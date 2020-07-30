Обзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-Fi

Тестируемый сегодня видеорегистратор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS оснащен модулем GPS с поддержкой вывода информации по камерам и радарам на дороге. Из особенностей также стоит отметить Wi-Fi модуль с возможностью передачи файлов в память смартфона и простого обновления базы/прошивки.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS обзор

Средняя стоимость его составляет 9 100 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

В комплекте покупатель получает USB-кабель, адаптер в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из пластика с закругленными углами. Как и в ранее рассмотренных видеорегистраторах, здесь на лицевой панели нанесено покрытие под шлифованный металл.

В центре расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 140 градусов. используется стеклянная оптика.

Нанесена декоративная наклейка с тремя его основными преимуществами: Wi-Fi, GPS и 4К. Ее лучше будет снять перед началом эксплуатации, меньше будет привлекать внимания со стороны улицы.

Крепится PRESTIGIO RoadRunner 605GPS при помощи вакуумной присоски с прижимной ножкой. Есть возможность поворота на 360 градусов. Разъем подачи питания расположен на верхней грани. Так упрощается аккуратный монтаж в салоне.

Длина комплектного кабеля позволит спрятать его под обшивкой и скрытно провести к прикуривателю. Сам блок питания разборный.

На боковой грани расположен слот под карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. С учетом разрешения рекомендуем выбрать карту, соответствующую Class 10.

Сторону водителя занимает 2.7-дюймовый дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. Изображение хорошо читается.

На него во время движения выводятся данные по камерам и радарам. Они же сопровождаются слышимыми звуковыми уведомлениями.

Управляется при помощи механических кнопок. Они расположены по краям от экрана. Управление интуитивное.

Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Настройки

С экрана можно провести детальную настройку видеосъемки и работы видеорегистратора. Оформлен интерфейс в виде наглядных плиток.

Здесь же QR-код для загрузки приложения. Данные по точке доступа Wi-Fi можно изменить.

Софт

Установленный тут Wi-Fi модуль можно использовать для беспроводной связи со смартфоном. Приложение загружается для iOS или Android устройств. После сопряжения проводится подключение.

Выводится потоковое изображение с камеры. Здесь же можно просмотреть отснятые файлы и загрузить выбранные в память.

Провести настройки системы.

GPS-информатор

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS демонстрирует короткое время на холодный старт системы. Связь уверенная. Нет проблем с наполнением базы. Все установленные в Казани комплексы сопровождались выводом уведомлений.

Тесты

Дневная съемка PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Работу информатора можно настроить. В условиях мегаполиса вполне заменяет отдельный радар-детектор.Установлен процессор Hi3559 с высокочувствительной матрицей Sony IMX317. Ведет запись в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду.

Ночная съемка PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Кодек H.264. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Но с помощью плеера можно будет просмотреть данные с датчиков, скорость и маршрут.

Итоги по PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.PRESTIGIO RoadRunner 605GPS – видеорегистратор с поддержкой съемки в 4К, оснащенный GPS и Wi-Fi. Детальные ручные настройки, поворотное крепление, скрытый монтаж в салоне, приложение для смартфона, дистанционное обновление и перенос файлов, информативный дисплей.