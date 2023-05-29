Обзор Neoline G-Tech X63. Лучший видеорегистратор для такси…

С появлением таких сервисов как Яндекс.Такси и UBER дало возможность рассматривать эту сферу как основную сферу для работы, так и в качестве подработки. Но вместе с этим все чаще появляются ролики и новости в которых возникают конфликты между водителем и пассажирам, изучаемый же сегодня видеорегистартор Neoline G-Tech X63 помимо круговой съемки происходящего на дороге, фиксирует и все что происходит в салоне автомобиля. Такая видеозапись позволит надежно подстраховаться от неадекватного поведения пассажира и последующих проблем с административным или уголовным преследованием. Помимо такси съемка салона будет актуальна в служебном транспорте, автобусах и грузовиках.

Комплектация

Комплект включает внешнюю камеру с кабелем подключения, адаптер питания, крепление на лобовое стекло, фиксаторы для кабеля, набор крепежа, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона в традиционном исполнении с подробной информацией по техническим характеристикам.

Neoline G-Tech X63 обзор

Внешний вид

Выполнен основной блок в корпусе прямоугольной формы из пластика черного цвета. Внешний вид лаконичный, качество сборки высокое.

Для установки на лобовом стекле используется площадка со сквозной подачей питания и магнитным креплением. Снимается и ставится быстро. При этом во время движения надежно зафиксирован, не дребезжит.

К корпусу подключаются два кабеля, один питающий, второй от внешней камеры. Все кабели здесь с большим запасом по длине, позволяя спрятать под обшивкой, организовав скрытый монтаж в автомобилях с разным типом кузова.

Комплектная внешняя камера выполнена в корпусе из пластика. Из ее особенностей отметим использование стеклянной оптики с широким углом в 140 градусов и диафрагмой F/1.8. Это должно заметно поднять качество записи и детализацию с нее. Отдельно производитель не отмечает наличие защиты от воды и грязи, поэтому устанавливать необходимо внутри салона, например, на заднем стекле.

На лицевую сторону Neoline G-Tech X63 направлен объектив с регулируемым положением. Здесь также используется группа из стеклянных линз, угол обзора 140 градусов.

На стороне водителя цветной дисплей, с помощью которого можно контролировать изображение с трех камер в разном сочетании, переключаясь межу ними с помощью кнопок.

Настройки

Это IPS-матрица с высокой точностью. Изображение хорошо читается под разным наклоном и в разное время суток.Рядом с ним камера направленная в салон автомобиля с углом обзора 120 градусов. По краям от нее распределены четыре ИК-диода, автоматически включаемые при низком уровне освещения.Запись со всех трех камер видеорегистратор ведет на карту памяти формата microSD, включая возможность установки накопителей с объемом 256 Гбайт. Расположен слот под защитной заглушкой, исключая риск случайного извлечения.Интерфейс Neoline G-Tech X63 полностью русифицирован. Главный экран представлен набором разделов в виде иконок: настройки видео, форматирование, запись звука, видеокодек, настройки, воспроизведение и версия программного обеспечения.

Меняется разрешение съемки и длительность циклов. Включаются WDR, датчик удара. Меняется вручную экспозиция.

Несколько вариантов видеокодека.

Тесты

Дневная съемка Neoline G-Tech X63

Ночная запись Neoline G-Tech X63

Вторая камера Neoline G-Tech X63

Салонная камера Neoline G-Tech X63

Итоги

Изменение штампа записи, часового пояса, автоматического выключения и GPS.Neoline G-Tech X63 оснащен процессором Novatek 96670, поддерживающим съемку: с основного канала в разрешении Quad HD (2560x1440 пикселей) и Full HD с двух дополнительных.Отметим высокую детализацию и четкость снимаемых роликов. Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Система поддерживает WDR. Отдельно отметим модуль GPS, который в данной модели используется для фиксации маршрута и скорости.Пример с камеры направленной в салон автомобиля приведем в ночное время, на ней можно видеть работу ИК-подсветки.Neoline G-Tech X63 – трехканальный видеорегистратор с высокой детализацией снимаемых видео. Быстросъемное магнитное крепление, информативный дисплей, высокое разрешение съемки на всех трех каналах, поддержка емких карт памяти, суперконденсатор, детальные настройки, GPS. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".