Обзор Playme BIT. Двухканальный видеорегистратор зеркало

Тестируемый сегодня видеорегистратор Playme BIT выполнен в формате накладки на салонное зеркало и поддерживает съемку в двухканальном режиме. Помимо этого, он позволяет обезопасить и упростить движение задним ходом при парковке и маневрах. Преимуществом такого типа исполнения является скрытый монтаж в салоне автомобиля, избавляющий от ежедневного ритуала со снятием видеорегистратора на время длительной парковки.

Playme BIT обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 5 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку вытянутой формы. На обратной стороне описаны ключевые особенности и характеристики. Стартовый набор включает крепежные скобы, адаптер питания в прикуриватель, USB-кабель, внешнюю камеру с кабелем подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус видеорегистратора выполнен из алюминиевого сплава. Это материал обеспечивает хорошую жесткость и при этом имеет небольшой вес.

За счет этого также уменьшили общую толщину корпуса. Как итог, он меньше выступает при фиксации на салонном зеркале.

В качестве крепления используется распространённый вариант с резиновыми скобами. Степень прижатия можно регулировать.

Для предотвращения появления царапин и скольжения с внутренней стороны прорезиненные накладки.

Проблем с установкой в ходе тестирования в нескольких автомобилях не возникло. Увеличивается общая полезная площадь обзора.

Сам зеркальный элемент в Playme BIT с антибликовым покрытием. Экран скрывается под зеркальным элементом.

Управление сенсорное. На нажатия пальцев реагирует точно. Интерфейс устройства адаптирован под такой способ управления.

Объектив у видеорегистратора с шарнирным креплением. Можно изменить линию горизонта и угол наклона. В последующем при движении по неровным дорогам объектив не дребезжит.

На верхнем торце у устройства выведен набор портов, состоящий из miniUSB, гнезда для второй камеры и слот для карты памяти.

Настройки

Сам формат исполнения в виде накладки на салонное зеркало предполагает организацию скрытого монтажа в салоне автомобиля.Меню оформлено в виде плиток для быстрого доступа к просмотру потокового видео, настройкам и воспроизведению отснятых файлов.

Проводится корректировка длительности роликов, номерной знак, настройка языка, дата времени, звук кнопок и микрофон.

Касанием на кнопку интерфейса можно переключать изображение между двумя камерами. Также поддерживается режим автоматического переключения на внешнюю камеру с парковочной разметкой.

Тесты

Дневная съемка Playme BIT

Работает Playme BIT на базе процессора JL5203. В основной камере установлена матрица SC1243. Угол обзора основной 148 градусов и 100 градусов на дополнительной.

Ночная съемка Playme BIT

Основная камера пишет с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Вторая камера пишет в разрешении 480p. С примером съемки можно ознакомиться в представленных примерах.

Итоги по Playme BIT

Playme BIT – видеорегистратор в формате накладки на салонное зеркало с сенсорным управлением. Скрытый монтаж, корпус из алюминиевого сплава, дисплей с диагональю 5 дюймов.