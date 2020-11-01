Обзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco Ultra

«Умный дом» это не только розетка и лампочки, но и возможность автоматизировать рутинные процессы. В рамках «Лаборатории» мы уже изучали Wi-Fi духовки, кондиционеры, роботы-пылесосы и даже умные весы. Сегодня затронем вопрос автоматизации кормления и утоления жажды котов и собак. В центре внимания будут умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Petoneer Fresco Ultra.

Комплектация

Доступны они в фирменном магазине Petoneer. Для читателей нашего ресурса предоставляется скидка 20% на все умные гаджеты для домашних животных Petoneer по промокоду MEGAOBZOR.

Поставляются в коробках с качественной полиграфией. На гранях коробки приведены примеры взаимодействия с устройствами с помощью смартфона. QR-код для загрузки приложения, общие данные и рекомендации.

Комплект включает руководство пользователя, блок питания и USB-кабель.

Внешний вид Petoneer Nutri Feeder

Выполнена из белого пластика с матовым покрытием. Внешние поверхности немаркие.

Корпус состоит из двух основных частей: контейнера для сухого корма и миски. Общие габариты миски 16 × 12,5 см.

Внутри контейнера помещается 3.7 литра корма. Это примерно 1.7 килограммов корма. Верхняя часть закрывается крышкой с защелками. Животное не сможет получить несанкционированный доступ к корму.

Для обслуживания и промывания контейнер можно будет извлечь и промыть под краном.

Контролировать рабочий статус Petoneer Nutri Feeder можно с помощью пары светодиодных индикаторов. Один выводит предупреждение когда корм заканчивается, второй текущий статус подключения.

Выведена механическая кнопка. Она притоплена относительно плоскости корпуса. Ложные нажатия исключены. С помощью них можно выдать корм без смартфона.

Для возможности сохранения работы при обрыве питания в скрытой нише скрывается отсек для внешнего аккумулятора.

Внешний вид Petoneer Fresco Ultra

Используется распространенный тип кабеля для подключения питания с microUSB. При обрыве или прокусывании кабеля подобрать замену не составит трудностей. Блок питания с USB также идет в комплекте.В той же стилистике выполнена умная поилка Petoneer Fresco Ultra. Белоснежный пластик с подсвечиваемыми синим цветом элементами.

При проектировании поилки учтен момент с необходимостью циркуляции и антибактериальной обработки воды. Без этого вода будет быстро портиться.

Верхняя часть представляет собой миску с фонтаном. Вода постоянно циркулирует внутри конструкции.

Используется система фильтров и скрытый блок с ультрафиолетовой лампой. Все фильтры обслуживаемые. Также на официальном сайте есть возможность приобрести съемные.

Для контроля рабочего статуса выведены светодиодные индикаторы. Есть отдельная шкала, отображающая оставшийся уровень воды в контейнере. Внутри помещается до 2 литров.

Софт

На основании четыре прорезиненные ножки. Здесь же ниша для кабеля. Поилка также сопровождается блоком питания.Для дистанционного управления со смартфона необходимо будет загрузить бесплатное приложение PETONEER, доступное для устройств, работающих на базе iOS и Android. Предлагается завести учетную запись.

Оба устройства для связи используют Wi-Fi 2.4 ГГц. Добавление проходит в виде наглядных инструкций на русском языке. В последующем устройства выводятся в виде общего списка.

Добавление расписания кормления для Petoneer Nutri Feeder. Выбирается время и количество порций. Размер одной порции 10 граммов.

Выводится общий объем по порциям и выставленное время. Отдельные интервалы можно будет выключить в один клик.

Управлять можно как находясь дома, так и в любой точке мира. Ключевые события сопровождаются PUSH-уведомлениями.

Для поилки Petoneer Fresco Ultra выводится текущий рабочий статус. Статистика по использованию ресурсов: фильтра, чистки насоса.

Запускается стерилизация. Выбирается расписание работы самого устройства и подсветки.

Тесты

Рассчитаны они на животных малого и средних размеров. Мы использовали Petoneer Nutri Feeder и Fresco Ultra с собакой породы Пти-брабансон. Это первый электронный гаджет у питомца.

Наиболее быстро освоилась собака с кормушкой. Звуковой сигнал и любимый корм в миске. В последующем в заданное время или при выдаче сигнала собака уже бежала к миске за кормом. С кошками тоже проблем не возникло. Животные быстро понимают принцип работы и последующий доступ к корму. За время тестов не было проблем с несанкционированным доступом или перекормом.

Загрузки хватает примерно на неделю с учетом выдачи 2 порций за один раз и 2-3 приемов в течение дня. Так, находясь на работе, питомец всегда будет получать нужное количество порций и не питаться только с утра перед уходом и вечером по приходу в тех сценариях, когда вынужденно остается один. Актуально для котов, которые съедают за раз и страдают ожирением и другими болезнями.

К поилке кошка первое время относилась насторожено. Но тоже по прошествии пары дней уже делала постоянный выбор в пользу фонтана с водой вместо обычной миски. Секрет в том, что за счет движения и группы фильтров вода остается чистой и свежей. Это, кстати, для кошек наиболее правильно и полезно. Думаю, не секрет, что вы видели, как кошки пьют из бачка унитаза или крана.

За предотвращение появления запахов и роста бактерий, грибков в воде отвечает УФ-лампа. Она уничтожает до 99.9% микроорганизмов. В паре эти устройства решают вопрос совмещения доступа к воде и сухому корму.

Итоги по Petoneer Nutri Feeder и Fresco Ultra

Petoneer Nutri Feeder и Fresco Ultra будут полезны как для тех, кто вынужден оставлять кошек и собак дома без присмотра, так и при постоянном нахождении дома. Поилка обеспечит постоянный доступ к свежей воде с многоступенчатой фильтрацией и УФ-обработкой. Кормушка позволяет контролировать объем выдаваемых порций, а также настроена общая автоматизация выдачи в нужном количестве в течение всего дня. Оба устройства поддерживают управление с помощью смартфона и приложения на русском языке. Сбоев и проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.