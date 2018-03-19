Обзор экшн-камеры Nikon KeyMission 170. Защищенный корпус со съемкой в 4K

2018-03-19, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Nikon KeyMission 170; [319]
В основном все знают компанию Nikon как производителя зеркальных камер. Но с недавнего времени они начали заниматься выпуском и экшн-камер. В их арсенале уже имеется целых три модели: KeyMission 80, KeyMission 170 и KeyMission 360. Они отличаются друг от друга углом обзора в 80, 170 и 360 градусов, о чем и свидетельствует номер модели. Сегодня же мы поговорим о KeyMission 170.

Nikon KeyMission 170

Комплектация

KeyMission 170 поставляется в небольшой картонной коробке. Вместе с камерой в комплект поставки входит инструкция, пульт ДУ, дополнительная защитная линза, шнур Micro-USB и блок питания. Также в комплектации должен быть опорный переходник AA-1B, опорное крепление AA-2, опорное крепление изогнутое AA-3, которые отсутствуют конкретно в нашем тестировании.

Nikon KeyMission 170

Внешний вид

Обычно экшн-камеры не имеют влагозащиты, и для съемки в воде необходим специальный кейс. Nikon пошли своей дорогой и сделали корпус KeyMission 170 не только влагозащищенным, но и ударопрочным. Поэтому ее можно ронять с высоты до 2 метров и погружать в воду до 10 метров. Корпус сделан из пластика с небольшими металлическими элементами. Сборка не вызывает вопросов — все элементы подогнаны идеально, люфты отсутствуют.

Nikon KeyMission 170

Единственный минус конструкции - это сильно выпирающая линза, которая может повредиться при неудачном падении.

Nikon KeyMission 170

На верхней грани находятся две отдельные клавиши для записи фото и видео. Очень удачное решение.

Nikon KeyMission 170

Небольшой экран в 1,5 дюйма имеет защиту из пластика. С одной стороны, он не треснет при сильном падении, но с другой - будет легче царапаться, чем стекло. Управление по меню осуществляется при помощи трех кнопок: «вверх», «вниз» и «ок».

Nikon KeyMission 170

Справа находится защитный отсек с аккумулятором, разъемом под MicroSD и micro-HDMI. Для того чтобы его открыть, необходимо отдернуть целых два рычажка.

Nikon KeyMission 170

Снизу расположилась стандартная резьба под штатив.

Nikon KeyMission 170

Управление

Несмотря на наличие всего трех кнопок для перемещения по меню, возможности настроек весьма обширны. Прямо с камеры можно выбрать режимы съемки, качество записи видео, параметры съемки, просматривать отснятые материалы и многое другое.

Nikon KeyMission 170

Подключение к смартфону через приложение SnapBridge

Большим преимуществом KeyMission 170 является возможность подключения смартфона с помощью приложения SnapBridge. Для этого необходимо скачать его в Play Market или AppStore. Приложение позволяет использовать смартфон как второй дисплей, а также сразу скачивать отснятый материал на устройство.

Тестирование

KeyMission 170 имеет объектив NIKKOR с постоянной диафрагмой f/2,8 и углом обзора в 170 градусов. На камере можно выбрать разрешение в 3840×2160, 30 кадров/сек, 1920×1080 30 кадров/сек, 30,1920×1080 60 кадров/сек и 1280×720 30 кадров/сек.

Дневная съемка. FullHD 60 кадров/сек. KeyMission 170

Это наиболее распространенный формат съемки, позволяющий снимать видео около часа при выключенном Wi-Fi.

Ночная съемка. FullHD 60 кадров/сек. KeyMission 170.

Относительно большинства экшн-камер, видео выходит менее шумным за счет большей матрицы.

Дневная съемка. 4K 30 кадров/сек. KeyMission 170

Ночная съемка. 4K 30 кадров/сек. KeyMission 170

За время тестирования было замечено, что одного аккумулятора хватает максимум на час съемки видео или на снятие около 250 кадров. Поэтому стоит задуматься о покупке дополнительного аккумулятора.

Nikon KeyMission 170

Теперь поговорим про фото. Чтобы сделать кадр на KeyMission 170, достаточно нажать на отдельную кнопку. Весьма удобно. Все снимки делались в режиме навел — сфотографировал. При этом смазанные кадры получались редко.

Nikon KeyMission 170

Еще одним плюсом камеры является пульт ДУ. Он позволяет вести управление экшн-камерой на расстоянии и тем самым расширяет творческие возможности.

Nikon KeyMission 170

Итоги

Nikon KeyMission 170 показала себя достойной альтернативой большинству экшн-камер на рынке. К ее плюсам можно отнести хорошее качество видеозаписи, отличную сборку, богатую комплектацию и ударопрочный корпус. Особенно хочется отметить приложение SnapBridge, позволяющее управлять камерой со смартфона, а также в скачивать на него фото-, видеоматериалы в полевых условиях. Из минусов стоит отметить только слабый аккумулятор.

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