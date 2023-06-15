Обзор Playme Flow. Компактный Full HD видеорегистратор

Видеорегистратор Playme Flow, изучаемый сегодня, поддерживает съемку в Full HD разрешении. Это классическая модель с одноканальным режимом работы, выполненная в компактном корпусе и оснащенная IPS-дисплеем.

Playme Flow

Комплектация

Коробка из плотного картона со стильным оформлением в духе Apple. Комплект его включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Playme Flow

Playme Flow обзор

Внешний вид

Компактный формат исполнения, в корпусе из пластика черного цвета. На стекле занимает ограниченную зону, не мешает обзору.

Playme Flow

Крепится на лобовом стекле с помощью классического крепления с вакуумной присоской. На этом креплении его можно поворачивать на 360-градусов.

Playme Flow

Длина комплектного адаптера питания в 3 метра даст возможность владельцу провести кабель скрытно под обшивкой. Гнездо расположено на верхней грани. Также есть AV-вход, который можно будет использовать для подключения совместимой внешней камеры.

Playme Flow

На фронтальную сторону Playme Flow направлен объектив, оптическая группа которого собрана из стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов.

Playme Flow

Контроль съемки, просмотр роликов и настройки ведутся через 2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 320х240 пикселей.

Playme Flow

Под экраном выведен набор из пяти механических кнопок управления. Взаимодействие интуитивное.

Playme Flow

Запись видеорегистратор ведет на карту памяти формата microSD. Устройство поддерживает емкие накопители.

Настройки

Меню на русском языке, разделенное на две вкладки. В первой предлагаются подробные настройки видеозаписи, начиная с разрешения и длительности циклов, завершая ручным изменением экспозиции.

Playme Flow

Есть общие настройки системы. Выбор типа штампа на роликах. Просмотр и удаление отснятых файлов.

Playme Flow

Тесты

В Playme Flow установлена связка из процессора JL 5601 и матрицы BG0836. Максимальное разрешение съемки Full HD с частотой 30 кадров в секунду. С примерами ночной и дневной съемок можно ознакомиться ниже.

Дневная съемка Playme Flow

Ночная съемка Playme Flow

Итоги

Playme Flow – компактный видеорегистратор с Full HD съемкой. Поворотное крепление, поддержка емких карт памяти, IPS-дисплей, возможность скрытого монтажа.
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