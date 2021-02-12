Обзор Playme BIT. Двухканальный видеорегистратор зеркало

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 5 990 рублей.
Playme BIT обзор
КомплектацияУпакован в коробку вытянутой формы. На обратной стороне описаны ключевые особенности и характеристики. Стартовый набор включает крепежные скобы, адаптер питания в прикуриватель, USB-кабель, внешнюю камеру с кабелем подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видКорпус видеорегистратора выполнен из алюминиевого сплава. Это материал обеспечивает хорошую жесткость и при этом имеет небольшой вес.
За счет этого также уменьшили общую толщину корпуса. Как итог, он меньше выступает при фиксации на салонном зеркале.
В качестве крепления используется распространённый вариант с резиновыми скобами. Степень прижатия можно регулировать.
Для предотвращения появления царапин и скольжения с внутренней стороны прорезиненные накладки.
Проблем с установкой в ходе тестирования в нескольких автомобилях не возникло. Увеличивается общая полезная площадь обзора.
Сам зеркальный элемент в Playme BIT с антибликовым покрытием. Экран скрывается под зеркальным элементом.
Управление сенсорное. На нажатия пальцев реагирует точно. Интерфейс устройства адаптирован под такой способ управления.
Объектив у видеорегистратора с шарнирным креплением. Можно изменить линию горизонта и угол наклона. В последующем при движении по неровным дорогам объектив не дребезжит.
На верхнем торце у устройства выведен набор портов, состоящий из miniUSB, гнезда для второй камеры и слот для карты памяти.
Сам формат исполнения в виде накладки на салонное зеркало предполагает организацию скрытого монтажа в салоне автомобиля.
НастройкиМеню оформлено в виде плиток для быстрого доступа к просмотру потокового видео, настройкам и воспроизведению отснятых файлов.
Проводится корректировка длительности роликов, номерной знак, настройка языка, дата времени, звук кнопок и микрофон.
Касанием на кнопку интерфейса можно переключать изображение между двумя камерами. Также поддерживается режим автоматического переключения на внешнюю камеру с парковочной разметкой.