажиров в качестве дополнительного заработка в свободное время. Не лишним будет подстраховать себя от противоправным действий со стороны клиентов и провокаций. Эффективным решением является постоянная видеосъемка происходящего в салоне, видеозапись будет являться доказательством невиновности, а сам факт ее проведения заставит задуматься пассажира о самой возможности совершения таких действий.

Комплектация

С этой задачей справляется изучаемый сегодня Navitel RS2 Duo, доступный за 8 тысяч рублей.Комплект включает зарядное устройство, крепление на лобовое стекло, USB-кабель, код для активации Навител.Навигатор на Android, сменную пластину с двухсторонним скотчем, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением устройства и данными по его характеристикам.

Внешний вид

Для крепления на лобовом стекле используется площадка со сквозной подачей питания. Используется 3М-скотч.

Состоит крепежный элемент из двух пластин, соединенных при помощи шарнира, позволяя менять угол наклона видеорегистратора.

Устройство соединяется при помощи магнитов. Съем и установка быстрые.

Кабель питания подключается в основание крепежа. В салоне автомобиля можно будет организовать скрытый монтаж. Длина кабеля позволит это сделать.

Выполнен Navitel RS2 Duo в компактном корпусе. Установленным на лобовом стекле не привлекает к себе внимание и не ограничивает обзор.

На лицевую сторону направлена одна из двух камер. Угол ее обзора 136 градусов. Оптическая схема собрана из стеклянных линз.

Вторая камера направлена в салон автомобиля. Угол обзора у нее 143 градуса. Захватывает весь салон, включая и задний ряд сидений.

Над блоком камеры выведен блок с ИК-диодами. Они активируются автоматически при слабом уровне освещения в салоне, сохраняя информативность и при эксплуатации во время движения ночью.

Контролировать съемку с двух камер и взаимодействовать с интерфейсом можно через цветной дисплей, направленный в сторону водителя.

Запись устройство ведет на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с картой объемом 128 Гбайт.

Настройки

Управляется при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням. В комплекте есть подробная инструкция с описанием ключевых сценариев.

Меню на русском языке. Ведется управление параметрами видеосъемки.

Общие настройки системы.

Тесты

Дневная съемка Navitel RS2 Duo

Ночная съемка Navitel RS2 Duo

Вторая камера Navitel RS2 Duo

Итоги

Построен Navitel RS2 Duo на базе платформы Novatek NTK96675. В двух камерах используется высокочувствительная матрица SONY STARVIS Night Vision.Оба канала пишутся в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.Navitel RS2 Duo – видеорегистратор с двухканальной съемкой, ведущий беспрерывную съемку происходящего в салоне автомобиля и на дороге. Магнитное крепление, высокая резкость снимаемых видео на двух каналах, ИК-подсветка для ночной съемки салона, детальные настройки, возможность скрытого монтажа, поддержка емких карт памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".