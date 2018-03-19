Обзор экшн-камеры Nikon KeyMission 170. Защищенный корпус со съемкой в 4K

В основном все знают компанию Nikon как производителя зеркальных камер. Но с недавнего времени они начали заниматься выпуском и экшн-камер. В их арсенале уже имеется целых три модели: KeyMission 80, KeyMission 170 и KeyMission 360. Они отличаются друг от друга углом обзора в 80, 170 и 360 градусов, о чем и свидетельствует номер модели. Сегодня же мы поговорим о KeyMission 170.

Комплектация

KeyMission 170 поставляется в небольшой картонной коробке. Вместе с камерой в комплект поставки входит инструкция, пульт ДУ, дополнительная защитная линза, шнур Micro-USB и блок питания. Также в комплектации должен быть опорный переходник AA-1B, опорное крепление AA-2, опорное крепление изогнутое AA-3, которые отсутствуют конкретно в нашем тестировании.

Внешний вид

Обычно экшн-камеры не имеют влагозащиты, и для съемки в воде необходим специальный кейс. Nikon пошли своей дорогой и сделали корпус KeyMission 170 не только влагозащищенным, но и ударопрочным. Поэтому ее можно ронять с высоты до 2 метров и погружать в воду до 10 метров. Корпус сделан из пластика с небольшими металлическими элементами. Сборка не вызывает вопросов — все элементы подогнаны идеально, люфты отсутствуют.

Единственный минус конструкции - это сильно выпирающая линза, которая может повредиться при неудачном падении.

На верхней грани находятся две отдельные клавиши для записи фото и видео. Очень удачное решение.

Небольшой экран в 1,5 дюйма имеет защиту из пластика. С одной стороны, он не треснет при сильном падении, но с другой - будет легче царапаться, чем стекло. Управление по меню осуществляется при помощи трех кнопок: «вверх», «вниз» и «ок».

Справа находится защитный отсек с аккумулятором, разъемом под MicroSD и micro-HDMI. Для того чтобы его открыть, необходимо отдернуть целых два рычажка.

Снизу расположилась стандартная резьба под штатив.

Управление

Несмотря на наличие всего трех кнопок для перемещения по меню, возможности настроек весьма обширны. Прямо с камеры можно выбрать режимы съемки, качество записи видео, параметры съемки, просматривать отснятые материалы и многое другое.

Подключение к смартфону через приложение SnapBridge

Большим преимуществом KeyMission 170 является возможность подключения смартфона с помощью приложения SnapBridge. Для этого необходимо скачать его в Play Market или AppStore. Приложение позволяет использовать смартфон как второй дисплей, а также сразу скачивать отснятый материал на устройство.

Тестирование

Дневная съемка. FullHD 60 кадров/сек. KeyMission 170

Ночная съемка. FullHD 60 кадров/сек. KeyMission 170.

Дневная съемка. 4K 30 кадров/сек. KeyMission 170

Ночная съемка. 4K 30 кадров/сек. KeyMission 170

KeyMission 170 имеет объектив NIKKOR с постоянной диафрагмой f/2,8 и углом обзора в 170 градусов. На камере можно выбрать разрешение в 3840×2160, 30 кадров/сек, 1920×1080 30 кадров/сек, 30,1920×1080 60 кадров/сек и 1280×720 30 кадров/сек.Это наиболее распространенный формат съемки, позволяющий снимать видео около часа при выключенном Wi-Fi.Относительно большинства экшн-камер, видео выходит менее шумным за счет большей матрицы.За время тестирования было замечено, что одного аккумулятора хватает максимум на час съемки видео или на снятие около 250 кадров. Поэтому стоит задуматься о покупке дополнительного аккумулятора.

Теперь поговорим про фото. Чтобы сделать кадр на KeyMission 170, достаточно нажать на отдельную кнопку. Весьма удобно. Все снимки делались в режиме навел — сфотографировал. При этом смазанные кадры получались редко.

Еще одним плюсом камеры является пульт ДУ. Он позволяет вести управление экшн-камерой на расстоянии и тем самым расширяет творческие возможности.

Итоги

Nikon KeyMission 170 показала себя достойной альтернативой большинству экшн-камер на рынке. К ее плюсам можно отнести хорошее качество видеозаписи, отличную сборку, богатую комплектацию и ударопрочный корпус. Особенно хочется отметить приложение SnapBridge, позволяющее управлять камерой со смартфона, а также в скачивать на него фото-, видеоматериалы в полевых условиях. Из минусов стоит отметить только слабый аккумулятор.