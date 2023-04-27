Обзор Neoline G-Tech X28. Двухканальный видеорегистратор зеркало с сенсорным IPS

Видеорегистраторы в формате накладки на салонное зеркало дают сразу ряд преимуществ в сравнении с привычным исполнением. Это неприметность со стороны улицы и возможность оставлять его на время длительной парковки, отсутствие свисающих проводов в видимой части салона, свободное пространство лобового стекла. А изучаемый сегодня Neoline G-Tech X28 с поддержкой двухканальной съемки вдобавок помогает во время парковки, выводя изображение с разметкой при движении задним ходом. От аналогов новинка компании также отличается большим 10-дюймовым экраном на всю площадь накладки. Вдобавок дисплей – сенсорный и выполнен на базе IPS-матрицы с качественной цветопередачей и широкими углами обзора. Также присутствует полезная возможность выдвинуть камеру из накладки чуть вбок, что позволяет исключить задевание даже самого широкого зеркала автомобиля.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с традиционным оформлением. На гранях коробки приведены данные по техническим характеристикам и особенностям исполнения.

Neoline G-Tech X28 обзор

Внешний вид

Комплект включает набор крепежа, адаптер питания в прикуриватель, внешнюю камеру с кабелем подключением, руководство пользователя и гарантийный талон.Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Фиксация в салоне автомобиля ведется на салонное зеркало, прижимая его с помощью пары резиновых скоб. Процесс установки не сложен, провести его можно будет самостоятельно.

Подходит под зеркала с разной шириной за счет выдвижного блока с объективом, положение которого владелец установит индивидуально. Зафиксированным не дребезжит и не смещается.

Разъемы сосредоточены на верхней грани. Тут разъем miniUSB, используемый для подачи питания, AV вход для подключения внешней камеры и слот для карты памяти формата microSD. Видеорегистартор поддерживает установку емких накопителей.

Такое расположение разъемов и запас по длине кабелей комплектного адаптера питания и подключения второй камеры, позволят скрытно проложить всю проводку под обшивкой. У питающего длина – 3 метра, у интерфейсного – 5 метров.

Внешняя камера у Neoline G-Tech X28 выполнена в защищенном корпусе. Устанавливается в салоне на заднем стекле или в районе номерного знака. Второй вариант даст лучший обзор и качество изображения, но нужно будет поддерживать чистоту объектива. Для того чтобы работал автоматический перевод изображения на вторую камеру с разметкой необходимо подключить отдельную ветку с красной оплеткой к питанию фонаря заднего хода.

Лицевую панель видеорегистратора занимает ровный зеркальный элемент под которым находится 10-дюймовый, полностью сенсорный дисплей с IPS-матрицей, занимающий около 90% площади. На экране можно совмещать изображение с двух камер или только одной. Управление сенсорное.

Настройки

Аппарат оснащен суперконденсатором, что гарантирует стабильное включение и работу как на морозе, так и при длительном пребывании под прямыми солнечными лучами.Меню на русском языке представлено списком опций настроек. Меняются разрешение съемки, длительность циклов, интервальная запись, яркость и экспозиция.

Включение и выключение датчика движения, микрофона, режима парковки. Выбирается штамп записи, уровень чувствительности G-сенсора.

Ведется настройка задней камеры. Задается автоматическое отключение дисплея.

Тесты

Дневная съемка Neoline G-Tech X28

Ночная съемка Neoline G-Tech X28

Вторая камера Neoline G-Tech X28

Итоги

Выставляются общие настройки системы.Работает Neoline G-Tech X28 на базе платформы с процессором Jeili 5701 с матрицей GC2053. Оба канала пишет в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду.Neoline G-Tech X28 – видеорегистартор в формате накладки на салонное зеркало с поддержкой двухканальной съемки с высокой детализацией и большим 10-дюймовым экраном с сенсорным управлением. Стеклянная оптика с широким углом обзора, парковочная камера в защищенном корпусе, широкий IPS-дисплей, поддержка емких накопителей, суперконденсатор делают данное устройство отличным выбором, если вы подыскиваете себе регистратор в подобном форм-факторе.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".