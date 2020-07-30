Обзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-Fi

Тестируемый сегодня видеорегистратор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS оснащен модулем GPS с поддержкой вывода информации по камерам и радарам на дороге. Из особенностей также стоит отметить Wi-Fi модуль с возможностью передачи файлов в память смартфона и простого обновления базы/прошивки.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Средняя стоимость его составляет 9 100 рублей. Продажи уже стартовали.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает USB-кабель, адаптер в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Внешний вид

Выполнен в корпусе из пластика с закругленными углами. Как и в ранее рассмотренных видеорегистраторах, здесь на лицевой панели нанесено покрытие под шлифованный металл.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

В центре расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 140 градусов. используется стеклянная оптика.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Нанесена декоративная наклейка с тремя его основными преимуществами: Wi-Fi, GPS и 4К. Ее лучше будет снять перед началом эксплуатации, меньше будет привлекать внимания со стороны улицы.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Крепится PRESTIGIO RoadRunner 605GPS при помощи вакуумной присоски с прижимной ножкой. Есть возможность поворота на 360 градусов. Разъем подачи питания расположен на верхней грани. Так упрощается аккуратный монтаж в салоне.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Длина комплектного кабеля позволит спрятать его под обшивкой и скрытно провести к прикуривателю. Сам блок питания разборный.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

На боковой грани расположен слот под карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. С учетом разрешения рекомендуем выбрать карту, соответствующую Class 10.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Сторону водителя занимает 2.7-дюймовый дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. Изображение хорошо читается.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

На него во время движения выводятся данные по камерам и радарам. Они же сопровождаются слышимыми звуковыми уведомлениями.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Управляется при помощи механических кнопок. Они расположены по краям от экрана. Управление интуитивное.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Настройки

С экрана можно провести детальную настройку видеосъемки и работы видеорегистратора. Оформлен интерфейс в виде наглядных плиток.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Здесь же QR-код для загрузки приложения. Данные по точке доступа Wi-Fi можно изменить.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Софт

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Установленный тут Wi-Fi модуль можно использовать для беспроводной связи со смартфоном. Приложение загружается для iOS или Android устройств. После сопряжения проводится подключение.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Выводится потоковое изображение с камеры. Здесь же можно просмотреть отснятые файлы и загрузить выбранные в память.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Провести настройки системы.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

GPS-информатор

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS демонстрирует короткое время на холодный старт системы. Связь уверенная. Нет проблем с наполнением базы. Все установленные в Казани комплексы сопровождались выводом уведомлений.

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Работу информатора можно настроить. В условиях мегаполиса вполне заменяет отдельный радар-детектор.

Тесты

Установлен процессор Hi3559 с высокочувствительной матрицей Sony IMX317. Ведет запись в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная съемка PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Кодек H.264. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Но с помощью плеера можно будет просмотреть данные с датчиков, скорость и маршрут.

Ночная съемка PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.

Итоги по PRESTIGIO RoadRunner 605GPS

PRESTIGIO RoadRunner 605GPS – видеорегистратор с поддержкой съемки в 4К, оснащенный GPS и Wi-Fi. Детальные ручные настройки, поворотное крепление, скрытый монтаж в салоне, приложение для смартфона, дистанционное обновление и перенос файлов, информативный дисплей.
Комментарии и отзывы PRESTIGIO RoadRunner 605GPS
Обзоры:
Обзор Slimtec Dual M7. Видеорегистратор зеркало с камерой заднего видаОбзор Slimtec Dual M7. Видеорегистратор зеркало с камерой заднего вида
Обзор INTEGO VX-800MR. Сигнатурный комбо-видеорегистратор в форм-факторе зеркалаОбзор INTEGO VX-800MR. Сигнатурный комбо-видеорегистратор в форм-факторе зеркала
Обзор GRAVITERO 4G. Двухканальный видеорегистратор с дистанционным мониторингомОбзор GRAVITERO 4G. Двухканальный видеорегистратор с дистанционным мониторингом
Новости:
Обзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением

Обойтись без видеорегистратора во время эксплуатации автомобиля можно, но есть большие риски при возникно...
Обзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и Android

