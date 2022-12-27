Обзор Neoline G-Tech X36. Видеорегистратор с GPS-информатором

Neoline в очередной раз решил задать тренды среди производителей регистраторов. На этот раз компания стала первой, кто предложил симметричный разъем USB Type-C среди регистраторов бюджетного и среднего ценового сегмента. Казалось бы, что здесь особенного? Однако работники сервисов знают, как владельцы регистраторов любят вставлять вверх ногами штекеры miniUSB и microUSB и ломать разъем питания. Neoline выпустил целую линейку регистраторов, в которых как ни крути штекер – не ошибешься. А значит и надежность устройства значительно возрастает.

Комплектация

Внешний вид

Конечно, у представителей серии X3X хватает и других достоинств. В нее входят три модели: G-Tech X32 (базовая версия), G-Tech X34 (герой нашего обзора – с Wi-Fi) и G-Tech X36 (вместо Wi-Fi – фирменный GPS-информатор). Цена может варьироваться в зависимости от акций, на момент написания материала G-Tech X32 стоит 4 200 рублей, X34 – 5 490 рублей и X36 – 7 990 рублей. При этом модели запросто выигрываю у ближайших конкурентов.Все три устройства объединяет ряд одинаковых особенностей. Это быстросъемное магнитное крепление с разъемом питания, морозостойкий суперконденсатор, фирменное предупреждение об остановке съемки при проблемах с картой памяти и… Конечно же самое главное – качество съемки как у моделей в 1,5 раза дороже. Но обо всем по порядку.Коробка из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по техническим характеристикам. Комплект его включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.Для установки на лобовом стекле используется компактная площадка с GPS-антенной и сквозным подключением. То есть кабель питания включается в крепление, а не в корпус регистратора – за счет чего камеру можно быстро снимать-устанавливать. Способствует этому и магнитное крепление – никаких винтов и защелок.

Фиксируется площадка на стекле при помощи двухстороннего скотча. Такой подход отлично показывает себя при эксплуатации в зимнее время, не отклеиваясь во время морозов, не будет проблем и в летнее время.

Питание подается через симметричный разъем USB Type-C – это удобнее и практичнее, чем microUSB и miniUSB. Ведь штекер невозможно вставить неправильно и сломать порт.

Находится разъем в основании крепежа, что в паре с внушительной 3-метровой длиной кабеля комплектного адаптера питания даст возможность без проблем организовать скрытую укладку под обшивкой.Условия переменчивого климата в России учтены и в техническом исполнении, здесь вместо аккумулятора используется суперконденсатор, не подверженный вздутию и возгоранию. Почему это важно? В большинстве регистраторов до сих пор установлены литиевые батареи, которые часто выходят из строя в мороз и жару, а также при перепадах температур (прогрев салона после холодной ночи). Если же аккумулятор «умер», то любое выключение для регистратора будет выглядеть как если бы вы выключали компьютер резким выдергиванием штекера из розетки. В случае с камерой вы гарантированно не сохраните текущее видео.

Корпус видеорегистратора Neoline G-Tech X36 выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. По внешнему исполнению напоминает экшен-камеру.На его лицевую сторону направлен объектив, оптическая группа которого состоит из стеклянных линз с углом обзора 150 градусов. Дизайнерское и практичное решение – козырьки снизу и сверху, они защищают объектив от повреждения, если камера упадет на пол или даже дорогу.

Настройки

Слева слот для карты памяти формата microSD. Видеорегистратор поддерживает накопители объемом до 256 Гбайт.Управляется при помощи группы механических кнопок, расположенных справа от экрана. Взаимодействие с интерфейсом интуитивно понятное.Устройство оснащено 2-дюймовым цветным IPS-дисплеем, обеспечивающим хорошую информативность при эксплуатации в дневное и ночное время. Все же чаще производители ограничиваются тусклыми TFT-дисплеями с узкими углами обзора.

Настройки разбиты на два раздела. Это общие с параметрами видеосъемки, включающие управление G-сенсором, датчиком парковки и установкой номерного знака.

Второй раздел отвечает за изменение работы вывода предупреждений по камерам. Здесь выставляются скоростные лимиты, отключаются отдельные типы комплексов.

Тесты

Перед началом эксплуатации провели обновление базы радаров, выпускает их производитель еженедельно, поддерживая актуальность. Включает она различные разные виды камер, среди них есть системы контроля выделенной полосы, стоп-линии и другие.

На экран Neoline G-Tech X36 выводятся предупреждения по стационарным камерам и все данные дублируются звуковыми и голосовыми подсказками на русском языке. Важно отметить, что здесь используется ровно тот же GPS-информатор, что и во флагманских гибридах и радар-детекторах Neoline. База содержит около 130 000 объектов по всему миру – помимо России, например, в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, странах ЕС, СНГ, Израиле, на Ближнем Востоке, в США.

Дневная съемка Neoline G-Tech X36

Ночная съемка Neoline G-Tech X36

Итоги

При приближении к камерам выводятся данные по типу комплекса, расстоянию до места расположения, а также данные по разрешенной скорости на участке контроля. Наполнение полное, включает и системы, которые были установлены в Казани в конце осени текущего года.Оснащен Neoline G-Tech X36 платформой с процессором MStar8336 и матрицей GC2053. Съемку ведет в разрешении Full HD. Фиксирует мелкие детали, номера автомобилей разборчивы при разном уровне освещения.Neoline G-Tech X36 – видеорегистратор с GPS-информатором, позволяющий в условиях мегаполиса отказаться от отдельной установки радар-детектора. Среди основных плюсов отметим компактный формат исполнения, высокое качество сборки, быстросъемное магнитное крепление с симметричным разъемом Type-C, морозостойкий суперконденсатор, возможность скрытого монтажа, еженедельное обновление базы камеры, детализированную съемку и поддержку емких карт памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".