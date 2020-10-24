Обзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр с простым снятием префильтра

Мы продолжаем обзор актуального оборудования для аквариумов, и сегодня в центре внимания будет внешний фильтр Oase Biomaster 600. Продукция этого производителя представлена в России в ограниченном объеме, хотя в сегменте прудового оборудования они успели себя хорошо зарекомендовать. Тестируемый нами сегодня фильтр является старшим в модельной линейке.

OASE BIOMASTER 600 обзор

Отдельно отметим, что каждая из моделей представлена в двух модификациях: обычная и с нагревателем (Thermo). Средняя стоимость базовой составляет 24 990 рублей.

Комплектация

Упакован в массивную коробку с привлекательным оформлением. На одной из ее граней представлена схема сборки. Внутри комплектующие собраны в отдельной коробке. Стартовый набор включает фильтрующие элементы, выпускную трубку, основную трубку, 4 метра силиконового шланга, переходник для установки нагревателя, пять фиксаторов с присосками, руководство пользователя и гарантийный талон, а также каталог.

Внешний вид

Выполнен в классическом варианте исполнения. Корзина с крышкой, оформлен в темно-серых цветах.

Здесь есть сразу ряд интересных инженерных решений. Одно из основных касается блока префильтра, выполненного в виде тубуса.

Извлекается поворотом замка, так можно будет промыть губки без нарушения целостности внутренних отсеков. Внутри тубуса находятся несколько губок.

Верхняя часть этого блока является кнопкой для подкачки и первого запуска. Рядом находится блок кранов. Он крепится по тому же принципу, что и префильтр. Краны можно вращать относительно точки крепления.

Также при выборе OASE BIOMASTER 600 владелец получает сменный переходник для возможности установки внутри нагревателя. Рекомендуется ставить только нагреватели этого же производителя.

Хотя сам способ исполнения нельзя назвать удачным. Нагреватель выполнен из стекла. При неаккуратном обращении или включении без предварительного наполнения канистры водой есть риск нарушения целостности стекла с риском для здоровья.

Удачнее было бы размещение в основание нагревательного элемента, например, как в решениях EHEIM. Сам же выбор на стороне пользователя, опция удаления из аквариума лишних блоков в корпус фильтра тоже может быть полезен.

Для удобства переноски фильтра с места на место на крышке зафиксирована откидная ручка. Ее шарниры выступают дополнительным фиксатором двух защелок.

Головка равномерно прижимается с помощью расположенных по всем сторонам прижимным фиксаторам.

Наполнение

Три корзины с губками Biomaster 20 ppi,

Одна корзина с губкой Biomaster 30 ppi,

Две корзины с наполнителем Hel-X 13.

Тесты

На основании четыре ножки. Для предотвращения передачи вибрации в тумбу ставятся четыре резиновых уплотнителя.Внутри OASE BIOMASTER 600 находятся шесть корзин. Пять из них с боковыми ручками для упрощения извлечения. Все заполнены фильтрующими элементами.По умолчанию идет сочетание биологической и механической фильтрации с уклоном в удаление взвеси в воде.

Рассчитан он на аквариумы объемом до 600 литров. Заявленная максимальная производительность составляет 1250 литров в час. Потребление составляет 22 Вт для версии без нагревателя. Использовать можно как в пресных, так и морских аквариумах. Работает бесшумно.

Мы устанавливали в аквариум объемом 800 литров. Он стал дополнительным в уже имеющейся связке из двух Fluval FX6. Основной целью ставилось улучшение механической фильтрации и добавление проточного CO2 диффузора.

Запуск проходит просто и быстро. При компоновке Hel-X 13 был перенесен в самую нижнюю корзину. В две следующие добавлены керамические кольца и лава. Из особенностей отметим то, что часть пространства каждой корзины с каналом для грелки остается без наполнителя, фактически занимая ограниченную площадь впустую. Общий объем наполнения заявлен на уровне 6.8 литров.

Комплектные трубки хорошего качества. Для выпускной трубки можно выбрать между «дождиком» и рассеивателем LiliPype. Хотя с учетом плотности сборки, рабочий будет только «дождик». Подобрать альтернативные варианты с учетом распространенного диаметра шлангов 16/22 мм будет несложно.

Итоги по OASE BIOMASTER 600

OASE BIOMASTER 600 выступает хорошей альтернативой флагманским внешним фильтрам конкурентов. К его преимуществам отнесем простое обслуживание префильтра без открытия всей крышки, быстрый запуск, наполнители в комплекте, возможность установки грелки, распространённый диаметр шлангов, высокое качество исполнения и тихую работу.