К сожалению, неприятности с автомобилем не ограничиваются только авариями и действиями мошенников во врем...
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 415GPS. Видеорегистратор с предупреждениями по камерам и радарам

Продолжая изучение видеорегистраторов сезона 2020 года в центре внимания будет PRESTIGIO RoadRunner 415GP...
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Лучшие беспроводные клавиатуры. Logitech Craft Advanced keyboard Grey BluetoothЛучшие беспроводные клавиатуры. Logitech Craft Advanced keyboard Grey Bluetooth
Обзор Xiaomi Jimmy JV53. Правильная альтернатива для Dyson V11 Absolute ExtraОбзор Xiaomi Jimmy JV53. Правильная альтернатива для Dyson V11 Absolute Extra
Обзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркалоОбзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркало
Лучшие беговые дорожки для дома. Xiaomi WalkingPad R1 ProЛучшие беговые дорожки для дома. Xiaomi WalkingPad R1 Pro
Владельцы смартфона Oppo Find X2 и X2 Pr...
Владельцы смартфона Oppo Find X2 и X2 PrПользователи флагманских смартфонов компании Oppo Find X2 и X2 Pro получили возможность провести бета-тес...
OnePlus 7T получает новые режимы камеры ...
OnePlus 7T получает новые режимы камеры Недавно OnePlus выпустил обновление OxygenOS Beta 3 для OnePlus 7T, которое содержит апрельский патч безо...
Версия Galaxy S20 Tactical Edition не до...
Версия Galaxy S20 Tactical Edition не доSamsung выпустила смартфон исключительно для военных и оборонных целей. Galaxy S20 Tactical Edition нельз...
Смартфон Nokia 5.3 вышел в России...
Смартфон Nokia 5.3 вышел в РоссииКомпания HMD Global дала старт российским продажам смартфона Nokia 5.3, который оценен в 14 990 рублей за...
Ноутбуки Samsung Galaxy Book появились ...
Ноутбуки Samsung Galaxy Book появились Компания Samsung дала старт продажам ноутбуков Galaxy Book, отличительной особенностью которых являются Q...
Bethesda готовит Update 1 для DOOM Etern...
Bethesda готовит Update 1 для DOOM EternЗапуск DOOM Eternal несомненно, можно считать самым успешным во всей франшизе. Но разработчикам есть над ...
Zadak анонсировала оперативную память Tw...
Zadak анонсировала оперативную память TwZadak анонсировала низкопрофильные модули памяти DDR4 под названием Twist. Модули памяти доступны объемом...
Самоочищающая зубная щетка SuperBlue от ...
Самоочищающая зубная щетка SuperBlue от Зубная щетка SuperBlue от Dylan Fealtman гарантирует, что ваши зубы чисты, ваша щетка чиста и наша планет...
Valve выпустила Battle Pass 2020 для дис...
Valve выпустила Battle Pass 2020 для дисВ киберспортивной дисциплине Dota 2 наконец-то вышел Battle Pass 2020. Valve добавила в игру множество ра...
Samsung Galaxy M51 все-таки получит квад...
Samsung Galaxy M51 все-таки получит квадСетевые источники поделились новым рендером и порцией подробностей о смартфоне среднего уровня Samsung Ga...
Процессоры Intel Rocket Lake основаны на...
Процессоры Intel Rocket Lake основаны наПроцессоры Intel Rocket Lake будут основаны на 14 нм техпроцессе, но с обновленной архитектурой Willow Co...
Представлен компактный ПК-корпус Cooler ...
Представлен компактный ПК-корпус Cooler Сетевые источники поделились подробностями о компьютерном корпусе Cooler Master NR200, который должен быт...
Обзор Gemlux GL-EB18. Яйцеварка с емкостью для яиц пашотОбзор Gemlux GL-EB18. Яйцеварка с емкостью для яиц пашот
Обзор JBL Link Portable. Первая умная колонка с Алисой в грамотном исполненииОбзор JBL Link Portable. Первая умная колонка с Алисой в грамотном исполнении
Обзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантией
Выбираем вертикальный пылесос. Samsung VS15T7031R4Выбираем вертикальный пылесос. Samsung VS15T7031R4
Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с низкой ценой печати Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с низкой ценой печати
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor