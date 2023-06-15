Обзор Playme Flow. Компактный Full HD видеорегистратор…

Видеорегистратор Playme Flow, изучаемый сегодня, поддерживает съемку в Full HD разрешении. Это классическая модель с одноканальным режимом работы, выполненная в компактном корпусе и оснащенная IPS-дисплеем.

Комплектация

Коробка из плотного картона со стильным оформлением в духе Apple. Комплект его включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Playme Flow обзор

Внешний вид

Компактный формат исполнения, в корпусе из пластика черного цвета. На стекле занимает ограниченную зону, не мешает обзору.

Крепится на лобовом стекле с помощью классического крепления с вакуумной присоской. На этом креплении его можно поворачивать на 360-градусов.

Длина комплектного адаптера питания в 3 метра даст возможность владельцу провести кабель скрытно под обшивкой. Гнездо расположено на верхней грани. Также есть AV-вход, который можно будет использовать для подключения совместимой внешней камеры.

На фронтальную сторону Playme Flow направлен объектив, оптическая группа которого собрана из стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов.

Контроль съемки, просмотр роликов и настройки ведутся через 2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 320х240 пикселей.

Под экраном выведен набор из пяти механических кнопок управления. Взаимодействие интуитивное.

Настройки

Запись видеорегистратор ведет на карту памяти формата microSD. Устройство поддерживает емкие накопители.Меню на русском языке, разделенное на две вкладки. В первой предлагаются подробные настройки видеозаписи, начиная с разрешения и длительности циклов, завершая ручным изменением экспозиции.

Есть общие настройки системы. Выбор типа штампа на роликах. Просмотр и удаление отснятых файлов.

Тесты

Дневная съемка Playme Flow

Ночная съемка Playme Flow

Итоги

В Playme Flow установлена связка из процессора JL 5601 и матрицы BG0836. Максимальное разрешение съемки Full HD с частотой 30 кадров в секунду. С примерами ночной и дневной съемок можно ознакомиться ниже.Playme Flow – компактный видеорегистратор с Full HD съемкой. Поворотное крепление, поддержка емких карт памяти, IPS-дисплей, возможность скрытого монтажа.