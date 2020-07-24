Обзор PRESTIGIO RoadRunner 415GPS. Видеорегистратор с предупреждениями по камерам и радарам

Средняя стоимость его составляет 4 770 рублей. Продажи уже стартовали.
PRESTIGIO RoadRunner 415GPS обзор
КомплектацияКомплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон. Упакован в коробку из плотного картона с минималистичным оформлением.
Внешний видВыполнен в компактном корпусе из черного пластика. По центру фронтальной стороны расположен объектив с углом обзора 140 градусов.
Интересно смотрится вставка с текстурой под шлифованный металл. В верхней части расположен блок GPS-антенны.
На левой грани слот для карты памяти формата microSD. Мы вели запись накопитель объемом 64 Гбайт. Здесь же кнопка включения.
С противоположной стороны microUSB, используемый для подачи питания и поддерживающий функцию передачи данных на компьютер.
На стороне водителя расположен 2-дюймовый дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. В ходе движения на него выводятся предупреждения по камерам и радарам.
Они также сопровождаются слышимыми звуковыми подсказками. Голосом дублируются ключевые изменения статусов.
Управляется при помощи группы механических кнопок. Все они расположены под дисплеем. Нажимаются с небольшим усилием.
На стекле PRESTIGIO RoadRunner 415GPS крепится при помощи крепления с вакуумной присоской. Прижимается поворотной ножкой.
Есть возможность поворота на 360 градусов. Комплектный адаптер питания разборный.
Настройки
Опции настроек представлен в виде общего списка. Детальные настройки по видеосъемке.
Включаются датчики и дополнительные функции.
Отдельно можно настроить работу вывода предупреждений по камерам.
GPS-информаторВидеорегистратор поддерживает функцию вывода предупреждений по стационарным камерам и радарам. С официального сайта загружается база таких точек. Актуальное обновление от 10 июня.
Отметим длительный поиск спутников после запуска автомобиля. На стабильный прием уходило около 7-10 минут с момента подачи питания. По наполнению базы в городе Казани присутствовали, работающие комплексы по которым не выводились предупреждения. С последующими обновлениями базы камер этот момент перепроверим.