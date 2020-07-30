Обзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-Fi

Средняя стоимость его составляет 9 100 рублей. Продажи уже стартовали.
PRESTIGIO RoadRunner 605GPS обзор
КомплектацияВ комплекте покупатель получает USB-кабель, адаптер в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен в корпусе из пластика с закругленными углами. Как и в ранее рассмотренных видеорегистраторах, здесь на лицевой панели нанесено покрытие под шлифованный металл.
В центре расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 140 градусов. используется стеклянная оптика.
Нанесена декоративная наклейка с тремя его основными преимуществами: Wi-Fi, GPS и 4К. Ее лучше будет снять перед началом эксплуатации, меньше будет привлекать внимания со стороны улицы.
Крепится PRESTIGIO RoadRunner 605GPS при помощи вакуумной присоски с прижимной ножкой. Есть возможность поворота на 360 градусов. Разъем подачи питания расположен на верхней грани. Так упрощается аккуратный монтаж в салоне.
Длина комплектного кабеля позволит спрятать его под обшивкой и скрытно провести к прикуривателю. Сам блок питания разборный.
На боковой грани расположен слот под карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. С учетом разрешения рекомендуем выбрать карту, соответствующую Class 10.
Сторону водителя занимает 2.7-дюймовый дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. Изображение хорошо читается.
На него во время движения выводятся данные по камерам и радарам. Они же сопровождаются слышимыми звуковыми уведомлениями.
Управляется при помощи механических кнопок. Они расположены по краям от экрана. Управление интуитивное.
Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.
НастройкиС экрана можно провести детальную настройку видеосъемки и работы видеорегистратора. Оформлен интерфейс в виде наглядных плиток.
Здесь же QR-код для загрузки приложения. Данные по точке доступа Wi-Fi можно изменить.
Софт
Установленный тут Wi-Fi модуль можно использовать для беспроводной связи со смартфоном. Приложение загружается для iOS или Android устройств. После сопряжения проводится подключение.
Выводится потоковое изображение с камеры. Здесь же можно просмотреть отснятые файлы и загрузить выбранные в память.
Провести настройки системы.
GPS-информаторPRESTIGIO RoadRunner 605GPS демонстрирует короткое время на холодный старт системы. Связь уверенная. Нет проблем с наполнением базы. Все установленные в Казани комплексы сопровождались выводом уведомлений.
Работу информатора можно настроить. В условиях мегаполиса вполне заменяет отдельный радар-детектор.