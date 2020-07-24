Обзор PRESTIGIO RoadRunner 415GPS. Видеорегистратор с предупреждениями по камерам и радарам

Продолжая изучение видеорегистраторов сезона 2020 года в центре внимания будет PRESTIGIO RoadRunner 415GPS. Это компактное устройство, оснащенная GPS-модулем. Здесь он используется для фиксации скорости, а также вывода уведомлений по стационарным радарам и камерам на дорогах. Съемку ведет в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду.

PRESTIGIO RoadRunner 415GPS обзор

Средняя стоимость его составляет 4 770 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон. Упакован в коробку из плотного картона с минималистичным оформлением.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из черного пластика. По центру фронтальной стороны расположен объектив с углом обзора 140 градусов.

Интересно смотрится вставка с текстурой под шлифованный металл. В верхней части расположен блок GPS-антенны.

На левой грани слот для карты памяти формата microSD. Мы вели запись накопитель объемом 64 Гбайт. Здесь же кнопка включения.

С противоположной стороны microUSB, используемый для подачи питания и поддерживающий функцию передачи данных на компьютер.

На стороне водителя расположен 2-дюймовый дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. В ходе движения на него выводятся предупреждения по камерам и радарам.

Они также сопровождаются слышимыми звуковыми подсказками. Голосом дублируются ключевые изменения статусов.

Управляется при помощи группы механических кнопок. Все они расположены под дисплеем. Нажимаются с небольшим усилием.

На стекле PRESTIGIO RoadRunner 415GPS крепится при помощи крепления с вакуумной присоской. Прижимается поворотной ножкой.

Настройки

Есть возможность поворота на 360 градусов. Комплектный адаптер питания разборный.

Опции настроек представлен в виде общего списка. Детальные настройки по видеосъемке.

Включаются датчики и дополнительные функции.

Отдельно можно настроить работу вывода предупреждений по камерам.

GPS-информатор

Видеорегистратор поддерживает функцию вывода предупреждений по стационарным камерам и радарам. С официального сайта загружается база таких точек. Актуальное обновление от 10 июня.

Тесты

Дневная съемка PRESTIGIO RoadRunner 415GPS

Отметим длительный поиск спутников после запуска автомобиля. На стабильный прием уходило около 7-10 минут с момента подачи питания. По наполнению базы в городе Казани присутствовали, работающие комплексы по которым не выводились предупреждения. С последующими обновлениями базы камер этот момент перепроверим.За съемку отвечает матрица GC2023 в паре с процессором GP5168. Съемка ведется в Full HD разрешение со скоростью 30 кадров в секунду.

Ночная съемка PRESTIGIO RoadRunner 415GPS

Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы. В виде штампа можно нанести данные по скорости и местоположению.

Итоги по PRESTIGIO RoadRunner 415GPS

PRESTIGIO RoadRunner 415GPS – компактный видеорегистратор с функцией GPS-информатора. Поворотное крепление, возможность скрытого монтажа, поддержка емких карт памяти, хорошее качество съемки. Придраться можно к времени на холодный старт GPS-модуля.